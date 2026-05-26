FOTO Danijelu Dvornik oduševilo iznenađenje koje je dobila od unuke: Odlučila ga je zauvijek ovjekovječiti

Influencerica Danijela Dvornik, koja često dijeli trenutke s unukama, otišla je korak dalje u pokazivanju ljubavi. Crtež koji joj je darovala unuka Balie Dee odlučila je trajno zabilježiti na svojoj koži. Ponosna baka podijelila je na društvenim mrežama fotografiju iz salona za tetoviranje, otkrivši novu tetovažu na gležnju koja vjerno preslikava dječje umjetničko djelo.

U svojoj je objavi otkrila kako ovo nije kraj njezinih tetovaža posvećenih unukama. "Crtež od Balie napokon je dobio svoju tetovažu. Čekam Lumi", napisala je, jasno dajući do znanja kako planira isto učiniti i s crtežom mlađe unuke, Lumi Wren. Ovaj gest pokazuje njezinu povezanost i ljubav prema objema djevojčicama, kćerima njezine kćeri Elle Dvornik.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Danijela je prije nekoliko mjeseci na svom Instagram profilu podijelila intimnu i bolnu ispovijest koja je duboko dirnula njezinu publiku. Povod za to bio je šesti rođendan njezine mlađe unuke Lumi, koji, kako je otkrila, ponovno neće moći proslaviti s njom. S knedlom u grlu i suzama u očima, iskreno je progovorila o osjećaju gubitka i nemoći koji je prati posljednjih nekoliko godina, ističući kako joj najteže pada upravo razdvojenost od najmlađih članica obitelji u njihovim najvažnijim danima.

- Najgora stvar u mom životu momentalno je to što sam zadnje dvije, tri godine izostala sve rođendane svojih unuka. Lumi danas ima šest godina, ja bih se trebala radovati što ona ima šest godina, i radujem se, ali prosto ne dijelim to vrijeme s njima. Imam osjećaj kao da gubim to sve skupa s njima što bih trebala imati - započela je Danijela svoju dirljivu ispovijest pa nastavila: - Kad je ljudska zloba veća od ljubavi, ne znam kako to opisati, jednostavno ne znam kako to opisati - rekla je kroz suze.

Osim videa koji je mnoge ostavio bez riječi, Danijela je unuci Lumi posvetila i zasebnu objavu, podijelivši nekoliko fotografija s prošlog ljeta provedenog na Braču. Prisjetila se i simpatične anegdote s Lumina rođenja. - Sjećam se momenta kada je došla iz rodilišta kući i kad je Balie uzbuđeno čekala da vidi sestru i zaključila da joj je to 'bljak' i demonstrativno otišla u svoju sobu praveći se da sestra ne postoji - napisala je uz rođendansku čestitku i dodala: - Nadam se da ćemo u budućnosti imati prilike da neke rođendane proslavimo zajedno i nadoknadimo ono što nam je sada daleko - poručila je Danijela u objavi koju možete pogledati OVDJE.

*dijelom uz pomoć AI