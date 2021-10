Posrnula kći poznatog pjevača prijavila se na odvikavanje i odlučila: 'Napustit ću Hollywood!'

Kći poznatog pjevača Ozzyja Osbournea (72), člana benda Black Sabbath, Kelly Osbourne (36), u travnju ove godine obavijestila je svoje fanove da je nakon četiri godine trijeznosti pokleknula pred porocima i vratila se starim navikama. Čini se kako se od travnja nije uspjela vratiti na dobar put stoga se sada odlučila prijaviti na odvikavanje u Austinu, Teksasu.

Navodno je loše podnijela pandemiju i nakon što se oporavi planira "napustiti Hollywood", piše Daily Mail. Međutim, kada je medij kontaktirao predstavnika reality zvijezde, on je kazao kako nije upoznat s prijavljenim boravkom na rehabilitaciji.

Kelly, koja je četiri sezone glumila u obiteljskoj emisiji na MTV-u između 2002. i 2005. godine, priznala je u emisiji Red Table Talks ranije ove godine da je njezina ovisnost o opioidima počela kada joj je prepisan Vicodin nakon operacije uklanjanja krajnika kada je imala tek 13 godina.

Osim toga, otac Ozzy boluje od Parkinsonove bolesti i strašno oštećuje svoje živce, a k tome ju je majčin odlazak iz showa "The Talk" strašno pogodio pa se Kelly navodno osjeća kao da ju je sve odjednom pogodilo.

Podsjetimo, Kelly je tijekom karantene prizanala fanovima na Instagramu da je posrnula nakon četiri godine.

- O ovome mi je dosta teško pričati, ali uvijek sam rekla da ću biti iskrena s vama oko situacije o mom oporavku od ovisnosti. Pokleknula sam. Nisam ponosna na to. Ali vraćam se na put do boljeg. Htjela sam da znate da sam danas trijezna - i da ću sutra isto biti. Uistinu sam naučila da je potreban jedan po jedan dan - kazala je 36-godišnjakinja iskreno.

Kelly, koja je stekla slavu kao dijete u reality showu o Osbourneovima, oduvijek je bila iskrena o svojim borbama. S drogama i alkoholom počela je eksperimentirati prije tinejdžerskih godina, a program od 12 koraka do trijeznosti prošla je u kolovozu 2017. O svom teškom putu progovorila je 2019. godine.

- To je u potpunosti promijenilo moj život. Nisam mislila da mogu išta napraviti ako nisam pijana ili drogirana, jer sam se svega bojala. I dopustila sam da to doprije do mene. Sad kad vidim da mi to uopće ne treba, moj život je bolji i ne trebam tu dramu uopće - kazala je.

Svake godine Kelly obilježava godišnjicu smrti bliske prijateljice Amy Winehouse, koja je preminula od trovanja alkoholom 2011. godine, a doticaj s ovisnosti imali su njezin otac Ozzy i brat Jack.

