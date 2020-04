Nije ga bilo nigdje dva mjeseca, a Rebić je sada iznenadio pratitelje objavom

Nakon gotovo dva mjeseca što nije ništa objavljivao na društvenim mrežama, miljenik hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najtraženijih neženja iz tih redova Ante Rebić, objavio je fotografiju iz rodnog kraja, Imotski.

Samo jednim emotikonom pratiteljima je poručio da puni baterije, a njegova objava je toliko sve oduševila da je u deset minuta prikupio više od 20 tisuća lajkova. Fotografiju je komentirala samo jedna osoba - nogometaš Gelson Fernandes.

Foto: Instagram

Ante je poznat po samozatajnosti i održavanju osobnog života daleko od fokusa javnosti. Nije čest na društvenim mrežama i tek rijetko objavi nešto na Instagramu.

Podsjetimo, nedugo nakon što je prošle godine Ante Rebić proglašen najljepšim Hrvatom po izboru čitatelja Večernjeg lista počele su spekulacije da je naš nogometaš zapeo za oko Sofiji Milošević koja je navodno samo zbog njega iznajmila sobu u jednom beogradskom hotelu u kojem je odsjeo i Rebić.

Nakon nekoliko dana upoznali su se u predvorju hotela, a potom zajedno otišli i na ručak nakon čega su se počeli pratiti na Instagramu.Tijekom boravka u Beogradu u nekoliko navrata moglo ih se vidjeti zajedno, a iako se činilo da je na pomolu nova romansa između manekenke i nogometaša, čini se da od toga ipak nema ništa. Barem za sada. Naime, atraktivna Sofija u razgovoru za srpske medije otkrila je detalje o svom ljubavnom statusu i pritom demantirala glasine o ljubavnoj vezi s Rebićem. – Već sam sedam mjeseci sama, tako da mi treba ljubavi – rekla je Milošević za Blic i otkrila kakav je muškarac može osvojiti.

- Taj muškarac definitivno mora biti netko tko je pažljiv i tko je dobra osoba, to uvijek prvo kažem jer ne volim neiskrenost i čim vidim da mi netko nešto petlja, to je golemi minus kod mene. Dakle, netko tko je pažljiv i dobar i tko je spreman pružiti mi puno ljubavi, baš mi to treba – istaknula je Sofija koja je već poznata po tome da joj za oko zapinju nogometaši. Iza nje je trogodišnja veza sa srpskim reprezentativcem Ademom Ljajićem, a pričalo se i da je kratku aferu imala i sa suprugom Jelene Karleuše Duškom Tošićem.

Njezina ljubavna prošlost nije se svidjela Rebiću. Naime, kako piše portal expresstabloid.ba, Rebiću se navodno nisu svidjeli komentari njegovih kolega nogometaša o Sofiji, no na kraju druženja ipak joj je dao svoj broj mobitela kako bi ostali u kontaktu.

Sofija je nedavno objavila kako je trudna i čeka dijete nogometaša Luke Jovića.

