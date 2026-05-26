OBITELJSKA TRADICIJA

FOTO Veliko slavlje u obitelji zvijezde 'Kumova'! Ponosna glumica objavila rijetke fotografije

26.05.2026.
u 06:00

U slavlju u sportskoj dvorani Dariji Lorenci Flatz i sinčiću Tinu pridružio se Darijin suprug i Tinov otac, Emil Flatz

Zvijezda serije "Kumovi", Daria Lorenci Flatz, na svojem je Instagram profilu podijelila veliki uspjeh svog sina Tina. Naime, mališan je položio za narančasto-zeleni pojas u džudu, a ponosna majka trenutak ovjekovječila zajedničkom fotografijom sa slavljenikom u kimonu.

- Naš mali džudaš!! Čestitam, Tin Flatz - narančasto-zeleni pojas! Sport je dio naše obitelji, volimo ga svi i svi treniramo različite stvari i guštamo u njima! Sport i umjetnost za razvoj djece vrijede svakog uloženog napora, vožnje i novca - napisala je glumica u opisu objave koju možete pogledati OVDJE. U slavlju u sportskoj dvorani pridružio im se Darijin suprug i Tinov otac, Emil Flatz.

Čestitkama su se pridružili pratitelji u komentarima: - "BRAVO TIN👏ISKRENE čestitke od🧡🧡SRETNO veselojjj mami🙋‍♀️", "Sretno, iskrene čestitke😍😍👏👏" - samo su neke od reakcija. Inače, osim Tina koji ove godine slavi 10. rođendan, Daria sa suprugom Emilom, IT stručnjakom i grafičkim dizajnerom, ima još dvojicu sinova - blizance Maka i Frana - rođene 2009. godine.

Supružnici uskoro slave 18. godišnjicu braka. Podsjetimo, ovako je Daria čestitala suprugu godišnjicu prije dvije godine: - - Iza nas je 16 zajedničkih godina...Troje djece, jedan pas, puno neprospavanih noći, kredita, smijeha, ludila, serija, bolesti, briga, poslova, doručaka, kavica u zoru, zagrljaja, poljubaca, života.. Jednom riječju ljubavi. Idemo još barem dva kruga - napisala je zvijezda serije "Kumovi" na Instagramu. Zanimljivo, u vrijeme dok ju je osvajao, Emil je s njom išao i na tango.

