Neno Ninčević oglasio se nakon zabrane koncerta hrvatskih izvođača u Švicarskoj: 'Ne treba stvarati nepotreban problem'

Nakon što su švicarske vlasti zabranile koncert na kojem su krajem siječnja tamo trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić te Neno Ninčević i Hrvatske ruže, oglasio se i Neno Ninčević, glazbenik koji stoji iza projekta Hrvatske ruže. "Razloge otkazivanja, nikakav službeni dokument o tome nisam ni dobio ni pročitao… Mi smo kao Hrvatske ruže prvi put nastupali van granica domovine u Frankfurtu i tamo je bilo i veličanstveno, i dostojanstveno, i bez ijednog ekscesa. Ne treba oko toga stvarati nepotreban problem, govorim ovo isključivo u svoje ime i u ime Ruža, ako se pojavi neka pisana i argumentirana objava zašto je to tako i da li je uopće tako, onda ću biti informiraniji i mogu to komentirati, ovako mogu samo nagađati, a to mi ne pada na pamet", rekao nam je Ninčević.

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića

Podsjetimo, organizatori manifestacije CroNight kažu kako je sve počelo prije tri mjeseca. "Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost", stoji u statusu. Organizatori su odmah reagirali.

"Pojasnili smo da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Također smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrirani i nikada nisu stvarali probleme. Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s Veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Bülacha – no, nažalost, svi su to odbili", naveli su organizatori, koji su zatim koncert pokušali premjestiti u drugi grad.

"Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike. Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače. Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcornera", zaključili su organizatori.