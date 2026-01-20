VIDEO Ovako je David Beckham reagirao na pitanje o optužbama njegovog sina Brooklyna

David Beckham odbio je odgovoriti na pitanja o optužbama koje je o njemu i njegovoj supruzi Victoriji iznio njihov sin Brooklyn Beckham. Izvjestitelj Sky Newsa upitao je umirovljenog sportaša: „David, imaš li poruku za Brooklyn jutros?“ Bivši profesionalni nogometaš, koji se fotografirao s navijačima na 56. godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu u Švicarskoj, nakratko je okrenuo glavu prema novinaru prije nego što je nastavio dalje. David se nije osvrnuo ni kada ga je novinar upitao: „David, jesi li razočaran što se vaši obiteljski problemi iznose u javnost?“ David i Victoria (51) još se nisu osvrnuli na Brooklynovu objavu na Instagram Storyju u kojoj je 26-godišnjak kritizirao svoje roditelje. Prekinuvši šutnju nakon godina glasina o napetostima u obitelji, Brooklyn je napisao: „Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji.“

David Beckham is in Davos - Sky's @pkelso took the chance to ask about his son's recent Instagram post.



Brooklyn Peltz Beckham broke his silence about his estrangement from his parents, saying he does not want to reconcile with his family.https://t.co/MYS7eu1QHb pic.twitter.com/AN8W8qaM7g — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Optužio je Davida i Victoriju da "beskrajno pokušavaju uništiti njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz". U objavi je napisao kako je njegova majka na neka okupljanja na kojima su bili on i supruga, namjerno pozivala žene iz njegove prošlosti kako bi stvorila neugodnu situaciju. "Unatoč tome, ipak smo otputovali u London na tatin rođendan u svibnju 2025. i bili smo odbijeni tjedan dana dok smo čekali u hotelskoj sobi pokušavajući isplanirati kvalitetno vrijeme s njim", tvrdio je Brooklyn. "Odbijao je sve naše pokušaje, osim ako nije bilo na njegovoj velikoj rođendanskoj zabavi sa stotinu gostiju i kamerama na svakom uglu." Dodao je: "Kad je konačno pristao vidjeti me, to je bilo pod uvjetom da Nicola ne bude pozvana. To je bio šamar u lice. Kasnije, kada je moja obitelj otputovala u Los Angeles, uopće su odbili da me vide."

Brooklyn je u svojoj Instagram objavio branio svog partnera i porekao ideju da ga Peltz "kontrolira" i objasnio je da je situacija sasvim drugačije. "Veći dio života kontrolirali su me roditelji. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom", tvrdio je. "Prvi put u životu, otkako sam se odvojio od obitelji, ta tjeskoba je nestala. Budim se svako jutro zahvalan na životu koji sam odabrao i pronašao sam mir i olakšanje." Brooklyn i Peltz su zajedno od 2019. godine, a vjenčali su se na Floridi tri godine kasnije. Par je obnovio svoje zavjete u kolovozu 2025., a ceremonija je, prema Brooklyn, trebala "stvoriti nove uspomene na naš dan vjenčanja koje će nam donijeti radost i sreću, a ne tjeskobu i sramotu".