Sjećate se pjevačice koja je predstavljala Hrvatsku na 'fejk Euroviziji'? Sad proziva poznati časopis

Njemačka pjevačica Jasmin Wagner, poznatija kao Blümchen, u novom je dokumentarcu "Bravo - Naslovi, pomama i slomljeno srce" odlučila progovoriti o tamnoj strani slave. Posebno se osvrnula na medijsku sliku koju je o njoj stvarao popularni njemački časopis "Bravo", koji je u to vrijeme imao status svojevrsne Biblije za mlade.

Iako priznaje da joj je časopis pomogao u izgradnji karijere, danas s velikom nelagodom gleda na tadašnje članke i naslovnice. Neke od njih, kako je istaknula, smatra degutantnima i strašnima, naglašavajući pritisak i često neprimjeren način na koji su mediji tretirali maloljetne zvijezde. - Bilo je doista odvratnih formulacija. 'Blümchenini pupoljci cvjetaju' - strašno. Danas bi svi dobili otkaz da tako nešto napišu. To je danas golem problem - kazala je pjevačica.

Jasmin u njemačkom showu predstavlja Hrvatsku: 'Želim pobjedu za svoju domovinu i majku Mariju'

Podsjetimo, hrvatskoj javnosti Jasmin je postala poznatija nakon što je predstavljala Hrvatsku na "Free European Song Contestu" 2021. godine, natjecanju koje se neslužbeno nazivalo "fejk Eurosongom". Wagner, kojoj je majka Hrvatica, tom je prilikom s velikim ponosom izvodila pjesmu "Gold". Isticala je kako uz njemačko ima i hrvatsko državljanstvo te je tada izjavila: - Želim pobjedu za Hrvatsku, domovinu moje majke. Ponosna sam što predstavljam prelijepu Hrvatsku - poručila je Wagner

Zanimljivo je da ona nije jedina njemačka pjevačica hrvatskih korijena koja je nastupila za Hrvatsku na tom natjecanju. Godinu dana ranije, 2020., tu je čast imala popularna pjevačica Vanessa Mai, što pokazuje da je Hrvatska na alternativnom glazbenom natjecanju često imala predstavnike iznimno popularne na njemačkoj glazbenoj sceni.

*dijelom uz pomoć AI