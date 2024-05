Nastupio Nemo, donedavni najveći konkurent Baby Lasagne

Danas se održava veliko finale ovogodišnje Eurovizije, u kojem će nastupiti i hrvatski predstavnik Baby Lasagna s hit-pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Službena stranica natjecanja objavila je kako će 28-godišnji Umažanin na pozornicu Arene Malmö kročiti kao 23. natjecatelj od njih ukupno 26. Lasagna još uvijek na kladionicama drži mjesto favorita za pobjedu, dok mu za vratom pušu predstavnici Izraela i Švicarske.

I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati natjecanje. Večeras na društvenim mrežama komentiraju finalnu večer, a jedan od najkomentiranijih natjecatelja bio je predstavnik Švicarske Nemo Mettler sa svojom pjesmom 'The Code'.

- "Nemo je uzeo ne-binarnu zastavu na pozornicu nakon što je navodno zabranjena u Areni, to je kralj", "Hrana u mojoj mikrovalnoj", "Pobjednički nastup" - komentirali su fanovi na društvenim mrežama.

Nemo taking the non-binary flag on to the stage after it has reportedly been banned in the arena, that’s monarch!#Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/B4wIvfh7J1