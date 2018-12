Nespretni padovi i druge anegdote: Ovako skijaju poznati!

Da Hrvati vole ići na skijanje, zna se odavno, pogotovo otkad je taj zimski sport popularizirala trofejna Janica Kostelić.

Deseci tisuća skijaša rezervirali su još u lipnju “first minute” ponude. Ako se nađete na Schladmingu, Kronplatzu ili nekom drugom poznatijem skijalištu, vjerojatno ćete vidjeti i neke od naših poznatih, zabundane i u sportskom izdanju. No, neki od njih biraju susjednu Jahorinu, pa čak i Sljeme za jednodnevne spustove. Možda ne skijaju poput naše Janice, ali naše se zvijezde i te kako trude dokazati u ovom zimskom sportu tražeći odmak i predah od svakodnevice.

Nakon skijanja na rakijicu

Foto: Privatni album

Pjevač Đani Stipaničev za sebe kaže da je pravi skijaški fanatik – skija već 23 godine i u tom periodu obišao je više od pedeset skijališta diljem Europe.

– Na skijanje idem s obitelji, kćeri Larom, sinom Karlom i suprugom Nelli, a posljednje četiri godine naše je odredište Turracherhöhe iznad Bada. Krasno malo skijalište sa zaleđenim jezercem – kaže Stipaničev i nabraja koja su mu skijališta najdraža:

– Schladming, Hintertuxer Gletscher, Selden, Stubaier, Ischgl, Zell am see, ali i manja poput Katschberga, Vogela, Turracha ili Moltalla. Skijanja će, osim po uživanju na svježem zraku, Đani Stipaničev pamtiti i po brojnim nezgodama.

– Skijanje je najbolji mogući spoj sporta, svježeg zraka i zabave kroz druženja bilo s “povedenim” prijateljima ili spontano s onima koji se zateknu na licu mjesta. Bilo je tu puno dogodovština, od smiješnih padova do “koncerta” pred 500 ljudi u Zell am Seeu. Jednom mi je ratrak pregazio skijaške naočale, a u Kitzbühelu sam izgubio netom poklonjene skijaške rukavice jer sam ih ostavio ih na krovu auta – kaže pjevač kojeg ni ovakve nezgode ne mogu odvojiti od snježnih planina.

Dok je boravio u Madonni di Campiglio prije 15 godina, tadašnja djevojka, danas supruga Nelli javila mu je da čekaju dijete – danas petnaestogodišnjeg Karla.

Njegov kolega, popularni Jole posljednje dvije godine s obitelji posjećuje Livigno.

Foto: Privatni album

– Skijam već punih dvadeset godina što je za jednog Dalmatinca dobar staž – smije se pjevač.

– Jako volim skijati jer je to odlična rekreacija, a u kombinaciji s dobrom ekipom odmor je i za glavu. Godinama smo išli na Kronplatz, odlično skijalište, ali posljednje dvije godine nekako nam je Livigno u Italiji baš legao. I veselim mu se i ove godine – kaže pjevač.

Marko Tolja najviše voli ići na skijanje sa svojom starom ekipom prijatelja.

– Onda to nije samo skijanje nego i druženje popraćeno svakakvim zabavnim događajima – objašnjava glazbenik.

Skijanjem se bavi otkad zna za sebe. Kako su i njegovi roditelji veliki ljubitelji tog zimskog sporta, brata i njega stavili su na skije čim su prohodali.

– Veliki sam obožavatelj skijanja i svake godine, čim završi ljeto, počnem brojiti dane do skijanja. Većinu života proveo sam na talijanskim skijalištima koja su fantastično uređena. Odlična su i austrijska, ali Italija mi je nekako u srcu – kaže Marko i dodaje da ima puno anegdota jer nakon skijaškog dana uvijek dobro dođu one njihove svakakve rakijice pa bude zabavno.

– Tradicija mi je da svake godine bar jedan spust odradim svirajući ukulele, to je ekipi na stazi uvijek atrakcija; vidjeti skijaša koji ujedno svira i pjeva – zaključuje Tolja.

Voditeljica Anja Alavanja ove godine ide u Nassfeld u Austriji sa suprugom Željkom i sinovima Jakovom i Ivorom.

Kaže da je prvi put stala na skije davno, ali aktivno i redovito skija posljednjih sedam godina. Biraju skijališta s obiteljskim, “kids friendly” smještajem koji mora biti na stazi jer, s obzirom na to da skijaju na smjene, ne žele gubiti vrijeme na transport i biraju ona koja im nisu predaleka.

Kaže da je skijanje s djecom prilično naporan sport, iziskuje jako puno truda te da bi mogla prepričavati mnogo anegdota. – Zamislite jednu bebu, jednog skijaša početnika i dvoje odraslih koji vole puno skijati. I to puta dva, jer idemo s obitelji istog opisa. Inače, zanimljivo je da suprug i ja jedva uhvatimo sat vremena zajedničkog skijanja godišnje, i to nakon zahtjevne organizacije kamo s dečkima u to vrijeme. Zadnji su put ostali u igraonici na samome vrhu koja je i naplaćivala kao da je u oblacima – smije se Anja.

Foto: Privatni album

Obitelj Željka Bebeka kao i svake zime skija na Čajuši pokraj Kupresa. Tamo, naime, imaju vikendicu s pravim planinskim ugođajem blizu lijepe skijaške staze, objašnjava legendarni bivši pjevač Bijelog dugmeta.

Samo da bude snijega

– Zvone i Katarina zaljubljenici su u taj sport, moja Ružica i ja također. Kraj skijanja poklapa se sa završetkom zimskih praznika – kaže Željko i nastavlja:

– Zadnja dva dana uvijek posjećujemo Bjelašnicu gdje nam se pridružuje moje sarajevsko društvo. Vrijeme skijanja vrijeme je u kojem je važan samo sport pa tako “punim baterije za nastavak putovanja”. Naravno da tijekom cijele zime koristimo svaki slobodan dan za uživanje na Sljemenu koje nam je najbliže, samo da dugo bude snijega – nada se Bebek. Voditeljica Renata Sopek spaja posao i zadovoljstvo – na skijanje ide svaki put nekamo drugamo – ovisi gdje ima gažu.

Tako ju je Knockout Snow Festival odveo na Jahorinu, u Švicarsku i Francusku. Kad dobije angažman na snijegu, s njom idu sestra i prijatelji.

– Prvi sam put na skije stala kao klinka, ali imala sam jako dugu pauzu. Nakon petnaestak godina ponovno sam stala na skije i u početku skijala na Sljemenu, Bjelolasici i na Pohorju – kaže Renata.

Dodaje da mora posjetiti još puno skijališta, a u posebnom sjećanju ostala joj je Švicarska jer su staze bile odlične, svi su bili iznimno uslužni i skijalište na kojem je bila imalo je puno dodatnog sadržaja.

– Volim spoj aktivnosti i odmora. Idealno mi je što akcija počinje jako rano, jer se rano budim, i dan se iskoristi maksimalno. Uživanje u prirodi na drukčiji način također me oduševljava. Svaki put upoznam i odličnu ekipu. Anegdota ima puno, ali izdvojila bih intervju s Dečakom iz Vatre, kada sam ga odvukla na sanjkanje, a on je sve stoički podnosio iako je bio do koljena u snijegu, a bez prikladne obuće jer nije znao što ga čeka. Vratio mi je tako što sam morala s njim pjevati na trgu u Les Oresu, mjestu u Francuskoj u kojem je bilo skijalište, a oni su imali koncert – prisjeća se Sopek.

Anegdote s baby staze

Foto: Privatni album

Najpoznatija hrvatska dizajnerica interijera Mirjana Mikulec s obitelji ide u Katschberg, u kojem su bili već nekoliko puta i mjesto im je postalo najučestaliji i najdraži odabir.

– Sve nam je poznato, imamo omiljena mjesta, staze i naravno brvnare u kojima volimo popiti topli napitak – kaže Mikulec.

Zimuju s prijateljima jer im je, kaže, u društvu svako putovanje zanimljivije. Na skije je prvi put stala tek prije nekoliko godina kad joj je kći otkrila čari skijanja.

– Prije me to i nije baš privlačilo, tako da i nisam neki veliki skijaš, međutim kćeri jako vole skijanje pa obvezno zimske praznike provedemo na planini, zapravo, najviše uživam u kombinaciji svježeg zraka, aktivnosti i opuštanja na kraju dana u krugu obitelji i prijatelja.

Najdraže joj je skijalište spomenuti Katschberg, tamo ide već nekoliko godina, ali kaže da bi voljela još malo istraživati neka druga skijališta.

– Kako sam jako kasno počela sa skijanjem, anegdota s baby staze ima i previše, svaki moj pad bio je spektakularan, ali posljednjih nekoliko godina i meni je krenulo pa se odvažim i na malo teže staze – zaključuje Mikulec.

