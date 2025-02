VIDEO 'Ujak Joško!': Mateo Kovačić podijelio dirljivu snimku svog sina i Gvardiola, fanovi oduševljeni

CONCHITA WURST

Sjećate li se bradate žene koja je osvojila Eurosong 2014. godine? Danas izgleda drukčije

U posljednjih nekoliko godina, Conchita je značajno proširila svoje djelovanje u zabavnoj industriji. Postala je stalna članica žirija u reality showu "Queen of Drags", pojavila se u Netflixovom filmu "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", te nastupila u prestižnim prostorima poput Sydney Opera House