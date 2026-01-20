Brankica iz Big Brothera više ne živi u Hrvatskoj i život joj je potpuno drugačiji, a evo kako danas izgleda

Brankica Čonda, sudionica Big Brothera iz 2005. godine, ostavila je značajan dojam unatoč tome što je u kući provela samo 20 dana. Po izlasku, nastavila je privlačiti pažnju javnosti provokativnim fotografijama i objavama o svom životu u Dubaiju.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Tamo je ubrzo započela karijeru kao manekenka i hostesa, a ujedno je i povećala grudi, koje često ističe na svojim objavljenim fotografijama.
Foto: kraljigo
Prije dvije godine, otkrila je, silikoni su joj pukli te ih je morala zamijeniti. Nakon boravka u Dubaiju, radila je kao hostesa na Ibizi, a potom se, kako sama navodi, posvetila svojoj istinskoj strasti – jogi
Foto: Instagram
Završila je tečaj na Tajlandu, a zatim je podučavala jogu u Turskoj, Španjolskoj i Grčkoj. Izrazila je i želju da u Hrvatskoj otvori školu za 'sedmodnevni detox organizma'.
Foto: Instagram
"Big Brother nikako ne bih okarakterizirala kao lošu odluku ili kao loše iskustvo. U trenutku pojavljivanja bila sam mlada i nepromišljena, a takvo je bilo i cjelokupno iskustvo. Vjerujem kako bih u nekim situacijama danas postupila drugačije, ali sve u svemu zadovoljna sam ishodom" rekla je prije nekoliko godina.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Osim sudjelovanja u 'Big Brotheru', Brankica je 2011. godine bila i dio reality showa Paris Hilton 'My New BFF', gdje je nasljednica tražila najbolju prijateljicu u Dubaiju. Čonda je eliminirana iz natjecanja jer je, kako je tada izjavila, Parisina majka Kathy primijetila njezinu preveliku ambicioznost.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
"Bile smo na večeri s njezinim roditeljima. Njezina majka je primijetila da sam ja ‘gladna tigrica’ i to joj se nije svidjelo" rekla je, dodavši kako ju je Paris pohvalila da je vrlo seksi.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Instagram
