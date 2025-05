Naša popularna glumica prekinula vezu s dugogodišnjim partnerom, a zbog toga i prodaju zajednički stan

Naša popularna glumica Katarina Baban za portal Story.hr priznala je kako je prekinula dugogodišnju vezu s partnerom, kineziologom Igorom Subotićem. Naime, spomenuti medij došao je do tog saznanja tako što je slučajno naišao na oglas za prodaju stanova u kojemu su vidjeli i onaj Katarine i Igora. - Pa evo, zapravo, moj partner i ja smo se razišli, ima već nekoliko mjeseci, a to je razlog zbog kojeg prodajemo stan. Nažalost, to je posrijedi. Sve je u redu, razišli smo se u lijepim, prijateljskim odnosima i to je sve što ću reći na tu temu - priznala je Katarina Baban poznata po igranju u serijama "Drugo ime ljubavi", "Zlatni dvori", "Tajne", "Crno-bijeli svijet"...

Inače, ako se prisjetimo, ovaj sad već bivši par upoznao se u osnovnoj školi. Zajedno su pohađali i srednju, a Igor je Katarini bio pratnja čak i na maturalnoj zabavi. Nakon završetka srednje škole putevi su im se razišli i onda ponovno spojili godinama kasnije te su otada bili u sretnoj vezi.

- Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajming, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo - kazala je Osječanka jednom prilikom za In Magazin. Ipak, njihovoj ljubavnoj priči, koja je mogla poslužiti i kao neki dobar scenarij za romantičnu komediju - nažalost je došao kraj.

