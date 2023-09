Nina Martina iz 'Života na vagi' osvrnula se na stravičnu snimku Denisa Buntića: 'Bila sam u vezi s manijakom'

Nina Martina Korbar, poduzetnica i bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' osvrnula se na situaciju o kojoj trenutačno bruji gotovo cijela regija. Riječ je o bivšem rukometašu i hrvatskom reprezentativcu Denisu Buntiću kojeg je supruga prijavila zbog nasilja u obitelji. Mediji su prenijeli i strašnu snimku koju je Klara Buntić snimila na kojoj se čuje zlostavljanje.

- Čula sam maloprije snimku Denisa Buntića na kojoj on maltretira svoju ženu, tuče ej i na kojoj ona vrišti urla, mislim...nisam imala želudac ni poslušat tu snimku do kraja - riječi su kojima je započela Nina Martina svoj video i nastavila:

- Nakon toga kako sam skrolala malo po TikToku došla sam do snimke neke cure koja je objavila komentare koju pišu: "strašno, užas, ali zašto je ona ostala", "treba se vidjet što je to treba snimka ići od početka".

Nina Martina kazala je da nasilje nitko ne smije trpjeti.

- Znači ljudi, ja stvarno ne znam što je s vama. Ja ne znam možete li se vi staviti u situaciju da je to vaša kći. Znači kakve situacije, kakav početak, tko ima pravo na taj način maltretirati bilo koga? Nebitno je je li ta žena prostitutka, sponzoruša, neobrazovana, ne znam kakva je, ili je magistra, doktor, znanstvenica...ne znam što sve ne. Nasilje nitko ne smije trpjeti, niti se ikakvo nasilje može opravdavati.

- Ljudi moji, jednostavno nasilje je dno dna, mi tome trebamo stati na kraj - izjavila je.

Dodala je i da je i da je imala iskustvo s čovjekom s kojim je bila u vezi koji ju je pitao što bi napravila da je on udari.

- Ja sam prije puno godina bila u vezi s manijakom koji je sociopat, što sam kasnije shvatila, jednom mi je u vožnji rekao: "Pa ja znam da ja tebe lupim da bi ti to odmah rekla svom tati". Što vi mislite, na što je on mene pripremao, na budućnost punu ljubavi ili je ispitivao teren kako ću ja reagirati ako ostanem s njim i kad on mene krene mlatit.

Rekla je kako neke žene nemaju snagu otići, te da su nasilnici stoka i smeće.

- Neke žene nemaju snagu otići, neke je sram, neke se boje, ali opravdavati nasilje, to je stoka i to je on, stoka i smeće kao i svaki nasilnik koji iživljava svoje komplekse na ženi, ne samo na ženi nego bilo kome, ali pogotovo na ženi koja je slabija od tebe.

