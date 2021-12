Nina sasvim iskreno o privatnom životu: Okrenula sam sve naglavačke

Pjesmom "Pamtim" Nina Badrić je prije nešto više od tri tjedna svojoj publici dala komadić svojih intimnih promišljanja, a mnogi su ovu pjesmu prozvali himnom neuzvraćene ljubavi. S jednom od naših najboljih i najuspješnijih glazbenica razgovarali smo o izazovnoj godini koja je na izmaku, o glazbi i promjenama koje je u svoj život uvela u zadnje dvije godine, kazala nam je i kako se nosi s trolovima na društvenim mrežama, shvaćaju li svi njezin smisao za humor i je li zbog toga ikada imala problema, a Nina je podijelila s nama i sve benefite koje primjećuje otkako je prestala jesti meso.

Neki su vašu novu pjesmu "Pamtim" prozvali himnom neuzvraćene ljubavi, slažete li se s takvom ocjenom i je li i vama to bila misao vodilja dok ste pisali stihove za nju?

Sviđa mi se opis. Posebno mi je drag komentar jedne djevojke koja je napisala: "Pjesma 'Pamtim' gađa tamo gdje misliš da je odavno armirani beton."

Rekli ste kako je ovo vaša najintimnija pjesma, jeste li se dvoumili trebate li je podijeliti s drugima ili nije bilo dvojbe?

Nemam je pravo zadržati samo za sebe. Da je samo jednu osobu takla, ona je ispunila svoju misiju, a usuđujem se reći da je taknula mnoge duše. Ova pjesma nije od onih koje će na prvu bljesnuti. Za nju će vrijeme napraviti puno. Sigurna sam da će ona ostati zauvijek.

Od 2014. godine niste objavili novi album, ali hitova vam u tom periodu nije nedostajalo i oni su sada objavljeni na CD-u "Dani i godine", a ta pjesma je obilježila vašu karijeru. Jeste li mogli slutiti da će postati takav hit?

Ne znam hoćete li mi vjerovati, ali znala sam od prvog trena da će preko noći postati velika i ljudima bitna. "Dani i godine" broje 40 milijuna pregleda na YouTubeu, ali ono što je najvažnije jest da je srasla s ljudima. Obilježila je najljepše trenutke života mnogih ljudi koji su se uz nju vjenčali.

Ima li pjesama za koje ste požalili što ste ih prihvatili pjevati, ima li stihova zbog kojih vam se danas diže kosa na glavi?

Svoje pjesme pažljivo biram. Moji kriteriji u glazbi su beskompromisni od prvog dana. Ne dam se zavesti lako. Ni u životu ni u poslu. Napraviti karijeru isključivo svojim pjesmama je krampanje i težak i krvav put, vjerujte mi. Ja ljudima nosim svoje srce i emociju i iznad svega glas i interpretaciju. Ne bavim se forama, ne gradim popularnost, ne služim se jeftinim trikovima, nego stavljam od prvog dana svoje srce pred publiku. Oni su to davno prepoznali hvala Bogu i upravo me publika drži tu gdje jesam sve ove godine.

Sedam godina niste objavili album, mislite li da ta forma nema više smisla jer je publici sad sve dostupno online i razmišljate li o novom albumu uskoro?

Osobno žalim za vremenima kada su se čekali albumi. Danas se glazba preselila na druge platforme, no meni je jako bilo bitno da moja publika ima na jednom CD-u sve pjesme koje voli. To danas nije nimalo isplativo, no znam da će mojoj publici značiti.

Dva odlična nastupa nedavno u Beogradu s Vladom Georgievim publiku su vratila u vrijeme prije korone, kada su pune koncertne dvorane bile normalna pojava. Kakav je osjećaj bio opet stati pred publiku u velikoj dvorani?

Održali smo dva sjajna koncerta pred prepunom dvoranom i uživali smo u svakom otpjevanom tonu. Bilo je čarobno atmosfera, ljudi, muziciranje. Ljudi su željni koncerata, ali i mi smo željni njih. Svima nam fali one slobode, radosti, veselja i neopterećene zabava. A glazba je najveća emocija koja u svima budi najljepše emocije i rasterećuje ljude od ove svakodnevice koja je teška.

Jeste li ikada zapali u takvu krizu da ste iskreno razmišljali o tome da odustanete od glazbe?

Nikad mi ta misao nije prošla kroz glavu. Moja ljubav prema glazbi jača je od bilo čega. Posao pjevača je da pjeva dokle god može. I dokle ga publika traži.

Iz perspektive obožavatelja i publike djeluje kako je vaš posao samo popeti se na pozornicu, uzeti mikrofon i to je to, smeta li vam što se vaša profesija često podcjenjuje?

Tko će više objašnjavati kakav je ovo posao. Ljudima izvana ovo sve izgleda kao neka igra ili hobi. I dobro je to. Mi i jesmo tu da ljude razveselimo i da sve izgleda jednostavno. A koliko je ovo "lagan" posao, dovoljno govori činjenica da su mnoge svjetske zvijezde, a ne samo domaće pukle pod težinom svega.

Je li bilo lakše biti javna osoba prije društvenih mreža, je li danas teže biti javna osoba kad ste na meti trolova na društvenim mrežama i koji je vaš obrambeni mehanizam?

Prije su stvari bile realnije. Nisi mogao prodavati maglu. Danas svatko misli da je zvijezda jer ima velik broj pratitelja, primjerice, na Instagramu ili YouTubeu. To nema nikakve realne veze s uspjehom. Ako punite arene, dvorane i ako konstantno nastupate i imate pjesme koje ljudi vole, ako trajete, to se onda može nazvati uspješnom karijerom. Slava je za mene popratni dio svega i ne obazirem se previše na nju. Sasvim mi je svejedno što trolovi pišu o meni. Ja živim svoj život gledajući da se svidim Bogu, a ne ljudima. Ali ja sam realizirana zrela žena. Jako je opasno kad je osoba mlada i kada se ne zna nositi s količinom mržnje na društvenim mrežama.To su vrlo ozbiljne stvari zbog kojih se mladi ubijaju, padaju u stanja teških depresija i pod hitno se treba donijeti zakon po kojem će se kažnjavati govor mržnje. Ima jedna lijepa misao: kada bi nam se na koži pojavile sve riječi koje izgovaramo jedni za druge, bismo li i dalje bili lijepi?

Često se na društvenim mrežama i u intervjuima sjetite Olivera Dragojevića i Dine Dvornika, dva velika glazbena maga iz Splita, kako ste kliknuli s Oliverom i Dinom, imali ste neki poseban odnos?

Imam neku posebnu ljubav sa Splitom. Oduvijek. Uvijek sam bila najbliža sa svojim kolegama s juga. Obožavala sam i Dinu i Olivera, a poštovanje i ljubav bili su obostrani. To su bili nevjerojatno jednostavni ljudi. Fascinantna je bila njihova lakoća postojanja na bini, ali i izvan nje. Od obojice sam puno učila. Jako mi nedostaju i Oliver i Dino hrvatskoj glazbenoj sceni i njihovo mjesto nitko nikad neće moći nadomjestiti. Oni su za mene bili nacionalno blago.

Kolege glazbenici, ali i publika uvijek hvali vaš smisao za humor, jeste li zbog toga nekada bili krivo shvaćeni i volite li prijateljima i kolegama smisliti neku duhovitu spačku?

Danas se više ne smiješ ni šaliti. Jer sve što kažeš u šali postaje ozbiljan naslov u medijima. A kad se tako prezentira šala ili nešto što bi trebalo biti duhovito čovjek ispada glup. Humor je, nažalost, potpuno nestao na televiziji, a neki od najduhovitijih ljudi poput Željka Pervana nema na ekranima. Šteta. Najteže je nasmijati ljude, to mogu samo rijetki. A u današnjim grubim vremenima kronično nedostaje duhovitih ljudi u medijima. Čini mi se da samo kod nas nema zabavnih emisija, što je po meni ogroman propust. Kod nas je sjednica Sabora najduhovitija emisija na TV-u.

Je li vam bilo neobično prošlu godinu za doček ne raditi, kako ste proveli tu neradnu Staru/Novu godinu i je li vas razveselilo što ćete 2022. ipak dočekati radno?

Prošli doček Nove godine provela sam tako što sam zaspala odmah iza ponoći i ujutro bila u Maksimirskoj šumi. I iskreno, uživala sam u tom miru. Ovu ću Novu godinu, Bogu hvala, ipak provesti radno pjevajući u Brčkom u Bosni i Hercegovini na glavnom gradskom trgu i presretna sam zbog toga.

Što vas je nagnalo da promijenite prehranu, zašto ste prestali jesti meso i kakve ste benefite primijetili otkako ste prestali jesti meso i jeste li postali kreativniji u kuhinji zbog promjene prehrane?

Kuham skoro svaki dan. Kuhanje me opušta i stvarno volim isprobavati nova jela koja radim. Prehrana mi je sada puno kvalitetnija bazira se na voću, povrću i žitaricama. Namirnice moraju biti organske pa ih kupujem isključivo u Gardenu. Osjećam se snažno i bistro, benefiti ovakve prehrane su ogromni. Nisam umorna, rastresena i pospana, a koža mi zaista blista od ovakve prehrane. Bila sam veliki mesojed čitav život i bez janjetine nisam mogla zamisliti velike fešte, a sada mi je nevjerojatno da mi nimalo ne fali meso.

Koliko vam je ovaj period pandemije promijenio životne navike i je li vam taj prisilni predah od posla dobro došao?

Potpuno sam promijenila svoje navike. Život bez stresa u mome poslu nevjerojatno mi je godio. Okrenula sam sve naglavačke. Samu sebe iznenadila sam koliko sam toga promijenila u svome životu. Ova pauza me je resetirala potpuno. I duhovno i mentalno i fizički. Iskoristila sam je maksimalno za sebe i osjećam se super. Moja svakodnevica je mir. Živim zaista jednim normalnim mirnim životom i stvorila sam sebi svoju sigurnu oazu prepunu dobrih ljudi.

S kakvim željama ćete ući u 2022. godinu, što vam je na vrhu te liste želja?

Nek' je samo zdravlja. I mrva sreće.

VIDEO: Gibonni je predstavio novi album i osvrnuo se na 'Slučaj kuglof'