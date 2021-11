Nina Badrić: 'Odbila sam hollywoodskog glumca, a prije važne večere pala sam na koljena pa na nos'

Pjevačica Nina Badrić ispričala je kako je odbila ići na večeru sa slavnim hollywoodskim glumcem Kevinom Costnerom. Naime, kako je ispričala u serijalu Fakap, kojeg vode pjevačica i voditeljica Ida Prester i voditeljica Mia Kovačić, Nina je kazala kako se to dogodilo u Monte Carlu gdje je bila na nekakvoj gala večeri te da je bila sigurna da je riječ o šali.

"To je jedan od najvećih 'fakapa' u mom životu. Imala sam 25 godina, bila sam klinka i tada sam puno nastupala po vani, bila sam u Monte Carlu na nekakvoj gala večeri. I on me pozvao van, a ja sam bila sigurna da je to šala! To je kad si mlad i nemaš samopouzdanja. Vidio me u klubu i poslao je svog asistenta i 500 puta mi je rekao da bi Kevin Costner htio večerati sa mnom. Na kraju mi je prišla jedna novinarka iz Beograda i pitala me što je sa mnom. Ali tada sam bila zaljubljena u nekog idiota iz Zagreba i sada, da mogu vratiti taj trenutak, naravno da bih otišla na večeru s njim" kazala je u serijalu Fakap.

Osim toga, ispričala je i da joj je izrazito neugodno bilo kada je zakasnila na prijem kod bivšeg predsjednika Ive Josipovića.

"Izašla sam iz kuće sva spremna i sređena i pala sam na pod ispred kuće, na koljena pa na nos, i nitko mi nije povjerovao osim predsjednika i hvala mu na tome. Ispričavala sam se jedno pola sata, zemljo, otvori se" priznala je.

Podsjetimo, Nina nakon dugo vremena ponovno snima duet. Novosti iz glazbene radionice najavila je na svom Instagramu i otkrila da snima pjesmu sa svojim velikim prijateljem, zagrebačkim pjevačem Alanom Hržicom.

"Danas smo bili dobri i vrijedni i snimili smo svoj prvi duet koji će se naći na Alanovu albumu duhovne glazbe🙌🏻 Bit’će nešto i od nas, Alan Hržica", napisala je pjevačica uz fotografiju iz glazbenog studija. Njezina objava odmah je izazvala oduševljenje pratitelja. "Jedva čekamo", "Bravo", "Izvrsno", samo su neki od komentara. Ispod objave javila se i glumica Marijana Mikulić koja je ostavila emotikone smajlića sa srcem u očima i ruke podignute prema gore.

