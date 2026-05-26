FOTO Veliko slavlje u obitelji zvijezde 'Kumova'! Ponosna glumica objavila rijetke fotografije

Zvijezda serije "Kumovi", Daria Lorenci Flatz, na svojem je Instagram profilu podijelila veliki uspjeh svog sina Tina. Naime, mališan je položio za narančasto-zeleni pojas u džudu, a ponosna majka trenutak ovjekovječila zajedničkom fotografijom sa slavljenikom u kimonu.

- Naš mali džudaš!! Čestitam, Tin Flatz - narančasto-zeleni pojas! Sport je dio naše obitelji, volimo ga svi i svi treniramo različite stvari i guštamo u njima! Sport i umjetnost za razvoj djece vrijede svakog uloženog napora, vožnje i novca - napisala je glumica u opisu objave koju možete pogledati OVDJE. U slavlju u sportskoj dvorani pridružio im se Darijin suprug i Tinov otac, Emil Flatz.

Čestitkama su se pridružili pratitelji u komentarima: - "BRAVO TIN👏ISKRENE čestitke od🧡🧡SRETNO veselojjj mami🙋‍♀️", "Sretno, iskrene čestitke😍😍👏👏" - samo su neke od reakcija. Inače, osim Tina koji ove godine slavi 10. rođendan, Daria sa suprugom Emilom, IT stručnjakom i grafičkim dizajnerom, ima još dvojicu sinova - blizance Maka i Frana - rođene 2009. godine.

Supružnici uskoro slave 18. godišnjicu braka. Podsjetimo, ovako je Daria čestitala suprugu godišnjicu prije dvije godine: - - Iza nas je 16 zajedničkih godina...Troje djece, jedan pas, puno neprospavanih noći, kredita, smijeha, ludila, serija, bolesti, briga, poslova, doručaka, kavica u zoru, zagrljaja, poljubaca, života.. Jednom riječju ljubavi. Idemo još barem dva kruga - napisala je zvijezda serije "Kumovi" na Instagramu. Zanimljivo, u vrijeme dok ju je osvajao, Emil je s njom išao i na tango.