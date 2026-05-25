Ella Dvornik otkrila što su je psihijatri pitali u procesu razvoda: 'Svako malo se prisjetim'

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik, koja prolazi kroz dugotrajan razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je jedan trenutak iz sudskog procesa. Radi se o pitanju koje su joj postavili psihijatri u procesu razvoda.

U svojoj objavi na Instagram storiju influencerica je napisala: - Svako malo se rado prisjetim trenutka kad su me psihijatri u 'procesu' pitali da 'Što ću ja s djecom ako slučajno imam navečer neki event' - citirala je Ella, čime je otvorila raspravu o pretpostavkama s kojima se susreću zaposlene majke. Njezina je objava iznenadila mnoge pratitelje, a komentarom je dala naslutiti kompleksnost situacije u kojoj se nalazi kao javna osoba i majka dviju kćeri, osmogodišnje Balie Dee i šestogodišnje Lumi Wren.

Podsjetimo, prema sudskoj odluci donesenoj tijekom procesa, djevojčice trenutno žive s ocem Charlesom u Istri, dok Ella, koja je podstanarka u Zagrebu, s njima provodi svaki drugi tjedan. U jednom od nedavnih medijskih istupa, naglasila je kako je jedina pozitivna stvar u cijeloj situaciji to što su djeca stacionirana na jednom mjestu i ne moraju se seliti. - Nije najbolje, ali trebao bi uskoro biti kraj, pa fingers crossed - poručila je optimistično Dvornik, dajući do znanja da se nada skorom i mirnom rješenju.

Jedna od najpraćenijih domaćih influencerica proteklog je vikenda novom objavom na Instagramu svojim pratiteljima pružila iskren i nefiltriran uvid u svoj tjedan. Kroz brzi video kolaž nazvan "Tjedan u sekundama", prikazala je kako izgleda njezina svakodnevica, a jedan detalj posebno je zapeo za oko njezinim obožavateljima - neprestana putovanja. Video prikazuje Ellu kako nekoliko puta u tjednu vozi na relaciji Zagreb - Bale, a svako putovanje traje oko tri sata u jednom smjeru. Mnogi su se pitali zašto provodi toliko vremena u automobilu, a odgovor leži u njezinoj trenutačnoj obiteljskoj situaciji.

Osim dugih vožnji, Ellin tjedan ispunjen je brojnim drugim aktivnostima koje balansira između privatnog i poslovnog života. Video prikazuje scene čišćenja stana, kuhanja, ali i trenutke posvećene poslu za uredskim stolom uz kompjuter i tematske Lego kocke Super Marija. Ipak, najviše pažnje privukli su dirljivi trenuci koje provodi s kćerima.

Zajedno posjećuju zagrebački Muzej povijesti videoigara, gdje se mogu vidjeti memorabilije iz popularne igre Fallout, odlaze u kino CineStar te se druže sa životinjama, gdje jedna od djevojčica mazi merkata. Snimke otkrivaju i detalje iz obiteljskog doma, poput crtanja popularnog lika Kuromi ili slaganja Lego buketa ruža, pokazujući kako Ella uspijeva stvoriti ispunjene dane unatoč logističkim izazovima.

*dijelom uz pomoć AI