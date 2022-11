'Nedjeljno popodne' Saše Zalepugina bila je najgledanija emisija 1970-tih godina, a ovo je tajna njezinog uspjeha

Iako su se svi do zadnjeg nadali da će se izvući, legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin preminuo je u 92. godini života. Zalepugin je u nedjelju 16. listopada doživio moždani udar nakon čega su ga liječnici stavili u induciranu komu u KBC-u Rebro, no unatoč liječničkim naporima njegovo tijelo nije izdržalo. Zalepugin je bio najpoznatiji kao tvorac, urednik i voditelj zabavne TV-emisije "Nedjeljno popodne" koja je bila najpopularnija, najutjecajnija i najgledanija televizijska emisija u povijesti Jugoslavije. Emisija se emitirala od 1973. do 1985. godine na Radioteleviziji Zagreb na programu Jugoslavenske televizije i bila je to svojevrsni otklon od sadržaja "visoke kulture" koji su bili dominirali dotadašnjim televizijskim sadržajima.

O emisiji je progovorio i u svom posljednjem velikom intervjuu koji je dao za Ekran u srpnju našem Toniju Volariću.

- Nije takva mozaična emisija bila do tada neviđena forma u svijetu, ali odlučio sam prezentirati teme u prilozima koji nisu smjeli biti dulji od pet minuta. A za to je trebalo naći sugovornike koji će u tom vremenu biti u stanju reći što hoće. Važna je bila priprema intervjua, koliko sam samo puta morao sjesti s nekim profesorom ili doktorom i objasniti da me od svega o čemu bi oni nadugačko razgovarali zanima samo to i to. I kad sam uspio dobiti to da mi ljudi jednostavno i koncizno govore to što znaju i čime mogu fascinirati gledatelje, onda sam postigao to što sam htio - kazao je Saša.

Gotovo da nema glazbenika koji nije htio doći u goste u 'Nedjeljno popodne' pa je termin u početku bilo doista teško dobiti.

- Mnogi su me optuživali da privatiziram program jer neke zovem, a neke ne. Ja sam rekao: "Gledajte, ako ja pozovem Gabi Novak i Arsena Dedića i molim da samo uz klavir uživo otpjevaju neki njihov hit, to je za mene uspjeh. A na playback mogu i ja pjevati". Inzistirao sam na kvaliteti, nikad nisam išao u narodnjački kompromis. Bio sam u životu i direktor Lada pa vrlo dobro znam što je izvorna narodna glazba i pokušavao sam uvijek pronaći najkvalitetnije zagorske i najbolje dalmatinske pjesme, drugim riječima lansirao sam biser narodne glazbe, a novokomponirane me nikada nisu zanimale. I onda su neki pisali: "Divna vam je emisija, ali zašto nemate, recimo, Lepu Brenu?" - ispričao je Zalepugin.

U medijima se često moglo čuti i da je njegova emisija 'prozor u svijet'. – Često su je tako nazivali, a znate zašto? Pa vi ste u to vrijeme imali samo dva programa, prvi i drugi. Ja sam zajedno s kolegama pokušao pronaći izvore i načine kako se domoći kvalitetnih dokumentarnih emisija ili serija koje su u to vrijeme bile skupe. Mnogi još pamte Davea Allena. Pa pazite, on je snimio devet serija, ali ja nisam pustio cijelu jednu epizodu koja traje sat vremena, mi smo iz toga izvukli deset šala i pobacali ih kao bombone u "Nedjeljno popodne". Tako da su ljudi čekali kad će uslijediti sljedeći vic ili crtić, koje smo slično rezali iz većih cjelina. Moj prijatelj pasionirani je planinar i pričao mi je da su za jednu nedjelju dogovorili odlazak na Sljeme, ali i uključili televizor. Sin je inzistirao da krenu malo kasnije da vidi neki dio moje emisije, supruga je pak htjela pričekati neki drugi dio pa su na kraju s ruksacima na leđima dočekali kraj emisije. Eto to je bilo važno, da svatko pronađe nešto zanimljivo za sebe - istaknuo je omiljeni televizijski urednik i voditelj.

Inače, "Nedjeljno popodne" sastojalo se od glazbenih brojeva, stranih videospotova, reportaža, intervjua, ali su posebnu popularnost imali humoristički skečevi komičara Davea Allena i Bennyja Hilla preuzeti iz njihovih emisija na britanskim televizijama. Popularnost emisije je svoj vrhunac doseglo krajem 1970-ih, kada ju je, prema anketama, redovno gledalo čak 70 % televizijskih gledatelja u Jugoslaviji. Zahvaljujući nastupima u Nedjeljnom popodnevu su karijeru izgradile stekle neke kasnije slavne osobe kao što su novinar Miroslav Lazanski i putopisac Željko Malnar. Uspjeh zagrebačkog Nedjeljnog popodneva je potakao i druge jugoslavenske TV-stanice da počnu producirati i emitirati vlastite verzije - prvo RTV Beograd, a potom TV Sarajevo, TV Skoplje i TV Novi Sad. Godine 1985. emitirala se posljednja emisija "Nedjeljom popodne", a zamijenila ju je slična emisija pod naslovom Sastanak bez dnevnog reda.

