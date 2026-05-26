Meri Goldašić iskreno progovorila o razvodu: 'Imala sam sreću što me nitko nije osuđivao'

Jedna od najpopularnijih domaćih influencerica, Meri Goldašić, bila je gošća u novoj epizodi podcasta InDizajn Talk, u kojem je s voditeljicom Mirjanom Mikulec pretresla brojne teme, uključujući razvod od bivšeg supruga. Sama najava podcasta izazvala je veliki interes jer u njoj Meri otvoreno progovara o razvodu i reakciji ljudi iz njenog okruženja.

- Ja sam nepopravljivi romantik i ono, jedan dan kažem neću više, a već sljedeći dan kažem: Ma još 16 puta bih se udala, samo da bude 16 puta bude lijepo. I da 16 puta imamo svadbu, razvoda malo manje - priznala je kroz smijeh influencerica, kao i to da je imala sreću što je ljudi nisu osuđivali nakon razvoda.

FOTO Meri Goldašić o izlaženju nakon razvoda: 'Muškarcima se sve prešutno dopušta'

- Imala sam sreću što me nitko tko je znao moju priču nije osuđivao. Ljudi bi jedni prema drugima trebali biti bez osuđivanja jer nikad ne znaš što te u životu čeka. Bilo koga od nas - poručuje Goldašić. Podsjetimo, Meri je vijest o razvodu potvrdila za Večernji list. Bivša natjecateljica "MasterChefa" nije željela detaljnije komentirati situaciju: - Ispričavam se ali ne bih komentirala više i davala izjave, hvala vam - rekla je.

U međuvremenu influencerica se oglasila na svom Instagram storyju: - Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su neki od vas naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo neke velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća - zaključila je Goldašić.