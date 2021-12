Božićno čudo: Božidar otišao kući, a Marijana i žiri odlučili da nijedan tim neće napustiti show!

Timovi su u 90 minuta morali pripremiti i rekonstruirati zadano glavno jelo s prilogom – punjenu pureću roladu u umaku od pečene paprike, popečke od buče te kuhani šenon, te čak tri deserta – jabuke u šlafroku s kremom od vanilije, hladni desert dd mascarpone sira s višnjama te clafoutis pitu s jabukama.

Zbog puno zadataka, a malo vremena sve radne jedinice su bile u kaosu, a najveći je ipak bio u timu Nesalomljivi. Naime, Božidar je odlučio štrajkati te je odbio kuhati s Ivanom i Lukrecijom. -Ja večeras neću kuhati! To nije moj nivo. Ja kad kuham sam, onda napravim za deset, ali kad me drugi neće slušati, onda neka rade sami- rekao je Božidar pa ga je Tomislav Špiček, uz dopuštenje ostalih natjecatelja u timu, zamolio da napusti set.

-Bilo mi je logično da ga zamolim da ode. Tim je rekao da može bez njega, a on je rekao da neće kuhati, pa nećemo ga imati za figuru na setu. Otišli smo izvan studija, pozdravili se i to je to- objasnio je Špiček cijelu situaciju, a onda se dogodilo još jedno božićno čudo – Nesalomljivima je u pomoć stigla Enesova supruga Irena, koja je bila njegova podrška u backstageu.

-Produkcija je prepoznala vašu želju za kuhanjem i složila se da vama 'Grinch' neće ukrasti Božić pa vam je donijela novu sudionicu Irenu- kazala je voditeljica Marijana Batinić pa su Ivan i Lukrecia s više elana nastavili kuhanje. Četiri jela, puno namirnica, razni kulinarski procesi i mogućnost od ispadanja stvorilo je napetost na setu, no timovi su na kraju uspjeli sve završiti na vrijeme. Neki uspješnije, a neki malo manje uspješno.

-Jela izgledaju vizualno identično, a sad sve ovisi o okusu- priznao je Zoran iz tima Škerac, koji se prvi zatekao na kušanju. -Mislim da ste došli blizu zadanog recepta, iako se vide manje razlike, ali u suštini to su ta jela- komentirala je Željka Klemenčić, a tim je osvojio ukupno 23 boda.

Idući na kušanju bili su Šibenski guložni bonkulovići. -U glavnom jelu je pečena paprika jako dobra, no meso je suho i fali mu sočnosti. S jabukama sam jako zadovoljan, pita od jabuka je isto dobra i jako sličan desert u čaši- istaknuo je Ivan Pažanin pa su Šibenčani bili zadovoljni, a skupili su ukupno 22 boda.

Tim Zagorci bili su jedini kandidati koji su bez previše stresa odradili zadatak, što se vidjelo i po komentarima te ocjenama žirija.

-Glavno jelo jako fino, po meni pogođeno. Jabuke su ukusne, ali malo ste ih prepekli i krema od vanilije vam nije uspjela, ali vaš clafoutis je jako dobar, odradili ste to najbolje od svih- pohvalio je Pažanin, s kojim se složio i ostatak žirija pa je tim zaradio najviše bodove te večeri, ukupno 25 bodova.

S druge strane, u timu s Kvarnera nije teklo sve glatko. -Kolači vam zaista nisu uspjeli, totalna zbunjoza-kazao je splitski chef, a Špiček je na njihove deserte dodao. -Ovo je najlošije dosad, zapravo nije vam uspjelo. Jabuke u šlafroku su fine i krema od vanilije vam je jedino uspjela. Jedino što je bilo dobro, osim vanilije, bilo je ukusno glavno jelo, no Leo je potpuno krivo panirao meso. Tako je tim Krepat, ma ne molat dobio samo 16 bodova.

Nesalomljivi u novom sastavu, zbog svih nedaća koje su ih zatekle, svejedno nisu uspjeli dati svoj maksimum, što se vidjelo i na serviranim jelima. -Neugodno mi je poslužiti takva jela žiriju- rekla je Lukrecia. Klemenčić, Pažanin i Špiček zaključili su kako danas stvarno nije bio njihov dan te su sva jela krivo napravili, no dobili su 9 bodova za trud. Iako je bodovno stanje na ljestvici bilo jasno kao dan te je Nesalomljivima došao čas da se 'slome', dogodilo se još jedno božićno čudo!

-Ovo je 'Tri dva jedan – ho, ho, ho!', a naše Nesalomljive, bez obzira na to što su možda bili lošiji u kuhanju, nije ih napustio božićni duh i nije ih napustio entuzijazam i želja za kuhanjem, zbog toga bi bio red da oni nastave kuhati i idući tjedan!-otkrila je Marijana sretnu vijest, a Ivan se posebno razveselio. -Potrudit ću se i opravdat ću taj prolaz!

Svih pet timova nastavljaju kuhati dalje u blagdanskom specijalu 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!', a tko će biti novi član Nesalomljivih – pogledajte u ponedjeljak u 21.15 sati na RTL-u!

