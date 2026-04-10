VIDEO Supertalent na udaru kritika nakon bizarnog nastupa: Natjecatelj se samoozljeđivao i krvario na pozornici

Nova epizoda globalno popularnog showa "Britain's Got Talent" šokirala je javnost i potaknula lavinu pritužbi upućenih britanskoj regulatornoj agenciji Ofcom. Više od stotinu gledatelja službeno se požalilo nakon emitiranja nastupa Leroya Pattersona (42), čija je točka opisana kao "jeziva", "odvratna" i "najgora ikad viđena" u povijesti natjecanja. Natjecatelj iz Los Angelesa na pozornicu je izašao s namjerom da demonstrira "tri važna sigurnosna savjeta", no ono što je uslijedilo nije imalo nikakve veze sa sigurnošću, već s onim što su mnogi protumačili kao uznemirujuće samoozljeđivanje pred milijunskim auditorijem. Suci Amanda Holden, Alesha Dixon, KSI i gostujuća sutkinja Stacey Solomon ostali su zapanjeni kada se Patterson počeo skidati, ostavši samo u donjem rublju.

Njegov prvi "savjet" bila je demonstracija onoga što se ne smije raditi u blizini mišolovki. Na zaprepaštenje svih u studiju, bacio se golim trbuhom na postolje prekriveno aktiviranim mišolovkama. Dok su se voditelji Ant i Dec zgražali, a publika vrištala, sutkinja Stacey Solomon odmah je pritisnula crveni gumb, no to nije zaustavilo Pattersona. Nastavio je sa svojim drugim "savjetom", sjedajući na traku načičkanu oštrim čavlima za tepihe, nakon čega se vidno tresao od boli. Amanda Holden ga je upitala: "Zašto bi to radio?", dok je Alesha Dixon samo uspjela izustiti: "Što se ovdje događa?". Njegova točka kulminirala je činom koji je prelio čašu strpljenja brojnih gledatelja.

Za veliko finale, Patterson je upalio nekoliko trimera za travu - vrtnih alata s oštricama koje se vrte velikom brzinom - te je prošao kroz njih golim tijelom. Kamere su zabilježile vidljive posjekotine i krvarenje, a voditelj Ant McPartlin zabrinuto je pogledao u kameru i upitao: "Je li on još živ?". Iako je očito trpio bolove, Patterson je uspio doći do sredine pozornice i pokloniti se publici. Na opće iznenađenje, unatoč jezivim scenama i zgražanju dijela žirija, dobio je tri potvrdna glasa i prošao u sljedeći krug natjecanja. YouTuber KSI, koji je bio u žiriju, poručio mu je kako je želio vidjeti nešto što će ga "natjerati da se trgne", dok je Alesha Dixon bila izričita, dajući mu "ne" uz komentar: "Za mene ovo nije zabavno".

Odluka žirija da ga pusti dalje izazvala je bijes na društvenim mrežama. Gledatelji su osudili produkciju i ITV zbog emitiranja takvog sadržaja u udarnom terminu, opisujući nastup kao glorifikaciju samoozljeđivanja. "Upravo smo vidjeli čovjeka kako se samoozljeđuje na televiziji, a vi ste glasali da prođe dalje. To je sve što je krivo s današnjim svijetom", napisao je jedan korisnik na platformi X. Drugi su komentirali: "Krvari, dovraga, ovo je otišlo predaleko i definitivno nije talent", dok je treći poručio: "Ovo je bila ozbiljna izvedba za pritužbu Ofcomu. Jezivo!".

Čini se kako "Britain's Got Talent" sve više pomiče granice prihvatljivog u potrazi za gledanošću, a Leroy Patterson nije prvi natjecatelj koji je izazvao kontroverze. Prošle, 2025. godine, gutač mačeva Auzzy Blood izazvao je čak 771 pritužbu Ofcomu zbog točke u kojoj je gurao metalne predmete u lice. Početkom 2026. godine, duo Baron i Vesper šokirao je gledatelje leteći zrakom zakačeni kukama za uši i bradavice, što je rezultiralo s 89 pritužbi. Ovakvi nastupi otvaraju ozbiljnu raspravu o tome što se smatra zabavom, a što prelazi granicu dobrog ukusa i postaje opasno, ne samo za izvođače, već i za publiku koja, uključujući i djecu, takav sadržaj gleda kod kuće.

Mladen Grdović svojim zdravstvenim stanjem ozbiljno je zabrinuo obožavatelje: 'Toliko sam ostario' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz pomoć AI