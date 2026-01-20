VIDEO Ovako je David Beckham reagirao na pitanje o optužbama njegovog sina Brooklyna

David Beckham odbio je odgovoriti na pitanja o optužbama koje je o njemu i njegovoj supruzi Victoriji iznio njihov sin Brooklyn Beckham. Izvjestitelj Sky Newsa upitao je umirovljenog sportaša: „David, imaš li poruku za Brooklyn jutros?“ Bivši profesionalni nogometaš, koji se fotografirao s navijačima na 56. godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu u Švicarskoj, nakratko je okrenuo glavu prema novinaru prije nego što je nastavio dalje. David se nije osvrnuo ni kada ga je novinar upitao: „David, jesi li razočaran što se vaši obiteljski problemi iznose u javnost?“ David i Victoria (51) još se nisu osvrnuli na Brooklynovu objavu na Instagram Storyju u kojoj je 26-godišnjak kritizirao svoje roditelje. Prekinuvši šutnju nakon godina glasina o napetostima u obitelji, Brooklyn je napisao: „Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji.“
David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.— Sky News (@SkyNews) January 20, 2026
Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g
Optužio je Davida i Victoriju da "beskrajno pokušavaju uništiti njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz". U objavi je napisao kako je njegova majka na neka okupljanja na kojima su bili on i supruga, namjerno pozivala žene iz njegove prošlosti kako bi stvorila neugodnu situaciju. "Unatoč tome, ipak smo otputovali u London na tatin rođendan u svibnju 2025. i bili smo odbijeni tjedan dana dok smo čekali u hotelskoj sobi pokušavajući isplanirati kvalitetno vrijeme s njim", tvrdio je Brooklyn. "Odbijao je sve naše pokušaje, osim ako nije bilo na njegovoj velikoj rođendanskoj zabavi sa stotinu gostiju i kamerama na svakom uglu." Dodao je: "Kad je konačno pristao vidjeti me, to je bilo pod uvjetom da Nicola ne bude pozvana. To je bio šamar u lice. Kasnije, kada je moja obitelj otputovala u Los Angeles, uopće su odbili da me vide."
Brooklyn je u svojoj Instagram objavio branio svog partnera i porekao ideju da ga Peltz "kontrolira" i objasnio je da je situacija sasvim drugačije. "Veći dio života kontrolirali su me roditelji. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom", tvrdio je. "Prvi put u životu, otkako sam se odvojio od obitelji, ta tjeskoba je nestala. Budim se svako jutro zahvalan na životu koji sam odabrao i pronašao sam mir i olakšanje." Brooklyn i Peltz su zajedno od 2019. godine, a vjenčali su se na Floridi tri godine kasnije. Par je obnovio svoje zavjete u kolovozu 2025., a ceremonija je, prema Brooklyn, trebala "stvoriti nove uspomene na naš dan vjenčanja koje će nam donijeti radost i sreću, a ne tjeskobu i sramotu".