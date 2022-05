Neda Ukraden mamila uzdahe u šljokičastom kombinezonu i opravdala titulu 'najseksi bake Balkana'

Pjevačica Neda Ukraden (71) održala je koncert u zagrebačkoj Hali nakon četiri godine i ponovno oduševila svojim modnim odabirom. Neda je za nastup odabrala šljokičasti kombinezon, a kombinaciju je upotpunila cipelama s visokom petom, naglašenom šminkom i valovitom frizurom.

Iako ima 71 godinu, Neda još uvijek oduševljava svojom vitkom figurom i mladolikim izgledom, a nedavno je u razgovoru za In Magazin otkrila tajnu svoje zavidne linije.

-Održavati dobru formu i nešto sto vam je nasljeđem kao poklon ostalo, može se samo disciplinom - ishranom i vježbanjem. Posebno kada ste u zrelim godinama. Naravno, nije uvijek lako jer ne živimo životom koji je uredan i u kojem se sve može isplanirati. Ali dovoljna je i svijest o tome kao i emotivna sreća i ispunjenost-kaže Neda, a komentirala je i titulu najseksi bake Balkana koja ju krasi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL 21.05.2022., Zagreb - U Hali Park odrzan je koncert Nede Ukraden. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL -Taj naziv najseksi bake me uvijek nasmije, i nimalo me ne smeta, posebno što se jako ponosim svojim unucima. A riječ baka je najljepša riječ na svijetu- kaže pjevačica.

Inače, Neda me komentira svoj ljubavni život, no nedavno je otkrila otkrila koji joj je prekid najteže pao. Naime, ispričala je kako je jednom bila zaljubljena u čovjeka koji joj je između ostalog i demolirao apartman.

- Imala sam jednu ljubav, jednog našeg čovjeka koji je živio u Americi, mi smo se tamo slučajno upoznali na mom koncertu. Strašno sam bila zaljubljena. Mi smo se nalazili po aerodromima - Frankfurt, Zürich, Zagreb, Beograd... Išli autom, rent-a-carom, putovali... Došlo je do toga da se zreli ljudi, on je bio samo godinu dana stariji od mene, razveden, ima dijete, ja imam dijete, sve je ok, sve štima. Trebala sam pjevati za Novu godinu, došla sam sa svojim bendom, srela sam bivšega u Beogradu, rekao mi je zašto idem, kleknuo pred mene, što je meni bilo jako smiješno jer sam bila zaljubljena. I netko iz benda je rekao tom čovjeku to. Mi smo se svi smijali tome, to mi je bilo tragikomično i patetično. I ta scena je prepričana i čovjek je poludio, taj moj izabranik u Americi je to doživio kao izdaju, prevaru, nož u leđa. I onda sam ja vidjela njegovo drugo lice koje ni slučajno nisam znala- započela je pjevačica.

-Lice agresivnog, ljubomornog, posesivnog čovjeka koji meni ne vjeruje. Osim scene demoliranja tog apartmana, ja sam doživjela šokiranost, razočaranja... Osjećala sam to kao šamar svojem zdravom razumu, svojem kapacitetu rasuđivanja. Pa je li moguće da sam toliko slijepa bila? - kazala je Ukraden u In Magazinu i dodala da se više nikada nisu sreli- dodala je Neda.

VIDEO Grdović teturao po pozornici i pao, odvukli ga zaštitari