Ne prestaju komentari na račun nepristojnog Božidara: 'Vražidar nije za ovaj show, a ni za civilizaciju'

Timovi su jučerašnjoj emisiji 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' u 90 minuta morali pripremiti i rekonstruirati zadano glavno jelo s prilogom – punjenu pureću roladu u umaku od pečene paprike, popečke od buče te kuhani šenon, te čak tri deserta – jabuke u šlafroku s kremom od vanilije, hladni desert dd mascarpone sira s višnjama te clafoutis pitu s jabukama.

No, Božidar je odlučio štrajkati te je odbio kuhati s Ivanom i Lukrecijom.

Božidar je neko vrijeme stajao po strani i nije htio sudjelovati pa je Špiček pitao njegov tim mogu li bez njega, na što su oni rekli da mogu i da je odlazak Božin izbor na koji oni ne mogu utjecati. Zatim je pitao Božidara želi li uistinu napustiti show, a on je odgovorio da želi. Kada je odlazio, mahnuo je kandidatima, a kada se penjao uz stubište, Špiček mu je rekao članovi tima i njemu mašu.

- Tko ih j*be - oštro mu je odbrusio Božidar.

Gledatelji su njegov odlazak, čini se, jedva dočekali s obzirom da su se u komentarima odmah počeli ismijavati.

"E Božo lijep si na ovoj slici, baš te lijepo vidjet s leđa kako odlaziš", "Zbilja šteta!!!!! velik je to gubitak", "A šteta što je otišao, koga ćemo sad komentirati!!", "Sretan mu put", "I što sad?kuhanje ko kuhanje!?nije fora...", "Božidare vrati se ....nije to to bez tebe...ljudi te ne shvaćaju...ti si kralj", počeli su pisati u komentarima.

Foto: Screenshot

Foto: Screenshot

Bilo je i onih koji smatraju da Božidaru nije bilo mjesto u ovom showu. "Vražidar nije trebao doći u ovaj show jer nije za ovu civilizaciju", poručio je jedan od ljutitih gledatelja.

Foto: Facebook

VIDEO>>Božidar koji je napravio bijesnu scenu u 'Večeri za pet', pojavit će se i u novoj emisiji 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!'