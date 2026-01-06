Kći naše tragično preminule glazbene legende objavila nikad viđenu fotogafiju s tatom i raznježila pratitelje

Izabela Vrtar, kći neprežaljenog glazbenika Tomislava Ivčića, još je jednom pokazala koliko joj otac nedostaje. Na dan kada bi legendarni pjevač proslavio svoj 73. rođendan, Izabela je na svom Instagram profilu objavila dirljivu crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva koja je u kratkom roku ganula njezine brojne pratitelje. Na fotografiji, koja odiše nostalgijom i toplinom, mlada Izabela pleše sa svojim ocem, koji je s ponosnim osmijehom drži za ruku. Prizor odiše srećom i bezbrižnošću, a Izabela je uz njega napisala kratku, ali snažnu poruku: "Uvijek si tu. Tata", dodavši emotikon srca i hashtagove #rođendan i #tomislavivcic.

Objava je izazvala lavinu emotivnih komentara i reakcija pratitelja koji se i danas s velikim poštovanjem sjećaju lika i djela Tomislava Ivčića. Komentari poput "Gospodin", "Predivniiii" i "Tatina" ispunili su objavu, a mnogi su iskoristili priliku da izraze koliko im nedostaje njegova glazba. "Sretan rođendan dragi Tomi... bila sam mala, ali se sjećam njegovih nastupa i predivnih pjesama u Istri", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su se nadovezali s porukama poput: "Naš dragi Braco zauvik živi u našim srcima" i "Tomislav i Kalelarga uvijek je tu u našim srcima", potvrđujući da uspomene na zadarskog pjevača ne blijede ni nakon toliko godina.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina

Ovo nije prvi put da Izabela na društvenim mrežama dijeli uspomene na oca. Ona predano radi na očuvanju njegove ostavštine, ne dopuštajući da sjećanje na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika izblijedi. Njezina posvećenost bila je posebno vidljiva tijekom 2023. godine, kada je aktivno sudjelovala u organizaciji i pisanju scenarija za velike koncerte održane u čast Tomislava Ivčića u Zadru i Zagrebu. Tim događajima, kao i svojim čestim objavama, Izabela ne samo da iskazuje osobnu ljubav i poštovanje, već i približava glazbu svog oca novim generacijama, osiguravajući da njegove bezvremenske pjesme nastave živjeti.

Izabela je izgradila vlastitu, iznimno uspješnu karijeru u medijskom svijetu. S više od dva desetljeća iskustva, ostavila je dubok trag u hrvatskom novinarstvu. Bila je dugogodišnja urednica i pokretačica magazina "Sensa", vodećeg časopisa za osobni rast i mentalno zdravlje, a sudjelovala je i u pokretanju platforme "Adria Luxury Society". Danas uspješno vodi vlastitu agenciju "The Edit", gdje savjetuje klijente o kreiranju medijskog sadržaja, a gledatelji je mogu pratiti i kao urednicu i voditeljicu popularnog segmenta "Pitanje stila s Izabelom" u emisiji "Kod nas doma" na HTV-u.