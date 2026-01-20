Brankica iz Big Brothera više ne živi u Hrvatskoj i život joj je potpuno drugačiji, a evo kako danas izgleda
Brankica Čonda, sudionica Big Brothera iz 2005. godine, ostavila je značajan dojam unatoč tome što je u kući provela samo 20 dana. Po izlasku, nastavila je privlačiti pažnju javnosti provokativnim fotografijama i objavama o svom životu u Dubaiju.
Prije dvije godine, otkrila je, silikoni su joj pukli te ih je morala zamijeniti. Nakon boravka u Dubaiju, radila je kao hostesa na Ibizi, a potom se, kako sama navodi, posvetila svojoj istinskoj strasti – jogi
"Big Brother nikako ne bih okarakterizirala kao lošu odluku ili kao loše iskustvo. U trenutku pojavljivanja bila sam mlada i nepromišljena, a takvo je bilo i cjelokupno iskustvo. Vjerujem kako bih u nekim situacijama danas postupila drugačije, ali sve u svemu zadovoljna sam ishodom" rekla je prije nekoliko godina.
Osim sudjelovanja u 'Big Brotheru', Brankica je 2011. godine bila i dio reality showa Paris Hilton 'My New BFF', gdje je nasljednica tražila najbolju prijateljicu u Dubaiju. Čonda je eliminirana iz natjecanja jer je, kako je tada izjavila, Parisina majka Kathy primijetila njezinu preveliku ambicioznost.