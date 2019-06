'Nije svatko rođen da bi bio kralj, ne može svatko biti Mišo Kovač'

Drugi dan InMusic festivala donio je dva nastupa koja bi mogli svrstati među najbolje posljednjih godina! Iako je njihov nastup počeo već prije 19 sati po vrućini i sparini, Franka Turnera & The Sleeping Souls nije trebalo posebno predstavljati hrvatskoj publici. Ovaj velikan indie scene već je nastupao u Zagrebu i Šibeniku i ima vjernu bazu fanova. Turner i ekipa su se toliko dobro zabavljali da je izgledalo da kao da ne žele napustiti stage iako ih je odmah nakon koncerta čekala vožnja do Glastoburyja od 36 sati!

Frank je stalno publiku pozivao da de uključi plesanjem i pjevanjem, a potom je i skočio u publiku. Vrhunac koncerta bila je snažna i vesela punk završnica. Turner je oduševio publiku i pokušajem hrvatskog jezika, prvo u uvodu, a potom je otpjevao i jednu cijelu pjesmu na hrvatskom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Moram priznati da sam ipak malo varao jer sam čitao sve što sam govorio na hrvatskom. Hrvatski je jako težak! Ali, mogu vam reći da sam svojedobno učio vašu povijest. Volim nastupati u Hrvatskoj i kad sam na pozornici prvenstveno sam performer i moj je zadatak zabaviti publiku pa mi je stalo da se svi zabavljaju i plešu. Velika mi je želja da jednom dođemo i van festivala na solo koncert - poručio je Frank Turner za Večernji list.

A štošta je domaćoj publici imala poručiti i karizmatična Shirley Manson, pjevačica grupe Garbage koja je konačno stigla u Hrvatsku nakon pune 24 godine. Čekanje se isplatilo jer vidjeli smo punokrvni rock i Shirley u punoj formi. Da i bendovi iz A lige mogu pogriješiti vidjeli smo na njihovom nastupu, budući da je Shirley dva puta prekidala bubnjara koji je počeo svirati krive pjesme.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Žao mi je što vas ne mogu pozdraviti na vašem jeziku, no čula sam da vi Hrvati govorite barem dva jezika - kazala je Shirley na oduševljenje domaće publike. Našlo se tu i poruka o vrućini, ali i branjenju LGBT zajednice. Očekivano, publika je najbolje reagirala na hitove poput “Stupid Girls”, “Cherry Lips” i “Only Happy When it Rains” koju su i zborski otpjevali s Manson. Na OTP World Stageu gledali smo Roba Garzu i njegov Thievery Corporation, svojevrsni putujući “cirkus” glazbenika raznih glazbenih stilova. Ipak, veliko finale bilo je rezervirano za kultni Suede, pripadnike velike brit-pop četvorke, koje smo također prvi put gledali u Zagrebu!