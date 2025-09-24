Naši Portali
ŽIVOT NA VAGI

Neslaganje u crvenom timu! Ne žele više Dominika za kapetana: 'Ne zna podnijeti pritisak, viče na sve'

VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 22:30

Dominik je otkrio da je pod dvostrukim pritiskom, onim zbog rezultata, ali i zbog sve glasnijih komentara iz vlastitog tima. "Čuo sam neke komentare da bi bilo bolje da se kapetan promijeni jer ovaj nije dobar", priznao je Dominik, ne skrivajući da mu teško pada sumnja u njegovu ulogu.

Kandidate u showu 'Život na vagi' dočekalo je još jedno vaganje na kojem je ponovno odlučivala crvena linija. I crveni i plavi dali su sve od sebe kako bi pobijedili ovog tjedna, a voditeljici Antoniji Blaće otkrili su i kako je došlo do nekih nesuglasica. Posebno se u ovoj priči istaknuo crveni tim čiji je kapetan Dominik otkrio da u crvenom timu postoji želja za promjenom kapetana. Dominik je otkrio da je pod dvostrukim pritiskom, onim zbog rezultata, ali i zbog sve glasnijih komentara iz vlastitog tima. "Čuo sam neke komentare da bi bilo bolje da se kapetan promijeni jer ovaj nije dobar", priznao je Dominik, ne skrivajući da mu teško pada sumnja u njegovu ulogu. Nena je vrlo izravna u svojoj procjeni: "Mislim da on ne može podnijeti pritisak, mora se bolje nositi s tim, a ne odmah pucati po šavovima." Ana također nije ostala bez komentara: "Kapetan ne bi trebao vikati na ekipu. Derao se na mene, na Dudu... Kad mu se ne odgovori, on nastavlja, a kad ga povučeš za jezik, to postane konflikt."

Dominik, s druge strane, ističe da nije imao lošu namjeru: "Nisam percipirao da sam pukao po šavovima. Svjestan sam da sam digao ton, ali ne da bih nekoga uvrijedio ili kritizirao, nego u žaru borbe." Kako će ova drama utjecati na daljnju dinamiku crvenog tima i hoće li Dominik ostati na čelu, ostaje za vidjeti.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

Podsjetimo, Dominik je kapetan crvenog tima kojeg vodi trener Edo. Na zadnjem treningu crvenih došlo je do brojnih nesuglasica u timu. Pogotovo se to odnosilo na odnos trenera Ede i pojedinih kandidata. Kandidati su se ujutro prepustili plesnim ritmovima, pokazujući zavidnu energiju i zaigranost, a dolazak na trening donio je potpuno drugačiju sliku. Intenzitet vježbi razotkrio je duboke pukotine u motivaciji, a crveni tim, predvođen trenerom Edom, počeo je pokazivati znakove ozbiljnog posustajanja. "Svi natjecatelji iz crvenog tima nekako kao da danas malo sporije, kao dizelaši, ulaze na ovaj trening, iako su bili vrlo prpošni dok su plesali", primijetio je Edo, čija je frustracija rasla iz minute u minutu. "Sad kad je krenuo intenzitet i kad se treba podignuti opterećenje, kaskaju." 

Najveći izvor napetosti postao je Ivan, koji je samo nekoliko trenutaka nakon što je energično plesao, pa čak i ubacio pokrete capoeire, na treningu počeo tražiti izgovore. Njegova pritužba na bolna koljena izazvala je nevjericu kod trenera. "Zanimljiv je taj kontrast. Nekoliko trenutaka prije Ivan pleše, a dvije minute kasnije, kad je došao trening, odjedanput 'teško mi je'. Razumijem da je teško, ali to je preveliki kontrast", izjavio je Edo, vidno razočaran. Sukob je eskalirao kada je Ivan odbio raditi vježbu, što je dovelo do otvorene konfrontacije. "Ovakvo nepoštovanje ne toleriram, samo da znaš", poručio mu je Edo, na što je Ivan uzvratio: "Ni ja isto. Ako ti nećeš poštovati moje, zašto bih ja tebe?"

Inače, crveni tim suočio se i s velikom ozljedom noge kandidata Domagoja koji slovi kao osoba koja skida najviše kilograma. „Od jutra me boli. Ne mogu se namjestiti, kako god namjestim nogu - boli“, kaže Domagoj i dodaje: „Mentalno sam dobro... navikneš se i pomiriš s tim.“ Edo ga podsjetio da su se u prijašnjim sezonama događale slične stvari, no Domagoj se osjeća bespomoćno: „Osjećam se beskorisno kad ležim u sobi i ne mogu ništa.“

