Našoj glumici godišnji nije počeo kako je zamišljala: To nam je zakomplicirao odlazak na more

Glumica Lana Gojak Bajt na Instagram profilu svog podcasta "Mame kod Lane" opisala je pratiteljima kako joj godišnji nije počeo onako kako je zamišljala, a prvi problem je bio kvar na automobilu.

- Nakon što smo obavili sve pripreme, snimanja, i milijun drugih obveza i mi smo napokon spremni za ljetne akcije! Godišnji nam je započeo kvarom automobila koji nam je poprilično zakomplicirao odlazak na more, da bi odmah po dolasku Pina zaradila crijevnu virozu. Klasika - vjerojatno će reći iskusni roditelji. Zato sad napokon svi troje uživamo u obiteljskim morskim aktivnostima. - piše Lana na Instagramu i dodaje kako nove epizode njezinog podcasta idu i dalje bez obzira na godišnji.

- No, bez obzira na godišnji, posao mame i tate nikad ne prestaje! Zato su i Mame kod Lane i dalje s vama, i na moru i na kopnu...

Pratite epizode, nadoknadite propušteno i budite i dalje u toku iz ležaljki u ugodnoj polusjeni, uz mirise borovih šuma i svježinu mora!

Otkrijte mi koje su to destinacije na kojim uživate ili koje vas tek čekaju ovih ljetnih dana! Pišite mi možete li se uopće odmoriti uz klince i klinceze, kako provodite vrijeme, vučete li 3567 rekvizita na plažu ili možda jedva čekate odlazak u vrtić - napisala je Lana na Instagramu. Svoj podcast pokrenula je prije dva mjeseca i sa svojim gostima priča o majčinstvu, porodu, postpartumu te o temama vezanim za porod i majčinstvo koje su još uvijek tabu i o njima se ne priča dovoljno. U razgovoru koji smo vodili prije dva mjeseca ispričala nam je što ju je potaklo da pokrene podcast.

VEZANI ČLANCI

- Moja najveća i svakodnevna inspiracija, ali i inspiracija za pokretanje podcasta, bila je majčinstvo kao takvo, odnosno moja Pina. Da budem posve iskrena, zadnjih nekoliko godina često sam razmišljala o tome da se počnem baviti još nečim što bi me ispunjavalo, ali nisam nikako mogla dokučiti što bi to točno bilo. Nisam mogla pronaći nešto što bi me suštinski zanimalo. Otkako sam postala majka, neke su mi se stvari u životu iskristalizirale, a ja sam postala hrabrija, odlučnija, sigurnija u sebe pa mi je samim tim lakše izaći iz vlastite comfort zone. Bilo je tu dosta unutarnjeg preispitivanja, razmišljanja, istraživanja, ali na jednom uobičajenom jutarnjem trčanju u Maksimiru, upalila mi se lampica. Zaigralo mi je u trbuhu, odlučila sam pratiti taj osjećaj i od tog trena sam svaki slobodni trenutak usmjerila u stvaranje podcasta "Mame kod Lane". Zahvaljujući podrškama prijateljice i kolegice Anje Matković, divnim suradnicima i suprugu uspjela sam relativno brzo ideju i izrealizirati. - rekla nam je tada.

VIDEO Joško Lokas ispričao kako zbog jedne pogreške u medijima zna tko su mu prijatelji