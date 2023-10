Nika Turković: 'Eurovizija je odlična stvar za promociju, meni je jedna bila dosta'

Nika Turković, jedna od najuspješnijih mladih kantautorica, početkom godine objavila je hvaljeni album prvijenac "11", uslijedio je rasprodani zagrebački koncert, nastup na Sea Star festivalu i uspješna turneja na kojoj su Nika i njezin bend publici predstavili "11". Ljubitelji njezine glazbe odnedavno mogu uživati i ploči koja je izašla na vinilu. Niku svake subote gledamo i kao članicu žirija RTL-ovog showa "Superstar". Podsjetimo, godinama je bila u vezi s kolegom Matijom Cvekom, a mediji su proteklih mjeseci pisali i o njenoj vezi sa Zoranom Zarubicom iz grupe Buč Kesidi, no oni dosad nisu potvrdili svoju vezu.

Vaš album "11" nedavno je izašao na vinilu. Što za vas znači objava na formatu koji se vratio i sve je popularniji kod mlađe generacije?

Ja sam svoj album na vinilu oduvijek željela, pa mi je nekako to jedino imalo smisla ako budemo u mogućnosti to izvesti. Malo je potrajalo, malo smo se s tim duže zabavljali, ali evo, jako sam sretna i ponosna da imamo album u tom obliku, pogotovo jer je u sam dizajn i uloženo najviše truda, pa na taj vinil i gledam kao nešto za što se nadam da će slušatelji rado imati u svojoj kolekciji. Ne znam pripadam li toj "mlađoj generaciji", ali i ja sam već godinama fan i kolekcionar albuma u tom formatu, tako da mi je ovo baš ostvareni san.

Album "11" izašao je početkom godine, a dosad ste ga promovirali u Zagrebu, Rijeci, na Sea Star festivalu... Kako ste zadovoljni prijemom publike?

Svi gradovi koje smo prošli ove godine bili su stvarno prekrasni, moram reći da mi je ovo prva godina u kojoj uopće zapravo i sviramo naše koncerte onako kako sam nekada to zamišljala, tako da jedno najveće hvala ide mojoj publici i onima koji su to na ovom malom, tek započetom putovanju, to i postali. Od svih gradova mislim da su me Zagreb, Beograd i Šibenik nekako najviše zasad oduševili, s naglaskom na Beograd gdje se nisam nadala ni upola toj količini ljudi, a još manje takvoj srčanoj, prekrasnoj publici koja je pjevala sa mnom od prve do zadnje riječi, sve moje pjesme. Mogu reći da sam jako zahvalna, ali da željno iščekujem i radim ka novim pothvatima.

Na koncertu u Petom kupeu primijetio sam da jako emotivno proživljavate gotovo svaku pjesmu, pogotovo kada i publika pjeva s vama. Jeste li jako emotivni, kako za vas izgleda taj trenutak na pozornici?

Mislim da je to nekako i poanta; pjesme pišem sama i vodim se time da sam morala proživjeti bar dio onoga što prenosim. A kada je tako i kada publika to razumije, doživi svaku riječ, i još pjeva umjesto mene; tu sam poprilično gotova haha. Meni je san od malena da pjevam na pozornicama, uz publiku koja pjeva sve moje tekstove. i to kažem na svakom koncertu; što ne mislim da je nešto neobično, posebno nama koji smo autori. I dalje su mi ti trenuci dosta nerealni.

Kako su nastale pjesme s albuma "11", koliko vam je trebalo da ih napišete?

Pjesme sam pisala kroz tri godine, pa je i album posložen kronološki. Nekako mi je bilo lijepo i zanimljivo vidjeti i čuti taj razvoj iz pjesme u pjesmu, pa sam ga s tom mišlju tako i posložila. Sve su pjesme nastale u nekom određenom razdoblju mog života kad sam ili prošla kroz nešto, ili odlučila pisati o nečemu što sam prethodno iskusila; bitno je samo da postoji neka iskra oko neke određene emocije koja me onda dovoljno gurne da o tome mogu nešto reći.

Jeste li inače samokritični? Koliko ste pjesama bacili ili promijenili prije nego ste bili zadovoljni njima?

Jesam, zdravo sam samokritična u tom segmentu, rekla bih; kad mi nešto nije odmah dovoljno zanimljivo ili ne čujem da se tu nešto pametno može dogoditi, obično te stvari ostanu u "draftovima" i tako stoje i dan danas. S druge strane, ako me nešto skroz pokrene i svira mi u glavi danonoćno, stižu mi ideje u hodu ili me muči dok ne uzmem to u ruke; onda si dam truda da se bavim s tom idejom do kraja. Takve mi se pjesme dosta prirodno završe i obično ispadnu bolje od svih. Ne bih rekla da je ništa što sam napisala baš bačeno, sve to negdje stoji i tko zna, možda mi za koju godinu sine neka skroz nova ideja za nešto što trenutno evo, ne čujem.

Tko je vaša publika? Neki bi pomislili da su to većinom žene, no u publici ima i dosta muškaraca, kojima se čini se najviše sviđa pjesma "Gledaj me"?

Najiskrenije, o "svojoj publici" ne razmišljam na taj način da bih mogla odgovoriti statistički. Uvijek sam mislila da su većinom žene i djevojke koje razumiju ono što ja tu pričam, ali to valjda oni znaju bolje od mene. Nisam si postavila ciljeve oko toga kome se obraćam; to prepuštam njima. Iako, moram priznati da uživam da je muškarcima omiljena pjesma "Gledaj me". To mi dosta govori o tome kakvi muškarci me slušaju i to mi je super.

I ove ste godine sudjelovali u pokretu Femme nouvelle, kojem je cilj osigurati što veću medijsku prisutnost kvalitetnim kantautoricama. Jesu li danas kvalitetne kantautorice stvarno slabo medijske zastupljene? Može li se to popraviti?

Ne bih se voljela ovdje praviti previše pametnom i ulaziti u muško-ženska prava, pa tako i zastupljenost u medijima, jer ne mislim da se to i može kroz intervjue, no činjenica da ovakvi projekti postoje i da su potrebni, govori dovoljno. Ja uvijek stojim uz ovakve pokrete i ponosna sam da sam dio Femme nouvelle, jer sam žena u ovoj industriji i određene stvari osjetim na svojoj koži svakoga dana. S druge strane, mislim da se gotovo sve može popraviti i da je jedini način da se to dogodi, upravo sudjelovanje u projektima poput ovoga i korištenje svog glasa na taj način.

Proteklih dana glavna je tema Aleksandra Prijović koja će četiri puta nastupiti u zagrebačkoj Areni. Mnogi se snebivaju, no činjenica je da je ona najpopularnija pjevačica u regiji, čije pjesme ne silaze s vrhova top lista. Kako vi gledate na činjenicu da pjevačica iz Srbije puni četiri Arene što ikad nikom iz Hrvatske nije pošlo za rukom?

Ne znam zašto je to uopće tema, a pogotovo ne ovolika. Žena radi, pjeva, na vrhu je ljestvica, ima novi album, ogroman tim iza sebe koji vjeruje i ulaže u nju (pretpostavljam), vidno rastura i pritom ima 28 godina. Meni je to impresivno i ja joj jako aplaudiram.

S obzirom na to da ste i vi po zanimanju marketinški stručnjak, koliko je danas bitan marketing za glazbenu karijeru?

Nisam radila kao marketinški stručnjak, završila sam taj Masters, a potom radila u PR-u i Socialu u dvije agencije, stoga se nipošto ne smatram stručnjakinjom. Ali, nalazim se u industriji u kojoj je po mom mišljenju, za neke veće rezultate marketing neophodan, samo ga treba (kao i sve drugo) raditi netko tko je stručan, kreativan, spretan te tko razumije tržište i industriju.

Nastupali ste na dječjoj Euroviziji, što mislite o današnjoj Euroviziji i nastupu grupe Let 3? Ima li šanse da i vas vidimo na Dori, pa poslije na Euroviziji?

Oduvijek sam obožavala pratiti Eurosong, obožavam ga gledati i dan-danas, a mislim da su Let 3 bili sjajni. S druge strane, mislim da to sve skupa ni nije to što je nekada bilo, čini mi se to sve manje fokusirano na glazbu, a više na upiranje prstom u ovoga ili onoga; rijetki su oni kojima zbilja to sve skupa otvori ona korisna vrata koja se potom pametno iskoriste. Tu mi na pamet padaju samo Joker Out, slovenski predstavnici na čijem sam koncertu s 12.000 ljudi u Ljubljani baš bila ovih dana i oduševila se. E tako se to radi i kad na taj način gledamo; Eurosong je odlična stvar za promociju ostatku svijeta. Bojim se da se ja osobno neću više okušati u tome, jedna Eurovizija, bez obzira na to što je bila dječja, bila mi je možda dovoljna za ovaj život. Ipak, nikad se ne zna.

Dosta pozornosti pridajete i modi. Često ste mijenjali i frizuru i stil. U kojim se kombinacijama najbolje osjećate?

Volim modu i sastavni mi je dio posla, pa tako i svakodnevnog života. Stil mi je poprilično jednak zadnjih pet godina, ako ne i duže, s obzirom da dan danas nosim komade koje sam nosila i na faksu, ali sam se zato s kosom zabavljala. Tu sam bila dosta hrabra i baš mi je drago da jesam; a i uvijek je narasla, pa se nikad ništa strašno nije ni dogodilo kako su se mnogi na internetu zabrinjavali. Jedino u čemu sam možda malo odvažnija kad pričamo o modi su kombinacije za koncerte; tu mislim da sam tek počela otkrivati i da ću još svašta iskopati; a i jako me zabavlja. Generalno se najbolje osjećam u trapericama, potkošuljama ili bijelim majicama, sakoima i tenisicama.

Posljednjih mjeseci pisalo se i o vašem privatnom životu i prijateljstvu s dečkima iz grupe Buč Kesidi. Kakav je sad vaš ljubavni status, jeste li zaljubljeni?

O svom privatnom životu više ne pričam u medijima; dečke iz Buč Kesidija jako cijenim, a mislim da je Luka jako sladak.

Odnedavno ste i članica žirija RTL-ovog "Superstara". Kako je došlo do tog angažmana, jeste li odmah pristali?

Ovo je bio jedini ovakav show za koji sam se osjećala kompetentno i spremno, tako da kad je prilika došla, izvagala sam sve i odlučila da bi mi bila čast biti u takvom projektu, kao i rame uz rame s takvim glazbenim legendama. Isto tako, obožavam talentirane ljude koji na ovaj način odluče pristupiti svojim snovima, a biti dio možda njihova ostvarivanja je jedna ogromna čast.

Kako je bilo na snimanju, čini se da vam je teško svaki put kad nekom morate reći da nije prošao?

To su sve ljudi koji donesu svoje snove i neke svoje vizije sebe u koje su uvjereni da su dobre, jer da nisu, ne bi bili ovdje. I sada nekima od njih treba reći da to nije dovoljno dobro i možda da to što oni misle da je super, ipak je daleko od toga. Svaki put se stavim u njihove cipele i svaki put mi je jako teško. Bez obzira na to što je dio posla, uvijek to doživim malo teže, da. Inače su snimanja bila stvarno sjajna, ekipa i tim koji radi iza nas su savršeni, zbilja je cijela ta mašinerija strašno impresivna i baš sam im svima zahvalna. A o žiriju da ni ne pričam, stvarno ljudine i profesionalci. I jako smiješni i zabavni, da to slučajno ne izostavim!

Kako se slažete s ostalim članovima žirija?

Evo, kao što sam i spomenula, stvarno sam uživala biti tamo sa svima njima. Jako smo se sprijateljili, iznimno ih poštujem i uživala sam i učiti od njih, ali se i samo smijati i valjati gluposti u pauzama od (a i tijekom) snimanja. Naravno da smo se znali porječkati oko mišljenja, ali zato smo tu - jer smo jako različiti i traži se da imamo različita mišljenja. I iza i ispred kamera. Ipak, moram dodati da su nas pohvalili da smo izuzetno homogeni i složni od prvoga dana, što inače nije slučaj s ljudima koji prije nisu baš ništa radili zajedno, tako da mislim da zapravo jako dobro funkcioniramo.

Što pripremate dalje? Pišete li nove pjesme i gdje ćemo vas moći vidjeti uživo?

Nova pjesma je snimljena i priprema se, spot se snima kroz koji dan, čeka vas jedna super suradnja početkom 2024. godine, kao i nadolazeća turneja. U njoj se nečemu posebno radujem, no sve u svoje vrijeme. Jako se radujem svemu što dolazi, doslovno se osjećam kao da je neki novi početak na horizontu, a to je uvijek dobra stvar.

