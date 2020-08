Od Rajka se s tugom opraštaju suradnici; Sanja Doležal: 'Teško je bilo što u ovom trenutku reći'

U utorak 4. kolovoza nešto iza 14 sati stigla je vijest kako je preminuo hrvatski skladatelj i glazbenik Rajko Dujmić. Izvor blizak obitelji potvrdio je kako su za skladatelja pogubne bile ozljede nakon teške prometne nesreće koja se dogodila 29. srpnja kod Ravne Gore.

Od tada se nalazio na odjelu intenzivne njege u KBC-u Rijeka, a njegova supruga Snježana Dujmić javno se molila za njegov oporavak.

Mnoge javne osobe koje su ga osobno poznavale s tugom su primili ovu vijest.

- Teško je bilo što u ovom trenutku reći. Strašno je teško i Zecu i Marinku i meni. Jedino što mogu reći je da je bio jedan od najvećih glazbenika koji se ikada rodio na ovim prostorima. Bio je veliki učitelj, uzor, autoritet i jedina utjeha su pjesme koje ostaju iza njega i koje će nadživjeti sve nas. Sućut obitelj jer znam što prolaze. To je prestrašno... - rekla nam je Sanja Doležal.

Glazbenik Vlado Kalember također nam se javio. S Rajkom ga veže prijateljstvo duže od 50 godina, a nama je ispričao kako su krenuli u suradnju i što mu je on značio.

- Rajka poznajem gotovo 50 godina. Još davno prije nego je svijet čuo za Rajka Dujmića se u Zagrebu u svijetu glazbenika pričalo o jednom klincu koji fenomenalno svira orgulje. Naše ozbiljnije druženje i suradnja keće 1978. godine kada sam krenuo sa grupom Srebrna krila i zamolio Rajka da nam bude aranžer i producent. Na prvom singlu je bio aranžer, a na prvom albumu je i svirao s nama. Bilo je još dosta toga pa se u ovom trenutku i ne mogu prisjetiti svega , ali najduži period druženja i suradnje je bio nekoliko godina u grupi 4ASA. Bez obzira na suradnje mene uz Rajka veže dugo godišnje prijateljstvo. U poslijednjim godinama smo se vrlo često čuli i družili. Nedavno smo s njim manager Zoran Škugor i ja bili na kavi. Rajko je jedan od najvećih autora kojeg smo imali i mogu samo biti sretan što je bio značajan dio mog poslovnog i privatnog života - kazao nam je Vlado.

Pjevačica Emilija Kokić kazala nam je kako samo plače i jednostavno nije u stanju davati izjave.

- Bila mi je velika čast što sam ga poznavao, on je bio veliki hrvatski autor i njegovo će ime biti upisano zlatnim slovima u povijest hrvatske glazbe - kazao nam je direktor Splitskog festivala Tomislav Mrduljaš.

Rajka se prisjetio i Siniša Škarica, legenda rock izdavaštva, producent i glazbeni urednik.

- Bio je inteligentan u svakom pogledu. Rekao bih da je bio mali Mozart pop glazbe. Ono što je on radio s Fosilima može se usporediti s onim što je radila Abba na svjetskom nivou. To je bio obiteljski pop, kojeg su slušali ljudi od 7 do 77. S Rajkom sam puno radio od 1985., kad sam postao glavni urednik Jugotona. S njim sam bio 1987. na Eurosongu u Bruxellesu, kada su Fosili zauzeli četvrto mjesto s pjesmom "Ja sam za ples". Imao je veliku karijeru, bio je definitivno jedan od naših najvećih autora. On jest bio narušenog zdravlja i svi smo brinuli za njega, no bili smo uvjereni da će još dugo biti s nama. Nije zaslužio ovako tragično završiti - rekao nam je Škarica.

Na društvenim mrežama prisjetio ga se i voditelj Denis Latin.

- Napustio nas je neponovljivi Rajko Dujmić. Počivao u miru - kratko je napisao.

Od Dujmića se posebno emotivnom objavom oprostio i pevač Tony Cetnski.

" Nemam riječi za izreći osim da nikada neću zaboraviti one rijetke trenutke kada si znao nazvati i iskreno iskazati svoje poštovanje i podršku kad bi te dotakla neka pjesma koju bi tek lansirali u eter. Posebno te dirnula OPET SI POBIJEDILA pa ću ti je ovom tužnom prigodom tebi u čast pustiti. Uvijek sam ti znao kazati : Rajko moj, tebe će ubiti emocija " započeo je Tony i nastavio:

"Ja nisam nikada upoznao nekoga toliko emotivnog. Kad je otišao Đorđe Novković posebno te pogodilo, ali nakon odlaska Dine Dvornika srce ti se raspadalo. Znaš zašto ? Jer si bio nevjerojatno senzibilan i pravi odani prijatelj koji je iznimno teško prihvaćao rastanke. O glazbi si sve sam rekao, pa je suvišno išta govoriti ili pisati u ovom trenutku osim da si bio jedan od naših velikana autora kakav se jednom u 100 godina rodi. Unatoč svemu i svima znam da si bio pun ljubavi i da si od sve te silne ljubavi nažalost prolazio pakao kakav nikome ne bi poželio. Volimo te i voljeti ćemo te naš Rajko. Pozdravljam te uz spomenutu pjesmu uz koju smo suze lili kao klinci. Zbogom naš dječače plavi. Zbogom Rajko i neka ti je laka zemlja. Sućut obitelji. POČIVAJ U MIRU RAJKO " napisao je Cetinski.

Foto: Facebook

Na Facebooku se glazbenika prisjetio i chef Mate Janković.

Foto: Screenshot

- Daleke 1983. godine moja me mama odvela na koncert Novih Fosila u Rijeci. Sjedio sam u Dvorani Mladosti na Trsatu i gledao svoj prvi koncert. Dan danas sam ljubitelj svega sto je za sobom ostavio Rajko Dujmić. Rajko je zbilja bio glazbeni genije. Šteta, napustio nas je prerano, pretužno. Srecom, ostale su nam njegove pjesme - napisao je hrvatski chef.

Rajka se prisjetila i voditeljica i glazbenica Vjekoslava Bach, koja je podijelila fotografiju s autorom.

- Putuj moj Rajko, naš Lima čuvali te anđeli nebeski Beskrajno ćeš nam nedostajati. Na boljem si mjestu, a meni si ostavio predivne uspomene i najljepšu glazbu... Snježana Dujmić, iskrena sućut tebi i obitelji.

Foto: Instagram

Legendarnog glazbenika se prisjetio i voditelj Duško Ćurlić.

- Nema još te “platforme” za sve pjesme koje bi sada trebalo svirati...samo ove prazne riječi... Adio maestro... Oni rijetki trenuci bili su svečanost i bili su inspiracija i razumijevanje da ne treba nikada gledati usko... Neka ti duša nađe mir i prostranstva za sve što si imao u sebi i htio darivati svijetu kroz glazbu....kako bilo... Rajko Dujmić... Lima...nemirno sanjaj tamo gdje si otišao... Obitelji iskrena sućut... - napisao je voditelj na svom Facebooku.

Foto: Screenshot

Njegova kolegica Karmela Vukov Colić samo je kratko napisala: 'E moj Rajko..' i podijelila pjesmu 'Pjevaju šume'.

Pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna također se na društvenim mrežama oprostila od Rajka.

- Rajko Dujmić - kakva ostavština! Možemo samo biti zahvalni! I diviti se...dugo...i uživati u toj glazbi - napisala je Vanna.

Foto: Screenshot

Također, i dalmatinska klapa Cambi na svom je Facebooku objavila njihovu izvedbu popularne pjesme 'Tonka' koju je uglazbio upravo Rajko Dujmić, uz koju su napisali: "U sjećanje na velikog majstora".

Još jedan kolega s estrade, Goran Karan, javio se na Facebooku i poručio: "Adio, dragi prijatelju", uz pjesmu "Ako je to sve" za koju je glazbu napisao upravo Rajko.

Oprostili su se od glazbenika i grupa Parni Valjak, ali i estradni menadžer Zoran Škugor koji je samo kratko napisao: "Adio Rajko".

- Napustio nas je prijatelj i kolega. Počivao u miru. Zbogom, Lima - napisala je grupa Parni valjak.