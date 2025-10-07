Nicole Kidman prvi se put pojavila u javnosti nakon vijesti o razvodu, evo tko joj je pravio društvo

Samo nekoliko dana nakon što je podnijela zahtjev za razvod od country glazbenika Keitha Urbana, s kojim je provela 19 godina u braku, Oscarom nagrađena glumica Nicole Kidman (58) odlučno je zakoračila natrag pod svjetla reflektora. Svoj prvi veliki javni nastup imala je na reviji modne kuće Chanel za proljeće/ljeto 2026. tijekom Tjedna mode u Parizu. Umjesto da se skriva od javnosti, Kidman je stigla izgledajući staloženije i elegantnije no ikad, držeći za ruke svoje kćeri, 17-godišnju Sunday Rose i 14-godišnju Faith Margaret. Za ovu prigodu odabrala je naizgled jednostavnu, ali moćnu kombinaciju – klasičnu bijelu košulju, svijetloplave hlače i crvenu Chanel torbicu. Njezin dolazak nije bio samo poslovna obveza, već pomno osmišljen potez kojim je svijetu pokazala da, unatoč svemu, kontrolira vlastiti narativ.

Najveću pažnju privukla je njezina nova frizura. Glumica je debitirala s takozvanim "osvetničkim šiškama", lepršavim i chic dodatkom njezinoj prepoznatljivoj jagodasto plavoj kosi. Ovaj potez, klasična transformacija nakon prekida, odmah je postao glavna tema modnih i lifestyle medija, koji su ga protumačili kao simbol novog početka. Njezin besprijekoran izgled upotpunjen je decentnom, ali efektnom šminkom – brončanim sjenilom koje je istaknulo njezine oči, dugim trepavicama i kremastim ružem u nude nijansi. Dok je pozirala fotografima s kćerima, koje su također bile ležerno odjevene u traper kombinacije, njezin osmijeh djelovao je iskreno, a cijela pojava odavala je dojam žene koja je, iako povrijeđena, odlučna nastaviti sa životom uzdignute glave, okružena onima koje najviše voli.

Bila je u Big Brotheru, a onda je napustila Hrvatsku: Evo kako danas izgleda i što radi bivša reality zvijezda

Podsjetimo, vijest o razlazu jednog od najdugovječnijih holivudskih parova odjeknula je 29. rujna, a već idućeg dana, 30. rujna, Kidman je na sudu u Nashvilleu podnijela zahtjev za razvod, navodeći "bračne poteškoće i nepomirljive razlike". U dokumentima je zatražila da bude primarni skrbnik nad njihovim kćerima. Izvori bliski glumici za People otkrili su da ona nije željela kraj braka. "Ona se borila da spasi brak. Nije htjela da do ovoga dođe", rekao je jedan izvor, dodavši da su se Kidman i Urban udaljili te da su od početka ljeta živjeli odvojeno. Navodno je odluka o prekidu bila Urbanova, a glumica se s njom teško mirila, no sada je prihvatila situaciju i fokusirana je na budućnost i dobrobit svoje djece.

Njezin dolazak u Pariz nije bio samo simboličan. Istog dana kada se pojavila na reviji, objavljeno je da je Nicole Kidman imenovana novom globalnom ambasadoricom kuće Chanel. "Kao netko tko iznimno cijeni visoku modu, radujem se što ću svjedočiti viziji Matthieua Blazyja za najstariju kuću visoke mode i imati priliku nositi ono što znam da će biti predivne kreacije", izjavila je glumica. Ova prestižna uloga, kao i podrška njezinih kćeri, od kojih je starija, Sunday Rose, i sama prošetala pistom za Dior samo dan nakon objave razvoda, jasno pokazuju da se Kidman okrenula poslu i obitelji kao glavnim osloncima u teškom životnom razdoblju.

Putinova bivša supruga ljubi 21 godinu mlađeg biznismena, a tek nedavno je otkriveno kako izgledaju njegovi sinovi

Iako se par još nije službeno oglasio o razlozima razvoda, izvori bliski paru otkrili su nekoliko mogućih okidača. Jedan od glavnih problema navodno je bio Urbanov stav prema njezinoj ulozi u eksplicitnom filmu "Babygirl", u kojem Kidman glumi moćnu direktoricu koja započinje aferu s mlađim pripravnikom. Country glazbenik (57) navodno nije podržavao tu ulogu, nije se pojavio na premijerama filma te se bojao da će biti ismijan zbog vrućih scena svoje supruge. Situacija je eskalirala kada je tijekom jednog radijskog intervjua naglo prekinuo poziv nakon što ga je voditelj upitao kako se osjeća dok gleda svoju suprugu u ljubavnim scenama s mlađim muškarcima.

Nakon što je vijest o razvodu postala javna, ponašanje Keitha Urbana izazvalo je zgražanje obožavatelja. Tijekom koncerta početkom listopada, promijenio je stihove pjesme "You'll Think of Me", koju je nekoć posvetio Nicole, i otpjevao ih svojoj gitaristici Maggie Baugh. U Nashvilleu su se također proširile glasine da je glazbenik već u vezi s mlađom ženom. Takvi postupci, tvrde upućeni, duboko su povrijedili Kidman. "Izgleda kao da Keith pokušava javno osramotiti i povrijediti Nic. To je potpuni preokret od Keitha kakvog poznajemo", rekao je izvor za Daily Mail. Mnogi su situaciju usporedili s njezinim bolnim razvodom od Toma Cruisea 2001. godine, koji ju je također iznenada ostavio. "Jadna Nic. Kao da ponovno proživljava razvod od Toma", zaključio je drugi izvor, aludirajući na to da se glumica ponovno suočava s javnim poniženjem od čovjeka kojeg je voljela.