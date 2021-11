Srpska glumica koju znamo iz naše hit serije priznala: 'Botoksom tretiram cijelo čelo i malo oko očiju'

Poznata srpska televizijska i filmska glumica Katarina Radivojević hrvatskoj je javnosti ponajviše poznata iz domaće humoristične serije "Najbolje godine" gdje ju je odmah zavoljela. Radivojević je sada u emisiji "Generalka" otvoreno progovorila o temi estetskih korekcija i zahvata kojima se podvrgnula pa je tako priznala da koristi botoks.

"Ja ne mogu ništa sakriti, tako sam uvijek bila iskrena sa svojom publikom. Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste vidjeli moje roditelje", kazala je Katarina. Dodala je da cijeli život vježba, no o njenom licu sada brine i liječnik, piše Gloria.rs.

Pomalo radimo botoks, toliko da se i dalje mogu namrštiti zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo cijelo čelo i malo oko očiju, bore smijalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svijetle oči i škiljim pa kad se ljeto približi kraju, vidi se poneka bora više", rekla je Katarina.

Na liječnikovu sugestiju dodaju botoks, ako ona ništa ne snima. Naglasila je da su njezine crte lica prirodne - i pune usne, velike oči, naglašene jagodice i izražena čeljust.

"Nije bilo potrebe nešto da mijenjam. Razumijem djevojke kojima intervencije daju samopouzdanje, ali to bi se trebalo napraviti s mjerom i ne bi trebalo pretjerivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga mijenjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne same sa sobom", zaključila je Katarina.

