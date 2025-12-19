Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
JAVNI FLERT

VIDEO Kardashianka se upucavala zgodnom profesoru, komentari su hit

Kris Jenner i sestre Kardashian na posebnoj prezentaciji NikeSkimsa u New Yorku
Foto: XNY/starmaxinc.com
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 07:00

Nakon što je priznala da je četiri godine u celibatu, reality zvijezda Khloé Kardashian odlučila je uzeti stvari u svoje ruke, a njezin javni flert s profesorom na Instagramu zapalio je društvene mreže i oduševio obožavatelje.

Reality zvijezda Khloé Kardashian (41) prekinula je medijsku šutnju o svom ljubavnom životu. Nakon konačnog prekida s košarkašem Tristanom Thompsonom 2021. godine, s kojim ima dvoje djece, 7-godišnju True i 3-godišnjeg Tatuma, zvijezda nije viđena ni s kim te je nedavno priznala da je u celibatu. Čini se da je tome došao kraj, jer je svoj šarm odlučila iskušati na profesoru srednje škole Jacobu Myers-Norysu, a njezin odvažan potez postao je viralni hit.

Njezinu pažnju privukao je video u kojem se Myers-Norys predstavio kao idealan neženja. Otkrio je da živi u Kaliforniji, ima talijanske korijene, magisterij i stalan posao profesora. Uz to je bivši sveučilišni sportaš, "aktivan i discipliniran", a kao dodatni adut istaknuo je i da zna kuhati. Video je popratio dirljivim opisom: "Negdje vani je žena koja će me pitati kako mi je prošao školski dan."

Khloé je odlučila biti ta žena te je u komentarima je ostavila direktno pitanje: "Kako ti je prošao dan??". Njezin komentar u tjedan dana je prikupio više od 80.000 lajkova, a obožavatelji su joj pružili podršku. - "Samo naprijed, Koko. Zaslužuješ cijeli svijet!", "Trebat će nam novosti o ovoj ljubavnoj vezi!", samo su neke od tisuća poruka ohrabrenja koje su popratile njezin komentar.

Reality zvijezda otkrila da slavi 4 godine celibata, njena izjava je sve nasmijala
Kris Jenner i sestre Kardashian na posebnoj prezentaciji NikeSkimsa u New Yorku
1/7

Hrabar potez se isplatio. Profesor je brzo odgovorio: "@khloekardashian moj je sada sjajan. Kako je tebi prošao?", a zatim intrigantno dodao: "provjeri svoje poruke". No, tu nije stao. Myers-Norys je snimio i video odgovor u kojem je zvijezdu pozvao na spoj. "Ovu subotu imam blagdansku zabavu za osoblje i apsolutno bih volio da dođeš kao moja pratnja. Ako ne možeš, možda me Kris može dodati na tvoju blagdansku zabavu...", poručio joj je, a zgodni profesor i tisuće zainteresiranih obožavatelja sada čekaju Khloéin odgovor.

Mirta Šurjak, 38-godišnja HRT-ova voditeljica i novinarka nedavno je proslavila svoj rođendan.

Ključne riječi
showbiz profesor Kardashiani Ljubavni život Khloe Kardashian

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!