Ne staju reakcije na nastup Baby Lasagne, pogledajte koliko ljudi ga podržava: 'Pobjednik, najbolji nastup'

U 21 sat počela je prva polufinalna večer Eurovizije, a naš predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim TIm Tagi Dim" je nastupio sedmi po redu, a tijek cijele večeri možete pratiti uživo na našem portalu. Baby Lasagna veliki je favorit ovog Eurosonga i stalno se penje na kladionicama, a podržavaju ga ljudi iz cijelog svijeta. Na društvenim mrežama Marko dobiva gomilu poruka podrške, a pišu mu fanova iz SAD-a, Kanade, Njemačke, Irske, Australije, Italije, Srbije, Crne Gore... Nakon njegovog nastupa javili nastala je ludnica na LIVE CHATU prijenosa uživo, a pogledajte kakve su reakcije fanova na toj platformi.

A javili su se i na X-u, bivši Twitter.

Croatia is an absolute favorite of this year love this guy and his crazy song #Eurovision2024