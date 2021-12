Srpska glumica i hrvatski glazbenik pred slatkim iščekivanjem: 'Živjeli smo u 12 kvadrata, a sada nam stiže beba'

Kada je prije više od sedam godina glumica Nevena Vukes (djevojački Ristić) iz Beograda došla u Hrvatsku zbog snimanja RTL-ove serije "Vatre ivanjske" u kojoj je igrala glavnu ulogu, nije ni slutila da će svoj dom pronaći upravo ovdje. Zbog ljubavi s glazbenikom Markom Vukesom preselila se u Mariju Bistricu gdje je prije nešto više od godinu dana osnovala dramski studio za djecu koji danas ima 40-ak polaznika kojima Nevena prenosi svoje glumačko znanje, ali i iskustvo.

- Tijekom nekoliko godina života u ovom dijelu Hrvatske, osjetila sam potrebu za umjetničkim djelovanjem. Točnije, potrebu da budem korisna sa svojim dosadašnjim znanjem i vještinama u sredini u kojoj živim. Ideja je sazrijevala i iz razgovora s mještanima osjetila sam da to nije samo moja potreba, već potreba i okoline za kulturnim djelovanjem i stvaranjem. Nakon godine dana rada, mogu samo potvrditi moje pretpostavke da je mnogo darovite djece i mladih u ovom dijelu Zagorja - kaže 31-godišnja glumica koja od samog početka i osnivanja družine osjeća veliku odgovornost prema djeci, a upravo to vodilo ju je i u najneizvjesnijim trenucima kada su joj kroz glavu prolazila pitanja hoće li njezin projekt zaživjeti unatoč silnoj volji i želji koja je nije napustila ni danas.

Velika odgovornost

- Nisam mogla znati kakav će biti interes, ali sam imala veću tremu od sebe same - hoću li uspjeti biti budna i dovoljno mudra prenijeti svoje vještine i znanje na njih. Pojavila su se djeca koja nisu samo ljubitelji glume, već i režije, neki i pisanja, pjevanja, novinarstva... Od toga hoće li netko od njih kasnije biti glumac ili bilo koji drugi umjetnik, puno mi je važnije da nauče - biti čovjek. Tu leži moja najveća odgovornost prema njima, upravo zato što su oni u najosjetljivijoj dobi odrastanja i osjećaji su im uzburkani. Pogotovo je njihovim generacijama puno teže izdvojiti korisne od beskorisnih informacija kojima su svakodnevno bombardirani... a gluma je ta koja vas iznova tjera da kopate za istinom, prije svega u sebi - napominje Nevena i ističe da su potrebne godine da bi se uočili prvi veći rezultati njezina rada.

Foto: Nebojša Babić, Kinoist - Svjesna sam da je ovo jedan maraton i vrlo važna misija. Zato i započinje s najmlađima, jer upravo oni će danas-sutra biti osviještena i zrela publika koja će podizati kriterije kulturnih događanja u ovom dijelu zemlje - govori glumica, koja se posebno raduje što slobodno vrijeme u njezinoj družini ne provode samo djeca iz Marije Bistrice već i iz okolice. - Ono što je najljepša slika ovog malenog kazališta je to što djecu roditelji dovoze i iz Zaboka, Stubičkih Toplica, Svetoga Križa Začretja, Kašine, Laza i iz mnogih drugih mjesta iz bliže i dalje okolice - napominje Nevena, koja je svojoj kazališnoj družini dala zanimljiv naziv "Vende tam", u skladu s krajem u kojem živi i djeluje.

- Ako već pokrećem kazalište u središtu Zagorja, osjećala sam da ono zaslužuje ime sastavljeno od zagorskih autohtonih riječi. "Vende tam" je izraz koji se vrlo često koristi u Mariji Bistrici, a značenje je "u tom smjeru" ili "ovdje tu" se nešto ili netko nalazi. Učinilo mi se neobično lijepo da baš taj izraz bude glavni za ovaj dječji teatar jer upravo njegov glavni zadatak i vodilja je uputiti mlade u smjeru kulture.

Logo kazališta sastavljen je od drvene ploče u obliku strelice koja upućuje prema kazalištu i nazire se obris svetišta u Mariji Bistrici gdje je i smještena naša dvorana, a ta ploča zabijena je o maleni čokot vinove loze na brijegu - pojašnjava Nevena, koja je proteklih mjeseci sa svojim malenim glumcima radila punom parom kako bi na kazališne daske postavila dvije prigodne blagdanske predstave.

- Mlađa grupa imala je premijeru predstave "Tiha noć" 4. prosinca, a starija grupa imala je svoju premijeru 12. prosinca predstavom "Tko sja, a tko mrači" po tekstu Mateje Popovića. Vrijedno smo radili na njima od rujna i imala sam prilike pratiti njihov lagani razvoj ne samo kao pojedinaca, već i kao same grupe. Postali su tim koji pazi jedno na drugo. Tome sam se najviše radovala... Nakon premijera svi su bili jako uzbuđeni jer je mnogima to bio i prvi javni nastup pred publikom. Napravili smo prvi korak. Vjerujem da je i roditeljima bilo sve to jako važno - kaže glumica, koja će se uskoro i sama okušati u roditeljskoj ulozi. - U prvom dijelu godine dolazi nam prinova, ako Bog da. Odigrali smo sve predstave i sada odlazim na rodiljski. Iz opravdanih razloga neće me biti neko vrijeme, ali od jeseni nastavljamo s radom i pripremama na novim predstavama kada će biti ujedno objavljen i upis novih članova - kaže glumica, već godinama u sretnom braku s glazbenikom Markom Vukesom. Zbog njega je i došla u Zagorje, a ondje su je, kaže, svi jako lijepo prihvatili.

Foto: Antonio Čukoić Život u 12 kvadrata

- Gdje se ljudi razumiju i imaju razumijevanja, postoje i temelji za normalan život. I ja sam Bogu zahvalna da takav odnos imam sa svojim mužem - kaže Jelena, iza koje je vrlo stresno životno razdoblje.

U potresu je ostala bez doma pa je sa svojim suprugom godinu i pol živjela u kontejneru od samo 12 kvadrata. - Život mi je tada bio jednostavan jer vam se u 12 kvadrata smanje mnoge želje i odjednom potreba postane pretežnija od želja. Mogu reći da je zima bila teža od ostalih godišnjih doba. Bogu hvala, drugu zimu nismo dočekali u kontejneru, ali zato duboko suosjećam sa svim obiteljima koje i drugu zimu žive u kontejnerima. Samo neka im Bog da snage i strpljenja. Teško je jer od države nitko od nas nije još dobio ništa, još je sve zaglavljeno u birokraciji, a računi i krediti idu... Suprug i ja živimo uobičajeni život građana svijeta koji se bore uz Božju pomoć koračati dostojanstveno uz sve nedaće koje svatko ima jer je takav život. A po pitanju novog doma, nazire se kraj i toj priči - optimistično će Nevena, koja se proteklih godina posvetila kazalištu, režiji i radu s djecom, no priznaje da je televizijski projekti i dalje privlače, no pomalo je žalosti nedostatak glumačkih angažmana.

- Lakše bi mi bilo da više radim ovdje (doma) nego u svijetu, ali to su već neke stvari na koje ne mogu utjecati. Gluma je oduvijek bila čergarski posao i to sam prihvatila još kao dijete kada sam počinjala dobivati prve uloge. Bila bi mi radost da se okušam na hrvatskom filmu, ali vjerujem da će sve doći u svoje vrijeme - zaključuje Nevena Vukes.

