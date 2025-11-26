Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE IM JASNO

Neno Ninčević oglasio se nakon zabrane koncerta hrvatskih izvođača u Švicarskoj: 'Ne treba stvarati nepotreban problem'

Foto: Promo
1/6
Autor
Samir Milla
26.11.2025.
u 13:50

Razloge otkazivanja, nikakav službeni dokument o tome nisam ni dobio ni pročitao… Mi smo kao Hrvatske ruže prvi put nastupali van granica domovine u Frankfurtu i tamo je bilo i veličanstveno, i dostojanstveno, i bez ijednog ekscesa, rekao nam je Ninčević

Nakon što su švicarske vlasti zabranile koncert na kojem su krajem siječnja tamo trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić te Neno Ninčević i Hrvatske ruže, oglasio se i Neno Ninčević, glazbenik koji stoji iza projekta Hrvatske ruže.  "Razloge otkazivanja, nikakav službeni dokument o tome nisam ni dobio ni pročitao… Mi smo kao Hrvatske ruže prvi put nastupali van granica domovine u Frankfurtu i tamo je bilo i veličanstveno, i dostojanstveno, i bez ijednog ekscesa. Ne treba oko toga stvarati nepotreban problem, govorim ovo isključivo u svoje ime i u ime Ruža, ako se pojavi neka pisana i argumentirana objava zašto je to tako i da li je uopće tako, onda ću biti informiraniji i mogu to komentirati, ovako mogu samo nagađati, a to mi ne pada na pamet", rekao nam je Ninčević. 

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića
1/88

Podsjetimo, organizatori manifestacije CroNight kažu kako je sve počelo prije tri mjeseca. "Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost", stoji u statusu. Organizatori su odmah reagirali. 

"Pojasnili smo da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Također smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrirani i nikada nisu stvarali probleme. Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s Veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Bülacha – no, nažalost, svi su to odbili", naveli su organizatori, koji su zatim koncert pokušali premjestiti u drugi grad. 

"Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike. Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače. Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcornera", zaključili su organizatori. 

Ključne riječi
showbiz hrvatske ruže Miroslav Škoro neno ninčević

Komentara 2

Pogledaj Sve
KU
kuglanje
14:28 26.11.2025.

To je maslo ljevičara iz Hrvatske. Uvijek potkopavaju vlastitu državu.

MA
marcellus
14:38 26.11.2025.

redakcija indexa, redakcija telegrama, svi oni uredno zovu po tim gradovima gdje hrvatski pjevači trebaju nastupati i govore kako su to divlje ustaše i rasisti i kako to treba zabraniti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković"
Premium sadržaj
HITMAKER

Film o pjesmama Đorđa Novkovića još je jednom pokazao njegovu veličinu: 'On nikada neće umrijeti'

Po prvi puta gledatelji su imali priliku zaviriti iza kulisa stvaranja filharmonijskog hommagea jednom od najutjecajnijih skladatelja hrvatske glazbene povijesti. Novkovićevih deset bezvremenskih hitova, snimljene su u legendarnim studijima Abbey Road u Londonu i Croatia Records Studio u Zagrebu, u maestralnoj izvedbi Royal Philharmonic Orchestra kojom je dirigirao Steve Sidwell

Video sadržaj
49
OBJAVILI NA FACEBOOKU

Otkazan koncert hrvatskih izvođača u Švicarskoj, organizatori otkrili: 'Smatrali su da se radi o političkom događaju'

"Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom. Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert", napisali su u statusu

Zagreb: Pjevač Jakov Jozinović
Video sadržaj
RASPRODAJE DVORANE

Jakov Jozinović otkrio nam je koja mu je zvijezda prognozirala da će za njim poludjeti djevojke: 'Možda je bila u pravu'

Plan je bio objaviti pjesmu “Polje ruža”, pa polako krenuti s koncertima. Ali publika je reagirala puno prije pjesme. Objavljivao sam izvedbe s nastupa – svoje pjesme, tuđe pjesme, obrade. Ljudi su ih počeli dijeliti, dolaziti sve više na profil… I tako je sve krenulo potpuno spontano. To je najeksponiranije što mi se dogodilo i sve se to dogodilo prije moje prve službene pjesme, otkrio nam je Jakov Jozinović

Učitaj još

Kupnja