Nina Badrić prisjetila se prvog nastupa: 'Bili smo sami konobar i ja, nisu me platili'

Jedna od najpoznatijih i najuspješnijih hrvatskih pjevačica, Nina Badrić, nedavno se u intervjuu za IN magazin prisjetila svojih početaka u glazbenoj karijeri, prisno otkrivajući kako je izgledao njezin prvi profesionalni nastup i s kakvim se izazovima suočavala na putu do uspjeha. Još kao 18-godišnjakinja odlučila je posvetiti se glazbi, no njezin prvi profesionalni nastup nije prošao onako kako je zamišljala – niti je imala publiku, niti je bila plaćena.

"Prvi profesionalni nastup odradila sam u Omišlju na Krku i dobro ga pamtim. Na cijelom nastupu bili smo samo konobar i ja. Naravno, na kraju večeri nisam dobila ni honorar jer je vlasnik kluba zaključio da, s obzirom na to da nitko nije došao, nemam razloga biti plaćena. Rekla sam mu da nema problema – mene ionako tada nitko nije poznavao – ali sam mu s osmijehom poručila da će za nekoliko godina itekako znati tko sam," prisjetila se danas 52-godišnja pjevačica.

Uz smijeh i nostalgiju osvrnula se na težak put koji je prošla, naglasivši koliko joj je važno prisjetiti se svojih početaka i svega što ju je tada dočekalo. "Kad se osvrneš unazad, sjetiš se odakle si krenuo, svih borbi i prepreka koje si morao savladati na tom putu. Ali, kako Elton John kaže – I'm still standing," dodala je Nina, istaknuvši kako je i nakon tri desetljeća karijere u njoj i dalje ogromna strast za glazbom. Danas je Nina Badrić jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske glazbene scene, višestruka dobitnica nagrade Porin i umjetnica s bogatom karijerom. U studenom prošle godine održala je veličanstveni koncert u Areni Zagreb, čime je započela turneju povodom 30 godina glazbene karijere.

S posebnim uzbuđenjem govorila je o tom nastupu, naglasivši koliko joj znači dugogodišnja podrška njezine publike. "Ovu Arenu s toliko žara čekam da zahvalim svim ljudima koji su mi bili podrška – onima koji su došli i na moj prethodni koncert, koji je zbog pandemijskih mjera bio neizvjestan, i svima koji su sa mnom kroz sve ove godine. Oni kažu da sam im to vratila stostruko – a ja se iskreno nadam da je tako."

Nina je naglasila kako su njezini koncerti posebni upravo zbog raznolike publike koja ju prati kroz generacije. "Na mojim koncertima su ljudi od 7 do 77 godina. Blagoslovljena sam što imam tako prekrasnu publiku – od djece i tinejdžera, preko svoje generacije, pa sve do onih koji pripadaju generaciji moje mame. Jedva čekam ponovni susret s njima, uzbuđena sam kao dijete, imam leptiriće u trbuhu. Ne mogu disati sve dok ne zakoračim na pozornicu i ne osjetim onaj prvi huk publike," izjavila je s oduševljenjem.

I nakon 30 godina karijere, Nina Badrić ostaje vjerna svojoj publici i glazbi koja ju je izgradila, ne skrivajući uzbuđenje i zahvalnost zbog svega što je postigla.

