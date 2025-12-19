VIDEO Kardashianka se upucavala zgodnom profesoru, komentari su hit

Reality zvijezda Khloé Kardashian (41) prekinula je medijsku šutnju o svom ljubavnom životu. Nakon konačnog prekida s košarkašem Tristanom Thompsonom 2021. godine, s kojim ima dvoje djece, 7-godišnju True i 3-godišnjeg Tatuma, zvijezda nije viđena ni s kim te je nedavno priznala da je u celibatu. Čini se da je tome došao kraj, jer je svoj šarm odlučila iskušati na profesoru srednje škole Jacobu Myers-Norysu, a njezin odvažan potez postao je viralni hit.

Njezinu pažnju privukao je video u kojem se Myers-Norys predstavio kao idealan neženja. Otkrio je da živi u Kaliforniji, ima talijanske korijene, magisterij i stalan posao profesora. Uz to je bivši sveučilišni sportaš, "aktivan i discipliniran", a kao dodatni adut istaknuo je i da zna kuhati. Video je popratio dirljivim opisom: "Negdje vani je žena koja će me pitati kako mi je prošao školski dan."

Khloé je odlučila biti ta žena te je u komentarima je ostavila direktno pitanje: "Kako ti je prošao dan??". Njezin komentar u tjedan dana je prikupio više od 80.000 lajkova, a obožavatelji su joj pružili podršku. - "Samo naprijed, Koko. Zaslužuješ cijeli svijet!", "Trebat će nam novosti o ovoj ljubavnoj vezi!", samo su neke od tisuća poruka ohrabrenja koje su popratile njezin komentar.

Hrabar potez se isplatio. Profesor je brzo odgovorio: "@khloekardashian moj je sada sjajan. Kako je tebi prošao?", a zatim intrigantno dodao: "provjeri svoje poruke". No, tu nije stao. Myers-Norys je snimio i video odgovor u kojem je zvijezdu pozvao na spoj. "Ovu subotu imam blagdansku zabavu za osoblje i apsolutno bih volio da dođeš kao moja pratnja. Ako ne možeš, možda me Kris može dodati na tvoju blagdansku zabavu...", poručio joj je, a zgodni profesor i tisuće zainteresiranih obožavatelja sada čekaju Khloéin odgovor.