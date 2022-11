Preminuo je Saša Zalepugin (91), legenda od koje su učile generacije

Legendarni televizijski voditelj Saša Zalepugin (91) preminuo noćas u bolnici od posljedica moždanog udara koji je doživio u nedjelju 16. listopada u svom zagrebačkom domu, a tužnu vijest potvrdila nam je supruga Tihana Harapin Zalepugin koja je uz Sašu bila do posljednjeg trenutka.

Upravo je ona bila uz njega kada je doživio moždani udar te je odmah pozvala Hitnu pomoć, a Saša je prevezen u KBC Rebro gdje su ga liječnici stavili u induciranu komu, no nažalost nisu ga uspjeli spasiti.

Ništa, odala nam je njegova supruga Tihana, tog jutra nije ukazivalo na to da sa zdravljem njezinog supruga nešto nije kako treba. Sve dok se odjednom nije srušio.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 12.07.2022., Stari Grad, Hvar - Legendarni TV voditelj Sasa Zalepugin i njegova supruga Tihana. Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Veliki voditelj koji je obilježio generacije rođen je 18. srpnja 1931. godine u Sarajevu. Završio je gimnaziju u Pazinu 1950, a zatim upisao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija je pisao za Studentski list¨ Zagrebački tjednik ¨,¨ Vjesnika u srijedu ¨ itd. Bio je glumac amater i predsjednik Studentskog kazališta tada popularnog ¨ SEK-a¨.

Rad na RTV Zagreb (Radio-televizije Zagreb) započeo je u 1966. Najprije kao urednik emisije¨ Kulturna panorama ¨ a 1968, kao urednik Kulturnog program TV Zagreba. Bio je urednik i Zabavnog program TV ZAGREB od 1971 do 1973, kada je započelo uređivati i voditi seriju mozaičnih emisija pod nazivom “ Nedjeljom popodne (sport, moda, film, glazba, kazalište, kulturna baština,zanimljivosti iz Hrvatske i inozemstva), u trajanju od 4 sata. Bio je čovjek iz medija kojemu su ljudi vjerovali, a o tome je govorio i za Večernji list:

- Upravo mi se to pitanje nametalo tijekom cijele moje karijere. Stalno su me pitali kako to da me ljudi žele gledati. Ja sam rekao da sjednem pred ekran i gledam zanima li me to što vidim i koliko. Onda sam shvatio da me mnoge stvari zanimaju, recimo teatar. Ali previše mi je ako se o njemu govori sat vremena. Ali ako mi netko servira petominutnu informaciju o teatru, ja ću je rado "pojesti". I onda sam shvatio da je samo pitanje da se na televiziji kao moćnom mediju gledatelju ponudi veoma široka paleta informacija o različitim temama. Od religije do politike, od medicine do tehnike. Dakle, otići u različita područja i o svemu nešto reći u pet minuta. Što kraće i što jednostavnije nešto objasniti. Osim toga, osoba koja to govori mora biti takva da će je rado netko "primiti u svoj dom". Neće ih nervirati kako govori ni kako se ponaša ili odijeva. Drugim riječima, mora se sroditi s onima s kojima komunicira putem ekrana, biti nepristran, uvijek pristojan i dati gledatelju mogućnost da razmisli o tome što si rekao i da ti počne vjerovati. Kod mene je bilo iznimno važno upravo to da gledatelj vjeruje u to što mu govorim. Sjećam se da su za legendarnog Zvonka Leticu govorili da bi njegovom pojavom na ekranu ljudi pomislili da počinje svjetski rat. Iznosio bi vijest dramatično u pozitivnom smislu i zainteresirao gledatelja da čuje što mu to želi reći. Stalno morate voditi računa o tome da to što govorite sluša netko tko sjedi doma na kauču i tko će vas slušati ako ste mu simpatični, ako govorite istinu i ne pokušavate njime manipulirati. On će manipulaciju vrlo brzo prozreti., pričao je ljetos Saša našem suradniku Toniju Volariću.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 15.01.2014., Zagreb - Aleksandar-Sasa Zalepugin, voditelj i urednik iz zlatnog doba TV-a izumio je zastitni blokator stetnih zracenja u nasoj okolini za koji je dobio mnoga priznanja."nPhoto: Igor Kralj/PIXSELL

Imao je brojne uspone i padove, mnogi su mu se divili, a povremeno je nekima i smetao pa mu je karijera katkad izgledala turbulentno, no on je uvijek, i prije svega, ostao profesionalac. Pred njegov je mikrofon stao i legendarni Frank Sinatra, čovjek poznat po tome da ne voli intervjue, no Saša nam je odao kako mu je to uspjelo:

- Ja sam znao da je on veliki protivnik davanja intervjua jer su ga, kao što je danas poznato, novinari optuživali da surađuje s mafijom. Bio sam u Americi radeći emisiju o predsjedničkim izborima. Sprijateljio sam se s Hubertom Humphreyem (bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i kandidat za predsjednika, op. a.) i sedam dana proveo s njim u njegovu zrakoplovu. Tako sam ga i intervjuirao i pitao hoće li, postane li predsjednikom SAD-a, prekinuti rat u Vijetnamu. Bio je u šoku, ali i obećao je da će mi za nekoliko dana dati odgovor. I stvarno, nekoliko dana poslije u velikom studiju u San Franciscu imao je intervju i prvi put obećao da će, ako bude izabran za predsjednika, obustaviti rat u Vijetnamu. Kad je završio taj intervju, on izlazi iz studija, prilazi mi i pita me je li održao obećanje. A uz njega je stajao Sinatra, ja viknem snimatelju da okrene kameru prema njemu i Sinatri kažem da ga ne pitam kao slavnog pjevača, nego kao čovjeka i američkog građanina za koga će glasati i zašto. Nije mogao reći da ne želi reći i dulje mi je objašnjavao zašto će glasati za Humphreya i za Demokrate. Nakon toga su kolege novinari navaljivali da im dam tu izjavu, ali nisam i ta izjava postoji u arhivi HRT-a., odao je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 01.10.2018.., Zagreb - Promocija knjige Dimitrija Popovica, Eros, krv i svetost. Tihana Harapin Zalepugin, Sasa Zalepugin. "nPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svi koji su ga poznavali znali su da je, iako je uvijek bio zanimljiv ženama, prava ljubav njegovog života bila modna agentica Tihana Harapin Zalepugin s kojom je bio gotovo tri desetljeća u braku

-Danas sam sjena sebe same-Saša moj, napisala je modna agentica i uz objavu dodala emotikone ruku sklopljenih u molitvi.

Naime, svi koji ih poznaju reći će kako su njih dvoje par kojemu je bilo suđeno biti zajedno. Osim u rijetkim trenucima, kada bi posao to nalagao, godinama su nerazdvojni, svaki trenutak nastojali su uvijek provoditi zajedno.

U braku su skoro tri desetljeća, a Tihana je jednom zgodom rekla:

- Saša i ja smo se predugo čekali i tražili da bismo nepromišljenom glupošću izgubili ono što napokon imamo. Da, osim ljubavi za uspješan suživot treba strpljenja, usklađivanja, popuštanja, kompromisnih trenutaka – ali ništa nije teško ili nemoguće kad su ljudi svjesni toga kakvu osobu napokon imaju uz sebe. Zaista smo dva bića koja su pronašla svoju drugu polovicu – kazala je Harapin Zalepugin. Naime, njezin je Saša bio u braku i prije nje, u tom je braku dobio sina Sašu. Ipak, ljubav njegovog života bila je Tihana koja je priznala da ne zna kako će nastaviti život bez svog Saše.

VIDEO Tihana Harapin Zalepugin otkrila kako je započela njezina ljubav sa Sašom