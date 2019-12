Nina Badrić predstavila novu pjesmu ususret velikom koncertu u Areni

Točno tri mjeseca dijeli nas od velikog koncerta Nine Badrić u Areni Zagreb. Bit će to prvi koncert naše priznate glazbene dive u ovom impozantnom prostoru, a već s prvom najavom euforija među njenim pratiteljima nije se mogla suspregnuti. Nina Badrić jedna je od onih izvođača koja već godinama niže hitove, a svojom bojom glasa i pjesmama obilježila je glazbenu scenu i stvarni život ljudi koji su se uz nju zaljubljivali, smijali, plakali, odrastali i rasli.

Uoči velikog koncerta 7. ožujka u zagrebačkoj Areni, Nina upravo predstavljala novi singl, moćnu baladu naziva „Ratujem s tugom“.

Prije dvije godine pjesma „Rekao si“, proglašena Pjesmom godine, naznačila je sjajnu suradnju Ante Pecotića i Nine Badrić. Ovaj, sada već, uigrani tim upravo nam donosi snažnu skladbu, koja svojom melodijom zorno prenosi vrtlog emocija o kojima govori.

”Zaljubila sam se u ovu pjesmu na prvo slušanje. Ratujem s tugom ima snažnu životnu emociju, a ja takve punokrvne pjesme volim. Vjerujem da će se mnogi prepoznati u njoj.” - izjavila je Nina povodom nove pjesme te nadodala:

„Moja publika, moji dragi prijatelji imaju tri mjeseca za naučiti tekst, da je proživimo i uživo zajedno. Uz nju, i sve one lijepe glazbene trenutke koje smo prošli u proteklih 25 godina, proslavit ćemo to naše prijateljstvo. Iskreno, ne mogu dočekati taj dan. Ovaj koncert mi znači mnogo, upravo zbog činjenice što ćemo se svi okupiti u tako velikoj dvorani - divna publika, briljantni suradnici, virtuozni glazbenici - svi oni s kojima sam i ja rasla, odrastala, glazbeno se mijenjala, postajala svoja. Jedna čarobna večer nam se sprema!“ - uz osmijeh je zaključila.

Osim nove pjesme, Arenu će ispuniti Ninini hitovi uz koje su odrastale generacije, počevši od „Ja za ljubav neću moliti“, „Trebam te“, „Ja sam vlak“, preko „Čarobno jutro“, „Takvi kao ti“, „Nek ti bude kao meni“, do „Dat će nam bog“, „Dani i godine“, „Rekao si“. Nabrojani niz samo je mali dio onoga što se sprema u Areni, no već sami nazivi pjesama evociraju sve one trenutke i godine koje su Ninine pjesme obojale, važnim momentima dale svoj pečat. Svi skupljeni i proživljeni osjećaji te sjećanja kuliminirat će 7. ožujka 2020. u Areni Zagreb uz Ninu, njene prijatelje, suradnike i publiku.

Osim u Areni Zagreb, Nina će početkom sljedeće godine nastupiti i na manifestaciji Music Awards Ceremony u Beogradu. Organizator Skymusic započeo je danas objavu dugo očekivane liste zvijezda koje će nastupiti na ceremoniji 27. siječnja u Štark Areni i prvo ime na popisu je upravo Nina Badrić. A da li će Nina svoju novu baladu izvesti i na MAC-u, za sada ostaje tajna.

Prije dva dana je započelo glasanje za MAC 2020, a pjesma „Rekao si“ nominirana je u kategoriji Pop pjesme ženskog izvođača. U nominacijama se nalazi i Ninin prošlogodišnji rasprodan koncert u Spaladium Areni. Glasanje za MAC odvija se na ovom linku

Između nove pjesme i priprema za svoj najveći koncert, Nina se trenutačno nalazi na zajedničkoj američkoj turneji s Petrom Grašom dok će Novu godinu dočekati radno na riječkom Korzu.