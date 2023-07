Oliver se nije smatrao legendom, samo je želio pjevati

Na današnji dan prije pet godina napustio nas je legendarni Oliver Dragojević. Dragojević je rođen 7. prosinca 1947. godine u Veloj Luci na Korčuli. Iako je na Korčuli proveo veći dio djetinjstva, školovanje je nastavio u Splitu gdje je pohađao glazbenu školu. Glazba ga je zaintrigirala još kao malenog dječaka, oduvijek je znao da će to biti njegov životni poziv. Imao je samo pet godina kada mu je otac kupio usnu harmoniku. Postao jedan od najcjenjenijih glazbenika ovih prostora, ali nikad nije volio da ga se zove zvijezdom, uvijek je bio podjednako skroman i jednostavan.

– Ne, ni zvijezdom ni legendom. Uopće me za života ne diraju neke velike hvale. Mogu napraviti zaokret koji nema veze s ovim što sad radim, ali ima veze s glazbom. Glazba traži širinu, to je pošteno prema njoj. A što se tiče jednostavnosti koju ste naveli, samo mogu reći da sam takav čovjek, tako odgojen. Takvi su mi svi kod kuće. Mi smo ekipa koja ne uživa u velikim pohvalama, spektaklu, nečemu što nije prirodno. Sve je to isforsirano. Recimo, za koncert u Areni govore: dođite na spektakl. Ma nema tu toga. To je u čast glazbe. A kako sam s mora, na jugu ljudi ne trpe da je netko važan. Svi smo mi važni i, ako nisi kao oni, a čovjek si s manom, u problemu si. Ako si duhovit, od toga ćeš napraviti prednost. Pokojni Dražen Vrdoljak govorio mi je da sam Dalmatinac s naočalama koji je od toga napravio prednost. Jednom me nazvao i kozmičkim Dalmatincem, iako to još nisam dokučio – ispričao je u jednom od svojih intervjua Dragojević kojeg će ipak svi pamtiti kao veliku glazbenu legendu. O tome kakav je Oliver bio privatno, s puno ljubavi sve nam je prije nekoliko godina ispričala i njegova udovica Vesna Dragojević.

– Doma se nisu slušale njegove pjesme niti se govorilo o muzici. Oliver se nikada nije nešto posebno pripremao za koncerte niti je vježbao, a nije previše slušao ni našu muziku. Slušao je uglavnom na YouTubeu strane pjesme. Mi doma stvarno smo ponekad mislili da on nije normalan jer se tako ležerno ponaša kad je riječ o koncertima, turnejama, albumima, a na kraju bi sve odlično ispalo... – govori Vesna.

– Kada sam sa sinovima nakon njegove smrti zbog tehničkih stvari malo ušla na tu estradu, shvatila sam da Oliver uopće nije bio na toj estradi. On je bio izdvojen iz svih tih klanova i lobija. Bio je izuzetak i sasvim svoj, bez menadžera, bez svađa i bez ega, mi smo sad vidjeli da je zapravo jedini on bio normalan. Valjda se sve to tako moralo dogoditi da to shvatimo. Znam da će zvučati čudno i nevjerojatno, ali on je svoju karijeru stvarao bez velikih planova, niti je kalkulirao kad će izdati CD, niti je poput većine glazbenika izdao CD prije Porina da bi ušao u konkurenciju. On je radio baš suprotno i namjerno bi iza Porina izdao album. Njega nisu zanimale te kalkulacije niti se zamarao hoće li album izdati u razmaku od dvije, tri ili pet godina. Jednostavno je čekao da skupi prave pjesme i jedino ga je muzika zanimala, ništa drugo, baš apsolutno ništa drugo. Nisu ga zanimale ni novine ni slikanje za novine, bila mu je važna samo muzika – rekla je Vesna te nam i kasnije tijekom razgovora naglasila koliko je Oliver živio za glazbu.

10.03.1995., Opatija, Hrvatska - U kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji odrzan je Hrvatski televizijski festival unutar kojeg drugi po redu Porin te treci izbor hrvatske pjesme za Euroviziju, prvi puta pod nazivom Dora. Iscekujuci rezultate Dore, novinari Zoran Simic i Damir Strugar zabavljali su glazbenike Ninu Badric i Olivera Dragojevica internom "kladionicom". Photo: Sinisa Hancic/PIXSELL Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

O glazbi je najviše razgovarao sa sinovima Dinom, Damirom i Davorom, s njima bi se, kaže Vesna, zatvorio u sobu iz koje su najčešće dopirali zvuci omiljenih mu talijanskih pjesama i glazbenika, a na repertoaru je često bio i Michael Buble – kazala je Vesna i dodala da je legendarni glazbenik zapravo bio izrazito jednostavna osoba.

– I tako je bilo cijeli život s njim, sve je bilo jednostavno; od odjeće do hrane, od razgovora od planova, sve je bilo jednostavno. Onakav kakav je bio na pozornici, način na koji je spontano komunicirao s publikom, eto, takav je bio i doma. Nije bilo razlike između njega doma i na pozornici – sjetno je rekla Vesna. Obitelj nikada nije doživljavala Olivera kao slavnog pjevača, a Vesna se izbjegavala eksponirati u javnosti. Kazala nam je da je samo jednom sjedila u prvom redu na Oliverovu koncertu, i to u Parizu u Olympiji. Nakon Oliverove smrti obitelj je zaštitila njegovo ime, a uspomenu na njega čuvaju nizom projekata. Vela Luka će tako večeras opet biti preplavljena glazbom i uspomenama. I na petu obljetnicu odlaska neponovljivog Olivera Dragojevića prijatelji će pjesmom slaviti njegov život. Na koncertu na velolučkoj rivi od 21.15 nastupit će Matija Cvek, Lorena Bućan, Jure Brkljača, Marko Tolja, Natali Dizdar, klapa Šufit, The Shades, Danijela Martinović, Goran Karan, Hari Rončević, Meri Cetinić i Dupini.

