Ne viđamo je često u ovako opuštenom izdanju! Kate Middleton zaigrala tenis s Emmom Raducanu

Vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton (39) zaigrala je tenis s pobjednicom US Opena Emmom Raducanu (18), a njezina pojava iznenadila je i oduševila prisutne.

Kate i Emma odigrale su meč u parovima, a Kate se na terenu pojavila u sportskoj kombinaciji gornjeg dijela trenirke i teniske suknje u kombinaciji tamno plave i bijele boje francuskog brenda Poivre Blanc koja je u prvi plan stavila vojvotkinjine duge i istrenirane noge.

Tenisačica i vojvotkinja bile su odlično raspoložene, a fotografije veselih dama obišle su svijet. Inače događaj u centru Londona održan je kako bi se proslavio uspjeh britanskih tenisača u teniskoj sezoni i nedavnim mečevima, a povijest je ispisala upravo mlada Emma.

Foto: Reuters/Pixsell

Emma je preko noći od nepoznate djevojke postala svjetska senzacija kada je u finalu US Opena pobijedila vršnjakinju, Kanađanku Leylah Fernandez te postala prva tenisačica koja je kroz kvalifikacije stigla do grand slam naslova, a jedina tenisačica kojoj je to uspjelo prije bila je Marija Šarapova koja je sa 17 godina osvojila naslov u Wimbledonu Osim prestižne titule Emmi je pobjeda u finalu donijela nagradu od 2 i pol milijuna eura, a nedavno je prošetala i crvenim tepihom na ovogodišnjoj Met Gali na koju ju je osobno pozvala organizatorica i urednica časopisa Vogue, Anna Wintour.

Mlada tenisačica rođena je u Kanadi, otac joj je Rumunj, a majka Kineskinja. Kada je imala samo dvije godine s roditeljima se preselila u Veliku Britaniju, a tenis je počela igrati s pet godina. Osim tenisa bavila se golfom, skijanjem, jahanjem i baletom, a uz sve to bila je i odlična učenica.

Vojvotkinja je inače velika ljubiteljica tenisa i općenito sporta, pa tako uvijek promovira mlade ljude bez obzira na životne okolnosti da se uključe u sportske aktivnosti. Kate je već nekoliko puta zaigrala tenis na događanjima, a svake godine je prisutna i na prestižnom teniskom turniru Wimbledon.

VIDEO Severina postaje TV voditeljica, radit će na istoj televiziji kao i Ivana Paradžiković