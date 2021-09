Navodna ljubavnica Johna F. Kennedyja progovorila po prvi put i otkrila detalje njihova odnosa

Bivši američki predsjednik John F. Kennedy poznat je po svojim aferama koje je imao dok je bio u braku s Jacqueline Kennedy Onassis, a jedna od njih je bila i legendarna glumica Marilyn Monroe. No, sada se pojavila još jedna u nizu žena koja tvrdi da je imala kratku aferu s 35. predsjednikom Amerike.

Diana de Vegh tvrdi da je njihova afera trajala četiri godine, a sad je prvi put javno progovorila o njihovom odnosu.

U tekstu koji je objavljen u Air Mail Newsu, Diana je rekla kako je upoznala Kennedyja 1958. kada joj je bilo samo 20 godina. Sreli su se u plesnoj dvorani u Bostanu. "Senator je stajao ravno preko stola. I gledao je... u mene. 'O, Bože, ne daj da pocrvenim', molila sam se. Beskorisno, naravno", kazala je i ispričala što je Kennedy rekao kada je došao do nje.

"Dajte mi svoje mjesto, kako bi umorni starac mogao sjediti pored lijepe djevojke", rekao joj je navodno Kennedy.

De Vegh tada je bila studentica i radila je kao istraživačica u Vijeću za nacionalnu sigurnost. Kennedy joj je često govorio da je posebna i da od nje očekuje velike stvari. "Uvijek se smijao, uvijek me gledao na način na koji sam se nadala da je to poseban način", rekla je.

Četiri godine od njihovog prvog susreta Kennedy je saznao da je Dianin otac mađarski ekonomist Imrie de Vegh, s kojim se savjetovao oko političkih poslova.

"Nije imao ništa protiv mene, ali shvatio je da bi to doista mogao biti problem jer je puno ljudi znalo mog tatu. No, nije me mogao samo tako odbaciti pa smo se morali nekako smiriti", objašnjava sada 83-godišnja Diana. Nakon njihova prekida ona se preselila u Pariz, gdje je doznala kako je na Kennedyja izvršen atentat 1963. godine.

"U tom trenutku potpuno sam bila otupjela. Večerala sam u bistrou u svom susjedstvu i vijest se pojavila na televiziji. Pomislila sam da to ne može biti istina", ispričala je.

