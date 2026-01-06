Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA OBLJETNICA

Kći naše tragično preminule glazbene legende objavila nikad viđenu fotogafiju s tatom i raznježila pratitelje

Tomislav Ivčić
Foto: Screenshot
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
06.01.2026.
u 18:00

Na fotografiji, koja odiše nostalgijom i toplinom, mlada Izabela pleše sa svojim ocem, koji je s ponosnim osmijehom drži za ruku. Prizor odiše srećom i bezbrižnošću, a Izabela je uz njega napisala kratku, ali snažnu poruku: "Uvijek si tu. Tata", dodavši emotikon srca i hashtagove #rođendan i #tomislavivcic.

Izabela Vrtar, kći neprežaljenog glazbenika Tomislava Ivčića, još je jednom pokazala koliko joj otac nedostaje. Na dan kada bi legendarni pjevač proslavio svoj 73. rođendan, Izabela je na svom Instagram profilu objavila dirljivu crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva koja je u kratkom roku ganula njezine brojne pratitelje. Na fotografiji, koja odiše nostalgijom i toplinom, mlada Izabela pleše sa svojim ocem, koji je s ponosnim osmijehom drži za ruku. Prizor odiše srećom i bezbrižnošću, a Izabela je uz njega napisala kratku, ali snažnu poruku: "Uvijek si tu. Tata", dodavši emotikon srca i hashtagove #rođendan i #tomislavivcic.

Objava je izazvala lavinu emotivnih komentara i reakcija pratitelja koji se i danas s velikim poštovanjem sjećaju lika i djela Tomislava Ivčića. Komentari poput "Gospodin", "Predivniiii" i "Tatina" ispunili su objavu, a mnogi su iskoristili priliku da izraze koliko im nedostaje njegova glazba. "Sretan rođendan dragi Tomi... bila sam mala, ali se sjećam njegovih nastupa i predivnih pjesama u Istri", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su se nadovezali s porukama poput: "Naš dragi Braco zauvik živi u našim srcima" i "Tomislav i Kalelarga uvijek je tu u našim srcima", potvrđujući da uspomene na zadarskog pjevača ne blijede ni nakon toliko godina.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina
Tomislav Ivčić
1/22

Ovo nije prvi put da Izabela na društvenim mrežama dijeli uspomene na oca. Ona predano radi na očuvanju njegove ostavštine, ne dopuštajući da sjećanje na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika izblijedi. Njezina posvećenost bila je posebno vidljiva tijekom 2023. godine, kada je aktivno sudjelovala u organizaciji i pisanju scenarija za velike koncerte održane u čast Tomislava Ivčića u Zadru i Zagrebu. Tim događajima, kao i svojim čestim objavama, Izabela ne samo da iskazuje osobnu ljubav i poštovanje, već i približava glazbu svog oca novim generacijama, osiguravajući da njegove bezvremenske pjesme nastave živjeti.

Izabela je izgradila vlastitu, iznimno uspješnu karijeru u medijskom svijetu. S više od dva desetljeća iskustva, ostavila je dubok trag u hrvatskom novinarstvu. Bila je dugogodišnja urednica i pokretačica magazina "Sensa", vodećeg časopisa za osobni rast i mentalno zdravlje, a sudjelovala je i u pokretanju platforme "Adria Luxury Society". Danas uspješno vodi vlastitu agenciju "The Edit", gdje savjetuje klijente o kreiranju medijskog sadržaja, a gledatelji je mogu pratiti i kao urednicu i voditeljicu popularnog segmenta "Pitanje stila s Izabelom" u emisiji "Kod nas doma" na HTV-u.

Naša proslavljena skijašica i zlatna olimpijka, legendarna Janica Kostelić, slavi 44. rođendan. Iako je oduvijek bila iznimno tajanstvena, Janica svoj privatni život danas čuva više nego ikad.

Ključne riječi
showbiz Izabela Vrtar Tomislav Ivčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Jayne Trcka
Video sadržaj
NERAZJAŠNJENE OKOLNOSTI

Fanovi tuguju. Preminula glumica iz omiljene filmske franšize, na tijelu pronađeni tragovi traume

Mnogi će Jayne Trcku pamtiti prvenstveno po njezinoj debitantskoj, ali i najupečatljivijoj ulozi u filmskoj karijeri. Utjelovila je gospođicu Mann, mišićavu i zastrašujuću profesoricu tjelesnog odgoja u kultnoj horor parodiji "Mrak film" iz 2000. godine. U kratkoj, ali pamtljivoj sceni dijelila je kadar s glavnom glumicom Annom Faris, a njezina pojava i komični talent osigurali su joj status ikone

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!