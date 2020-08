Neno Ninčević: 'Rajko će ostati s nama i dalje, obitelj je odlučila darovati organe'

Skladatelj Nenad Ninčević jedan je od najbližih prijatelja pokojnog Rajka Dujmića. Uz njegovu obitelj bio je otkad se dogodila prometna nesreća, a pomoći će im i oko sprovoda koji bio trebao biti idućeg tjedna na Mirogoju.

- Teško mi je bilo svih ovih dana. Rajko je imao dobro srce i meku dušu. Daleko je to od onoga što se pisalo o njemu zadnjih godina pisalo i insinuiralo. Bili smo prijatelji 35 godina i nikad se nismo posvađali. Bio je apsoultni pozitivac, a povremeno je bio autodestruktivan, i to mu je bila jedina mana - kazao nam je Ninčević, koji za prijatelja ima samo riječi hvale.

- Bio je aposultna senzacija kao glazbenik, prijatelj i čovjek. Bezgranično je volio mog pokojnog oca, i on njega. Imali su specijalni odnos, rijetko tko je mogao dobiti beneficije koje je Rajko dobivao kod njega -pekli su ribu, stavili stolice u more i pili vino zajedno. Otac je bio dosta zatvoren a one je nekako usprio doprijeti do njega. Kad je umro, nema dana da ga Rajko nije spomenuo - veli Ninčević, koji posebno cijeni gestu Rajkove obitelji. Naime, odlučili su donirati njegove organe.

- Obitelj je napravila jednu humanu gestu i gestu koju bi Rajko podržao isti moment. On uopće ne može umrijeti. Živjet će kroz svoje pjesme, a eto sada i u nekim drugim ljudima. Možemo biti sigurni da će ostati s nama zauvijek. Pa poslušajte samo kako je otpjevao "Milenu". Ne može to otpjevati netko tko nema dušu - kazao je Ninčević.