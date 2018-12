Jelena Rozga otvorila dušu: Iskreno o ljubavi, Oliveru, prijavi na Doru i zdravstvenom stanju

Rijetke slobodne trenutke Jelena Rozga uvijek nastoji provesti u društvu obitelji. Split joj je ovih dana omiljena destinacija u kojoj uživa zajedno s obitelji i dragim prijateljima.

No, sve što je lijepo kratko traje pa tako i Jelenin boravak u rodnom gradu. Pjevačica već sprema kofere za put u Crnu Goru gdje će zajedno s obožavateljima dočekati Novu godinu. A što si želi u 2019. i žali li za čime u godini na izmaku Jelena je otkrila u velikom intervjuu za Večernji list.

Pjevačica nam je povjerila i zašto je nećemo gledati na Dori iduće godine, a osim o glazbi s nama je podijelila i neke stvari iz privatnog života. Priznala nam je čime je muškarac može osvojiti, a otkrila i da trenutačno osjeća leptiriće u trbuhu. Progovorila je i o zdravstvenom stanju i problemima s kojima se nosi već godinama i priznala planira li poduzetnički pothvat po uzoru na kolegice s estrade.

Kako ste proveli božićne blagdane? Jeste li si dali oduška kada je riječ o blagdanskoj trpezi? Što se sve našlo na vašem blagdanskom stolu?

Božićne blagdane provela sam s najdražim ljudima, naravno uz bogatu trpezu jer kad će se čovjek opustiti ako ne tijekom praznika? Naravno da sam dala sebi oduška kada su hrana i delikatese u pitanju, ljubitelj sam ukusnih specijaliteta i tradicionalne domaće kuhinje kao i naše mediteranske.

Foto: John Pavlish

Pripremate li blagdanske delicije sami ili to prepuštate drugima?

Mogu ponešto i sama, ali čar svega jest okupiti se s voljenim ljudima, nazdraviti i pripremati doček i stol. Ta opuštena atmosfera kada zaboravimo na probleme, na posao, na stres i svi se fokusiramo na lijepe priče, uspomene i njihovo stvaranje.

U novu godinu uplovit ćete radno. Kakav se doček sprema?

Da, novu godinu provest ću radno, nastupam u Crnoj Gori, i što se dočeka novogodišnje noći tiče, jedino mi je važno da publika bude u dobrom raspoloženju, da bude prava užarena novogodišnja atmosfera i da uživamo svi zajedno, meni će to biti najljepši dar.

Početkom listopada objavili ste novu pjesmu "Ostani" koju potpisuje poznata regionalna zvijezda Emina Jahović. Kako je došlo do suradnje s Eminom? Jeste li razmišljali o tome da pjesmu pretvorite u duet?

Do suradnje je došlo spontano, Emina mi je poslala pjesmu i kada sam je preslušala, poslala sam je dragim ljudima od povjerenja da čujem njihovo mišljenje. Nakon puno pozitivnih reakcija, pjesmu sam pustila kod kuće, sama, zažmirila i osjetila je onako kako samo izvođač može osjetiti pjesmu koja je baš napisana za njega. I to je bilo to, pjesma je snimljena.

Vrlo ste tajnoviti kad je ljubav u pitanju. Nakon prekida posljednje i jedine veze koju ste javno priznali ako se ne varam, povezivali su vas s nekolicinom muškaraca. Bilo je tu nogometaša, fitness trenera... Koliko je bilo istine u tim napisima?

Uvijek se svašta pisalo, toga je bilo i bit će. Jedino mi preostaje da se usavršavam, da me povezivanje s nekim ljudima koje i ne poznajem ili su mi prijatelju uopće ne dira jer neke stvari ne možete promijeniti. Za mene je ljubav čarolija, za ljubav se borim, prava ljubav nije tajna, kad je budem imala, svi će to vidjeti.

Osjećate li trenutačno leptiriće u trbuhu? Jeste li zaljubljeni ili sada nemate vremena za ljubav?

Uvijek imam vremena za ljubav jer je to glavni izvor moje energije. Leptirići su tu.

Čime vas muškarac može osvojiti? Jesu li se s godinama promijenile osobine koje tražite kod snažnijeg spola?

Nisu mnogo, uvijek sam znala sto želim, a svi imamo ono nešto što zapali tu iskru kada nekoga upoznamo. Život piše romane te na prvi pogled netko ne mora djelovati kao da ispunjava sva naša očekivanja, ali postoji ono nešto što nas osvoji.

U 2019. godini na male ekrane vraća se Dora. Što kažete na njezin povratak? Razmišljate li o prijavi na Doru?

Radujem se uvijek festivalima koji imaju tradiciju, podsjećaju me na neke lijepe i davne dane i volim takav tip manifestacija. Na kraju krajeva, karijera mi je i počela davne 1996. na Dori s pjesmom "Aha" koja me i danas razveseli kad je čujem na radiju. I mnogi se ljudi s osmijehom na licu sjećaju tog mog nastupa. Ali ja jednostavno nisam dovoljno hrabra da se prijavim, to je velika odgovornost i svakome tko je preuzme ja se klanjam.

Koga biste vi voljeli gledati kao našeg predstavnika na Eurosongu?

Tko god ode, vjerujem da će dati maksimum i posao dobro obaviti. Na Eurosongu nije nimalo lako, moraju se ozbiljno pripremiti, raditi koreografije i prije svega mora se imati dobar i kvalitetan broj i tko god bude naš predstavnik, treba ga podržati.

Pratite li politička zbivanja u Hrvatskoj? Što vas najviše rastužuje u današnjem društvu?

Politička zbivanja ne pratim i za mene postoji samo jedan svijet, a to je glazba. Informirana sam o stanju u našoj zemlji, o zbivanjima, ali se trudim prepustiti to onim ljudima čiji je to posao, političarima, a ja sam pjevačica i preostaje mi da svoj posao radim najbolje što mogu, a oni svoj.

Krasi vas mladolik izgled. Mnogi kažu da se tijekom godina niste nimalo promijenili. U čemu je tajna?

U genetici vjerojatno. Naravno da je važna i njega i posvećenost izgledu, ali bih lagala kada bih rekla da mi je to najveća preokupacija jer nije. Vjerujem da je genetika ono što odradi najveći posao. Ali je i njega jako bitna. Od 2011. redovito posjećujem jednu polikliniku i imam potpuno i veliko povjerenje u svoju prijateljicu i liječnicu. Kada sa imala većih problema sa štitnjačom i kada su mi se pojavile akne na licu, ona je bila tu da mi pomogne i učini sve najbolje za mene i moju kožu.

Iako ovo pitanje nema uporište, nadovežemo li se na prethodno, moram vas pitati bojite li se starenja?

Mlađi biti ne možemo, ali možemo biti mudriji i shvatiti da sreća ne bira godine nego čovjeka koji odluči da bude sretan.

Javno ste progovorili i o zdravstvenim problemima sa štitnjačom. Kako se danas nosite s time?

Dobro se nosim s time već godinama, dugo imam problema sa štitnjačom i naučila sam živjeti s time i držati sve pod kontrolom. Pijem terapiju i činim sve što mogu da zdravlje održim u najboljem redu.

Foto: Petar Vilović

Upravo zbog navedenih zdravstvenih problema okrenuli ste se i medicini drevne Indije. Koliko je prakticirate u svakodnevnom životu? U čemu vam sve pomaže ajurveda?

Prije svega u miru koji nalazim po pitanju svojih problema a zatim i u sveopćem zdravlju, ali opet kažem, čovjek najprije mora poći od sebe i odlučiti da se želi usavršavati, bilo kad je riječ o zdravlju, poslu ili nečemu trećem.

Nedostaje li vam Split? Priželjkujete li mu se jednog dana, kad se prestanete aktivno baviti glazbom, vratiti?

Split mi je najljepši grad na svijetu, grad u kojem sam odrasla i moja prva ljubav. Možemo reći da iz njega nikada nisam ni otišla, svuda sam gost, a u Splitu će uvijek biti moj dom, iako beskrajno volim i Zagreb i druge naše gradove.

U posljednje vrijeme sve više vaših kolegica s estrade pokreće vlastite brendove kozmetike i odjeće i time dodatno pune svoj budžet. Jeste li vi ikada o tome razmišljali?

Uvijek sam bila usredotočena na ono što najbolje znam raditi, a to je glazba. Ona me pokreće i ispunjava, predana sam joj sto posto i zasad ne namjeravam proširivati opseg svojih djelatnosti.

Godina je na izmaku. Postoji li nešto što biste promijenili u 2018. da možete? Žalite li za čime?

Ne žalim, ali mislim da uvijek može biti bolje. I premda je 2018. bila za mene dobra godina, u 2019. bih sebi i ljudima koje volim kao i svake godine prvo poželjela da svi budemo zdravi jer vjerujem da je to ključ za sva druga vrata pa i vrata sreće.

Godinu na izmaku obilježio je i tužan odlazak Olivera Dragojevića. Kakve vas uspomene vežu uz njega?

Predivne me uspomene vežu uz tog jedinstvenog, dobrog čovjeka i velikog umjetnika koji je svojim postojanjem ostavio vječni trag među nama. Ali ostavio je svojim odlaskom u mojem srcu i veliku prazninu i žao mi je što taj dio života koji je izuzetno težak i s kojim se teško mirimo moramo proći.

Što si želite u 2019. godini? Kakvi su vam glazbeni planovi, a kakvi oni privatni?

Želim biti zdrava, i ja i ljudi koje volim, kao što sam već rekla. To je jedino bitno, a sve ostalo su popratne stvari koje čine život. A u tim popratnim stvarima, naravno, želimo puno ljubavi, lijepih trenutaka, dobrih pjesama i nastupa i neka je sretna predstojeća nova godina svima, i vašim čitateljima i mojoj divnoj publici, uz puno zdravlja, sreće i uspjeha.

