FOTO Ovo morate vidjeti! Barbara Kolar (55) podijelila fotografiju na kojoj nema ni trunke šminke

Omiljena voditeljica Barbara Kolar (55) javila se pratiteljima na Instagramu sa zanimljivom objavom. Naime, na Story je objavila sliku koja je oduševila mnoge. Voditeljica je podijelila fotografiju na kojoj nema ni trunke šminke, dok na glavi ima preslatku crvenu kapu s ušima. Vesela kapica protiv sivog ponedjeljka - napisala je voditeljica, te pokazala kako je spremna za snijeg i veliku promjenu vremena.

Foto: Instagram

Inače, kolar je ispratila 2025. godinu podijelivši sa svojim pratiteljima na Instagramu fotografiju uz čiji opis je sažela svoja razmišljanja o 2025. godini, priznavši da je, kao i svaka, donijela i radosti i tuge. Ipak, odlučila je pamtiti samo ono najbolje. "365 dana. I više nego dovoljno za brojne radosti i tuge, za suze i smijeh. Ali nisam zlopamtilo, i 2025. ću obračunati samo sretne dane. Sve one ispunjene ljubavlju dobrih ljudi, one koji su me izazvali da bi me učinili boljom, one provedene na nekim lijepim putovanjima. Kao zalog takvim doživljajima i u Novoj godini prilažem nedavno ovjekovječeni trenutak čistog spokoja na sjeveru kontinenta. Nadam se da vam se prošla godina iskazala u svakom pogledu, a da će 2026. pokazati kako su prema njezinim darovima to sve ipak bili obični amaterski pokušaji. Nek nam je sa srećom svima", napisala je voditeljica, dodavši kako je objavljena fotografija "zalog takvim doživljajima i u Novoj godini".

Njezin optimističan pogled na budućnost, u kojem se nada da će 2026. godina nadmašiti sve prethodne, inspirirao je mnoge pratitelje koji su joj se javili u komentarima. Kao dugogodišnje i omiljeno lice Hrvatske radiotelevizije, poznata po vođenju popularnih emisija poput "Zvijezde pjevaju" i "Kod nas doma", Barbara je izgradila blizak odnos s publikom koja cijeni njezinu iskrenost i toplinu.

Reakcije na objavu bile su iznimno pozitivne i pune podrške. U kratkom roku prikupila je brojne lajkove i komentare u kojima su joj pratitelji uzvraćali najljepšim željama. Poruke poput "Sretna Nova", "Krasna si Barbara" i želje za zdravljem, ljubavlju i uspjehom preplavile su njezin profil. Mnoge je zanimalo i gdje se točno nalazi ova idilična lokacija, a jedan od komentara glasio je: "Super kompozicija fotke... gdje si to?". Time su pratitelji još jednom pokazali koliko su zainteresirani za njezine avanture i život izvan malih ekrana.

S pratiteljima na društvenim mrežama Barbara dijeli brojne trnutke iz privatnog života, pa im je tako nedavno otkrila kako je mami ispunila jednu želju. "Sinoć u prepunom Lisinskom. Kad gospođa majka poželi da je odvedem na koncert… jer krv nije voda", napisala je tada Barbara na Instagramu i objavila je fotografiju s mamom, dodavši kako su uživale u fenomenalnoj atmosferi uz Budimpeštanski romski simfonijski orkestar. Svojim je pratiteljima dočarala i djelić spektakla kojem su svjedočile: "Malo klasike, malo mađarskih narodnih… 100 violina, sjajni solisti i na violončelu, klarinetu, o cimbalu da i ne počinjem." Svoj je opis zaključila u simpatičnom i toplom tonu, napisavši: "Dopustit ću mami da opet bira neki izlazak." Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara.