Nekad se jedva branila od muškaraca, a onda je zbog depresije i droge dotaknula dno

Linda Evans, Zlatnim globusom nagrađena američka glumica, danas slavi 78. rođendan, a brojni fanovi teško bi je prepoznali. Sredinom 80-ih zahvaljujući ulozi Krystle Carrington u seriji "Dinastija" bila je jedna od najvećih ikona pop kulture. Inače, i prije "Dinastije" bila je poznata teevizijska glumica. Još sredinom šezdesetih glumila je u hit seriji "The Big Valley".

Prvi put Emmy je osvojila 1969. i drugi put 1981. godine kada je počeo njezin uspon. Međutim, nisu samo pozitivne i lijepe stvari obilježile karijeru i privatni život Linde Evans.

Nakon 'Dinastije' Linda više nije uspjela ponoviti takav uspjeh i nijedna njezina uloga nije imala takav odjek kao uloga Krystle Carrington. Bez obzira što je nakon "Dinastije" njezina karijera doživjela pad, mediji su i dalje s velikim interesom pratili njezin ljubavni život. Evans je šest godina bila u braku s producentom Johnom Derekom koji ju je ostavio zbog glumice Mary Cathleen Collins koja je imala jedva 18 godina i koja je nakon udaje za Johna promijenila ime u Bo Derek. To je u potpunosti uništilo Lindu i priznala je to jednom i u intervju koji je dala Oprah Winfrey.

- Na vlastitoj koži osjetila sam hollywoodski teror mladosti i ljepote. Imala sam tada svega 28 godina, ali izgleda da sam za Johna bila prastara. Jednostavno nakon toga sam stalno imala dojam da nisam dovoljno dobra i da moram što prije nešto popraviti na svom izgledu - rekla je Linda i priznala kako je zbog cijele situacije pala u depresiju. Od 1989. do 1998. bila je u vezi s glazbenikom Yannijem, no ni to joj nije pomoglo da se izvuče iz depresije.

Tada su počeli njezini prvi posjeti estetskim kirurzima, a što je vrijeme odmicalo i što je bila starija to su i posjeti estetskim kirurzima bili češći. Kada je ni novi izgled nije mogao više učiniti sretnom posegnula je za drogom i prije nekoliko godina osvanula je na naslovnicama magazina kada je uhićena zbog vožnje pod utjecajem opijata. Bilo je to prije šest godina i policija je taj put kod nje u automobilu pronašla veću količinu tableta za koje nije imala recept.

Pravdala se da ih je uzela zbog bolova u leđima, no izgleda da su pilule itekako djelovale na nju, budući da je policajcu dala kreditnu karticu umjesto vozačke dozvole. Evans je na kraju kažnjena uvjetnom zatvorskom kaznom, a pilule su joj oduzete.