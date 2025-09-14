Nena uoči zagrebačkog koncerta otkrila nam je tajnu svog najvećeg hita: 'Pokušali su nas odgovoriti'

Nena Kerner, jedna od najprepoznatljivijih europskih pop-ikona, ove jeseni prvi put dolazi na zagrebačku pozornicu – nastupit će 3. listopada u Tvornici kulture. Iza Nene su više od četiri desetljeća neprekinute glazbene karijere tijekom koje je postala sinonim za zarazne refrene, angažirane stihove i koncerte pune energije. Rođena kao Gabriele Susanne Kerner 24. ožujka 1960. u malom njemačkom gradu Hagenu, još kao djevojčica pokazivala je veliki interes za glazbu i umjetnost, iako je prvotno izučila zlatarski zanat. Taj prvi korak u kreativan svijet bio je svojevrsna odskočna daska za ono što će se kasnije pokazati kao izvanredan glazbeni put.

Njezin prvi ozbiljniji kontakt s glazbom bio je osnivanje benda The Stripes 1979., u kojem je kao pjevačica nastupala s pjesmama na engleskom jeziku. Međutim, prava prekretnica dogodila se 1982. godine preseljenjem u Berlin i formiranjem grupe Nena, s kolegama Rolfom Brendelom, Uweom Fahrenkrog-Petersenom, Carlom Kargesom i Jürgenom Dehmelom. Upravo tamo, u uzavrelom glazbenom okruženju tog vremena, nastao je veliki hit “99 Luftballons”, koji je osvojio ne samo njemačko tržište nego i cijeli svijet. Njemačka verzija te pjesme postala je glas najavnog vala mladenačkog otpora i želje za mirom u trenucima hladnog rata, a kasnije je pjesma snimljena i na engleskom pod nazivom “99 Red Balloons”.

Njezina energija, prepoznatljiv glas i autentična pojava nisu samo stvorili hit koji je obilježio jedno desetljeće nego su i kreirali trajan kulturni fenomen. Nena je ostvarila osobitu umjetničku slobodu na desecima albuma, kako sa svojim bendom tako i kao solo umjetnica. Tijekom svoje karijere prodala je više od 25 milijuna ploča i ostala najuspješnija njemačka pop-pjevačica po rezultatima na glazbenim ljestvicama.

Ipak, njezina popularnost nije samo produkt jednog hita nego i neprekidnog rada kojim je uvijek nastojala zadržati svježinu i autentičnost svog izričaja. Nena nastavlja aktivno stvarati glazbu, koncertirati i utjecati na nove generacije, a njezini nastupi poznati su po posebnoj atmosferi i emotivnoj snazi.

Na aktualnoj turneji “Wir gehören zusammen” (“Pripadamo zajedno”), koja stiže u Zagreb, Nena nastupa s deseteročlanim bendom, a svaki njezin koncert pravi je emotivni doživljaj – slavlje života, zajedništva i novih početaka. Posebno za ovu priliku zagrebačka publika imat će priliku doživjeti kako izgleda spoj neprolaznih hitova i suvremene produkcije, ali i svjedočiti karizmi izvođačice koja s posebnom toplinom i spontanošću stvara jedinstvenu vezu s obožavateljima. Zanimanje je očekivano izuzetno, budući da Nena, glazbenica, majka petero djece i kulturna avanturistica, neprekidno inspirira nove generacije.

Na zagrebačkom koncertu iz prve ruke bit će moguće doživjeti kako ikona 80-ih godina spaja prošlost i sadašnjost glazbom koja je ostala neizbrisiva, a njezin odlazak na turneju obilježen je pukim entuzijazmom i ljubavlju prema stvaranju i izvođenju. U Hrvatskoj će s njom nastupiti i njezina kći Larissa sa svojim elektroduetom Issa Bloch, što dodatno naglašava kontinuitet glazbene obitelji i predanost umjetnosti kroz generacije.

Dobro došli u Zagreb! Kakav je osjećaj nastupati ovdje prvi put? Za mene je nešto uistinu posebno što u Zagrebu prvi put imam svoj live koncert. Jako sam sretna i zahvalna što ove godine napokon imam tu mogućnost i jako se veselim svim ljudima koji će biti ovdje.

Vaša glazba dotaknula je generacije. Što publika u Zagrebu može očekivati od vašeg koncerta? Očekujte energičan rock-show s puno glasnih i tihih trenutaka koji će izazvati jezu. Idemo na putovanje kroz više od 40 godina Nenine glazbe. Pozivam vas da zajedno s nama pjevate, plešete, smijete se. U ovim izazovnim vremenima slavimo život.

”99 Luftballons” postala je svjetski hit i ikonična pjesma 80-ih. Jeste li ikada zamišljali da će imati tako velik globalni utjecaj? Volim tu pjesmu i dok god sam na pozornici, neće biti mojih koncerta bez “99 Luftballons”! Zašto je postala svjetski hit, nitko ne može zapravo objasniti – to se jednostavno moralo dogoditi. Kad se dogodilo, svi su govorili da su od početka vjerovali u to. Smiješno je da nam je to bila treća singlica, ali naša diskografska kuća doslovno je paničarila i svime nas pokušavala odgovoriti od toga. Njihov glavni argument bio je da pjesma nema refren i da zato nije dovoljno komercijalna. I danas mi je to smiješno kad govorim o tome. Srećom, nismo se dali izmanipulirati. Diskografska kuća nije mogla napraviti ništa... (smijeh). Malo kasnije “kiša” zlatnih ploča padala je po cijelom svijetu, a i danas ljudi na mojim koncertima pjevaju tu pjesmu od prvog do zadnjeg stiha – i to pjesmu bez refrena, ha ha. Isplati se uvijek ići svojim putem i biti u tome ustrajan.

Pjesma nosi snažnu antiratnu poruku. Mislite li da je njezino značenje i danas aktualno? Većina ljudi želi živjeti u miru – i ja sam među njima. Pjesma “99 Luftballons” poruka je mira i ljudi su je uvijek tako i doživljavali. Volim energiju te pjesme. Svi mi ljudi prolazimo kroz veliki proces promjene, a glazba može graditi mostove. Kad pjevamo zajedno, iz srca teče energija na sve strane. Energija srca je ljubav. Kad se odlučimo za ljubav, možemo opet kao jedna ljudska obitelj postati povezani i stvoriti novo zajedništvo.

Kako se vaša glazba razvijala kroz godine, od 80-ih do danas? Zvuk, frekvencija mog glasa – to je moj zvuk i nekako ostaje uvijek isti. Sama glazbena izvedba mojih pjesama uvijek je bila drukčija i za to nemam poseban opis.

Desetljećima ste aktivni u glazbenoj industriji. Što vas motivira da stvarate i nastupate? Održavati koncerte ono je što najviše volim. Nastojim ne upasti u rutinu ili naviku – to bi me sputavalo, i u karijeri i u životu. Uvijek sam otvorena za novo i osjetim svaki koncert kao nešto novo i drukčije, bez obzira na to koliko sam već nastupa imala. To me ispunjava i tako mogu nastaviti još dugo.

Mnogi izvođači iz 80-ih nestali su sa scene, a vi ste ostali aktivni. Koja je vaša tajna? Kad sam s prijateljem 1976. osnovala svoj prvi bend The Stripes, nisam znala ništa o zlatnim pločama, pa čak ni da one postoje. Imali smo samo sebe i glazbu. Bila je važna samo sloboda, samoodređenje i osjećaj da stalno stvaramo svoj životni prostor i kvalitetno ispunjavamo vrijedno vrijeme koje nam je dano – kreativno i sa smislom. Tako sam stvorila svoju bazu koja me nosi kroz život. Nikad nisam osjećala potrebu nešto objašnjavati. Radije pustim da se stvari dogode i prihvaćam ono što mi život daje.

Što mislite o tome da se 80-e čine bezvremenskima i zašto ih ljudi i danas vole? Ne mogu to objasniti, ali često na svojim koncertima vidim tri generacije ljudi, a djeca su često u prvim redovima i pjevaju moje pjesme od početka do kraja – i stare i nove. Oni nešto osjećaju i uistinu uživaju. Veselim se tom međugeneracijskom povezivanju koje nas veže kroz različita razdoblja.

Obitelj vam je uvijek bila važna. Kako usklađujete karijeru i privatni život? Ne dijelim život na poslovno i privatno. Za mene je život jedno umjetničko djelo i tako ga i živim – uravnoteženo. Važno mi je da dobro iskoristim svoje dragocjeno vrijeme i radim ono što me ispunjava.

Vaša su djeca također u svijetu glazbe. Surađujete li i dijelite li ideje s njima? Svatko u našoj obitelji ima svoj svemir, svoje talente i sklonosti, a postoje i mnoge točke u kojima se susrećemo i zajedno radimo na projektima. Zadnjih godina neki članovi obitelji su sa mnom i na pozornici. Svi su oni odlični glazbenici i to me oduvijek obogaćivalo. Ove godine moja kći nastupa kao podrška sa svojim elektroduom Issa Bloch, koji će nam biti predgrupa na svim koncertima u listopadu, pa tako i u Zagrebu.

Osjećate li još uzbuđenje prije izlaska na pozornicu kao na početku karijere? Prvi put sam 1977. sa svojim prvim bendom nastupila uživo, u omladinskom centru u rodnom gradu. Imala sam 17 godina i sjećam se svega – dana, mjesta, nervoze cijeli tjedan prije nastupa i kako nisam mogla spavati. Danas je to nešto drukčije (smijeh), ali i dalje osjećam pozitivnu tremu prije svake svirke – tada se motori zagrijavaju, a moja energija raste, haha.

Kakvu glazbu privatno volite slušati? Imate li omiljene moderne izvođače? U autu slušam elektroničku glazbu, a kod kuće najviše omiljene stare ploče. Trenutačno stalno slušam MADUH, Orbit, Issa Bloch, Sakias Kerner i mnoge druge s nove scene. Svi oni pokazuju da se u glazbi opet javlja raznolikost.

Kad biste mogli dati savjet mladoj sebi, što biste joj poručili? Radije gledam unaprijed nego unatrag i nikad ne razmišljam o tome što sam mogla drukčije. Ne trošim dragocjeno vrijeme na stvari koje ionako ne mogu promijeniti. Učimo iz iskustava, a svako iskustvo može i otići. Zanimljivo je zapravo kako ću iskoristiti to iskustvo, što ću s njim napraviti... Oblikujem li svoj život ili ga prepuštam drugima...

Iza vas je nevjerojatno glazbeno putovanje. Imate li još neku želju koju želite ostvariti? Jednog dana imat ću kuću na četiri kotača. Onda krećem na put, najprije po cijeloj lijepoj Europi.

Obožavatelji u Hrvatskoj dugo čekaju da vas čuju uživo. Imate li posebnu poruku za njih? Veselim se što ću vas upoznati. Vidimo se uskoro u Zagrebu!