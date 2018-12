Nikolina Pišek ogorčena: 'Znam da će me tužiti, ali on je krvnik, ubojica i nečovjek'

Slučaj Darka Kovačevića Daruvarca koji je izašao iz pritvora nakon brutalnog premlaćivanja 18-godišnje djevojke u Zadru šokirao je Hrvatsku. Svoj gnjev na društvenim mrežama izrazila je i TV voditeljica Nikolina Ristović, ex. Pišek, koja je oplela po hrvatskom pravosuđu.

U podužoj objavi na Instagramu dotakla se i svoje pravne bitke koju već pet godina vodi protiv nekadašnjeg susjeda Amira Isajbegovića čiji su njemački ovčari 2013. godine napali njezina dva ljubimca i mlađeg brata Domagoja. Nikolinin pas Tyson tada je od zadobivenih ozljeda uginuo.

- Čuditi se hrvatskom sudstvu je toliko postalo deplasirano da se sama sebi čudim. Čudim se da sudski proces čiji sam ja akter traje već PET godina. I da krvnik Amir Isajbegović i dalje nekažnjeno obavlja svoje aktivnosti. Da se susjedstvo koje je godinama terorizirao uzgajajući zbog osobnog profita i u nehumanim uvjetima držeći opasne istraumatizirane pse - i dalje čudi da nije sankcioniran.

Čudim se nekim susjedima koji su lažnim svjedočenjem poduprli djelovanje krvnika. Ponavljam - krvnika Amira Isajbegovića iz ulice Božidara Magovca 66 jer on to i jest. Krvnik. I znam da će me tužiti zbog riječi “krvnik” pa ponavljam. Ili mogu preformulirati u “ubojica”? Nečovjek? Nesto deseto? Krvnik mi se baš dopada... - napisala je Ristović i zahvalila se odvjetnici Ivani Stigleitner Gotovac na srčanom istjerivanju pravde.

Voditeljica se potom osvrnula i na slučaj Daruvarca koji je ljetos pretukao djevojku u toaletu jednog zadarskog kafića.

- Čemu se čuditi kada ubojica koji to pukim slučajem nije službeno postao, kao sto je Darko Kovačević iz Zadra - slobodno išeta iz sudnice? U policijskoj pratnji, jer on se osjeća ugroženim? Agresivni neandertalac s kriminalnim historijatom koji je “hrabro” gotovo do smrti izubijao djevojčicu? Hrvatskom sudstvu definitivno treba potpisati smrtnu presudu. I kaznu izvršiti momentalno. I novi sistem dići od samog početka, s funkcionalnim zakonodavstvom i bez korumpiranih jedinki - zaključila je Nikolina. Njezina objava naišla je na potporu brojnih obožavatelja, a među istomišljenicima našla se i radijska voditeljica Paola Valić Bekić. - Točno to! Sve sravniti sa zemljom i ispočetka! - nadovezala se Paola.

