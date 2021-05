Nina Badrić objavila nove seksi fotke, fanovi je usporedili s J.Lo.

Nina Badrić uskoro će predstaviti novu pjesmu "Ja još uvijek imam istu želju", a za nju je jučer snimala video spot. Na Instagramu je objavila fotografiju sa snimanja na kojoj pozira ispred crvenog kauča, odjevena samo u sako, a na nogama ima bijele sandale na petu.

Obožavatelji su je odmah usporedili s Jennifer Lopez.

"J. Lo, to si ti?", "Draga Nina, nema ti ravne", "Ista Jennifer Lopez", "Baš si divna", "Nina kao vino", "Čista ljepota", samo su neki od komentara pokraj fotografije.

Foto: Instagram

Pjevačica stalno objavljuje fotografije na kojima izgleda zanosno i dobiva komplimente kako nikada nije bolje izgledala. Prošle godine 7. ožujka taman prije nego je krenula pandemija koronavirusa Nina je održala zadnji veliki koncert pred publikom i od tada su joj društvene mreže postale najčešći način komunikacije s obožavateljima jer je u zadnjih godinu dana imala malo prilika da im zapjeva i da se sretnu na koncertima.

- Ovo su teška vremena za sve, ne samo za nas glazbenike. No mi smo jedini od početka ‘lockdowna’ ostali bez ikakve mogućnosti za rad. Prihvatila sam situaciju takva kakva je i ne zanosim se time da ćemo početi raditi do sredine iduće godine. Ova situacija je iskristalizirala osobe i odnose. Izvukla je pravo lice ljudi. Tko je bio dobar, taj je još bolji, a tko je zao, to više ne može skriti. Hvala Bogu što se bavim glazbom pa uvijek mogu pobjeći u svoj skriveni svijet mašte i nota i praviti se da je sve kao u bajci/pjesmi. Nove pjesme i producenti su tu.

Radimo, pišemo, stvaramo neke nove priče i živim za dan kada će se opet moći održavati koncerti i kada ćemo ponovno početi raditi svoj posao. - rekla je Nina na početku 2021. godine u intervju koji je dala za 24 sata i u kojem se osvrnula na to kako je pandemija utjecala na industriju u kojoj ona radi.

