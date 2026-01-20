Naši Portali
RAZDOR U OBITELJI

VIDEO Ovako je David Beckham reagirao na pitanje o optužbama njegovog sina Brooklyna

Foto: REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
20.01.2026.
u 16:16

Bivši profesionalni nogometaš, koji se fotografirao s navijačima na 56. godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu u Švicarskoj, nije mogao izbjeći pitanja o obiteljskoj drami

David Beckham odbio je odgovoriti na pitanja o optužbama koje je o njemu i njegovoj supruzi Victoriji iznio njihov sin Brooklyn Beckham.  Izvjestitelj Sky Newsa upitao je umirovljenog sportaša: „David, imaš li poruku za Brooklyn jutros?“ Bivši profesionalni nogometaš, koji se fotografirao s navijačima na 56. godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu u Švicarskoj, nakratko je okrenuo glavu prema novinaru prije nego što je nastavio dalje. David se nije osvrnuo ni kada ga je novinar upitao: „David, jesi li razočaran što se vaši obiteljski problemi iznose u javnost?“ David i Victoria (51) još se nisu osvrnuli na Brooklynovu objavu na Instagram Storyju u kojoj je 26-godišnjak kritizirao svoje roditelje. Prekinuvši šutnju nakon godina glasina o napetostima u obitelji, Brooklyn je napisao: „Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji.“

Optužio je Davida i Victoriju da "beskrajno pokušavaju uništiti njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz". U objavi je napisao kako je njegova majka na neka okupljanja na kojima su bili on i supruga, namjerno pozivala žene iz njegove prošlosti kako bi stvorila neugodnu situaciju.  "Unatoč tome, ipak smo otputovali u London na tatin rođendan u svibnju 2025. i bili smo odbijeni tjedan dana dok smo čekali u hotelskoj sobi pokušavajući isplanirati kvalitetno vrijeme s njim", tvrdio je Brooklyn. "Odbijao je sve naše pokušaje, osim ako nije bilo na njegovoj velikoj rođendanskoj zabavi sa stotinu gostiju i kamerama na svakom uglu." Dodao je: "Kad je konačno pristao vidjeti me, to je bilo pod uvjetom da Nicola ne bude pozvana. To je bio šamar u lice. Kasnije, kada je moja obitelj otputovala u Los Angeles, uopće su odbili da me vide."

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
1/28

Brooklyn je u svojoj Instagram objavio branio svog partnera i porekao ideju da ga Peltz "kontrolira" i objasnio je da je situacija sasvim drugačije. "Veći dio života kontrolirali su me roditelji. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom", tvrdio je. "Prvi put u životu, otkako sam se odvojio od obitelji, ta tjeskoba je nestala. Budim se svako jutro zahvalan na životu koji sam odabrao i pronašao sam mir i olakšanje." Brooklyn i Peltz su zajedno od 2019. godine, a vjenčali su se na Floridi tri godine kasnije. Par je obnovio svoje zavjete u kolovozu 2025., a ceremonija je, prema Brooklyn, trebala "stvoriti nove uspomene na naš dan vjenčanja koje će nam donijeti radost i sreću, a ne tjeskobu i sramotu". 
