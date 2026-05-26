Zvijezda 'Santa Barbare' otkrila tužnu istinu: Legendarna Eden bori se s teškom bolesti

Glumac A Martinez, kojeg se publika diljem svijeta sjeća po ulozi markantnog Cruza Castilla u kultnoj sapunici "Santa Barbara", nedavno je s obožavateljima podijelio vijest koja je mnoge dirnula do suza. Njegova televizijska partnerica i jedna od najomiljenijih glumica osamdesetih, Marcy Walker, koja je utjelovila nezaboravnu Eden Capwell, bori se sa "značajnim zdravstvenim izazovima". Martinez je ovu informaciju otkrio kako bi objasnio pravu svrhu najavljenog virtualnog okupljanja, koje je prvotno izazvalo zbunjenost među obožavateljima zbog neuobičajeno visoke cijene ulaznice od 100 dolara.

U emotivnoj video poruci na Instagramu, 77-godišnji glumac priznao je da je pogriješio što odmah nije bio transparentan, ali je to učinio iz poštovanja prema privatnosti svoje kolegice. "Činjenica je da je Marcy bolesna i naporno radi kako bi ozdravila, a u tom se procesu suočila s financijskim izazovima koji tako često pogađaju one od nas koji imaju tu nesreću da trebaju medicinsku skrb u našoj zemlji", izjavio je Martinez, dodajući kako je njegovoj "dragocjenoj prijateljici" pomoć hitno potrebna. Sav prihod od događaja, zakazanog za 7. lipnja, bit će usmjeren izravno za pokrivanje njezinih rastućih medicinskih troškova.

Inicijalna najava druženja legendarnog para izazvala je val oduševljenja, ali i kritike zbog cijene. Mnogi su smatrali da je iznos previsok za dvosatni online razgovor. Svjestan negativnih reakcija, Martinez je odlučio istupiti i pojasniti situaciju. "Trebali smo od samog početka jasno reći da moramo prikupiti novac za stvarnu i hitnu potrebu. Nisam to učinio i ispričavam se zbog te greške", napisao je. Njegova iskrenost i ranjivost preobrazile su prvotno nerazumijevanje u golemu podršku. Web stranica događaja ažurirana je novim opisom koji ne ostavlja mjesta sumnji: "Ovo nije samo putovanje stazom sjećanja - ovo je okupljanje zajednice, ljubavi i ključne podrške. Marcy nam je tijekom godina pružila toliko radosti. Sada je naš red da se okupimo oko nje i pokažemo joj snagu ljubavi obožavatelja onda kada je to najvažnije." Martinez je također najavio da će vjerojatno tijekom ljeta pokrenuti i GoFundMe kampanju kako bi se prikupilo još sredstava, no ovaj razgovor vidi kao osobniji način na koji fanovi mogu pokazati svoju privrženost.

Priča o Cruzu i Eden bila je više od obične televizijske romanse; ona je definirala jednu eru i pretvorila A Martineza i Marcy Walker u globalne zvijezde. Njihova kemija na ekranu bila je opipljiva, a turbulentna ljubavna priča, puna uspona i padova, držala je milijune gledatelja prikovanima uz ekrane od 1984. do 1991. godine. Postali su arhetip "super-para", a njihova popularnost nadilazila je granice Sjedinjenih Država, učinivši "Santa Barbaru" svjetskim fenomenom. "Serija je bila hit u cijelom svijetu i mnogi su se, uključujući i mene, zaljubili u nju", prisjetio se Martinez. Za svoj rad oboje su nagrađeni prestižnom nagradom Emmy - Walker 1989. za najbolju glavnu glumicu, a Martinez godinu dana kasnije za najboljeg glavnog glumca. U svojoj objavi, Martinez se s divljenjem osvrnuo na talent svoje kolegice. "Marcy je već bila veteranka sapunica i odmah je postavila model kako se taj posao radi ispravno. Iskrenost, snaga, lakoća njezina rada, dan za danom, pred mojim očima. Točno onakva škola u koju želite ići", rekao je.

Dok je Martinez nastavio s uspješnom karijerom, Marcy Walker (64) je sredinom 2000-ih donijela neočekivanu odluku. Nakon uloge Lize Colby u seriji "Sva moja djeca", napustila je Hollywood i svjetla reflektora te se posvetila duhovnom pozivu, postavši pastorica za mlade u Sjevernoj Karolini. Njezino povlačenje iz javnog života činilo se kao konačno poglavlje jedne blistave karijere, no život je, nažalost, ispisao novi, teži nastavak. Vijest o njezinoj borbi odjeknula je među generacijama koje su odrastale uz njezine likove.

Njezina priča, kako je istaknuo Martinez, bolno podsjeća na nedostatke američkog zdravstvenog sustava, gdje čak i osobe koje su nekada bile na vrhuncu slave mogu postati financijski ranjive suočene s visokim troškovima liječenja. Sada, desetljećima nakon što su njihovi likovi osvojili svijet, A Martinez ponovno stoji uz svoju Eden, ne na setu, već u stvarnom životu, pozivajući vojsku obožavatelja da pruže podršku ženi koja im je godinama donosila radost i utjehu kroz TV ekrane.

