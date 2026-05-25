Evo što dečko Sydney Sweeney misli o njenim 18+ scenama o kojima bruji cijeli internet

Glazbeni producent Scooter Braun nema problem s eksplicitnim scenama djevojke Sydney Sweeney u HBO-ovoj seriji "Euphoria". Izvor blizak paru otkrio je da Braun u potpunosti podržava glumičinu posvećenost poslu i da je njihova veza iznimno stabilna. - Scooter apsolutno nema problema sa Sydneyinim provokativnim scenama u Euforiji niti s bilo kojim drugim poslom koji radi kao glumica.U potpunosti razumije da je to dio njezina posla i poštuje njezinu posvećenost glumi - rekao je upućeni izvor za Page Six. Ova informacija dolazi u trenutku kada su scene u kojima glumica, nominirana i za nagradu Emmy, tumači lik Cassie Howard ponovno potaknule internetske rasprave o eksplicitnosti serije.

Upućeni izvor dodaje kako je njihova veza vrlo stabilna te da među njima vlada veliko povjerenje. Naglašava da Braun nije tip osobe koji bi se osjećao ugroženo zbog njezinog posla ili pokušavao kontrolirati uloge koje prihvaća. - Pruža joj nevjerojatnu podršku u karijeri i ponosan je na sve što je postigla. Oboje su jako sretni zajedno i veza im odlično napreduje - zaključio je izvor.

Romansa između zvijezde "Euphorie" i glazbenog menadžera prvi put je dospjela u medije u rujnu prošle godine, nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali na raskošnom vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez. Par je svoju vezu i službeno potvrdio početkom mjeseca na društvenim mrežama, kada je Sweeney objavila nekoliko zajedničkih fotografija s glazbenog festivala Stagecoach.

Prije veze s Braunom, Sydney je u ožujku 2025. prekinula zaruke s poduzetnikom i filmskim producentom Jonathanom Davinom, s kojim je bila sedam godina. Braun je, s druge strane, bio u braku s Yael Cohen od 2014., no par se rastao 2021. godine. Bivši supružnici imaju troje djece.