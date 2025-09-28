Naša pjevačica rodila je u 46 godini i život je posvetila vjeri. Sa suprugom je upoznao pater Linić

– To su stvari koje možeš duboko u srcu priželjkivati, možeš se moliti za to, možeš maštati, sanjati o tome, jer znaš da je Bogu sve moguće i čekati taj trenutak da se to dogodi – govorila je svojevremeno glazbenica Marija Husar Rimac, a koja je ove godine prolavila 50. rođendan. Sada je objavila nove fotke sa suprugom Vjekoslavom, a mi smo se tim povodom odlučili prisjetiti Marijina puta kada je silno željela drugo dijete, ali nikako nije mogla ostati u drugom stanju. Inače, od 2009. godine u braku je s Vjekoslavom Rimcem, s kojim je 2018. godine dobila sina Ivana.

– Ja sam mama 4-godišnjeg sina Ivana i to je nešto što je ispunilo moj život... On je veseo, zaigran, pametan. Dobili smo jedno malo slatko stvorenje koje je tu ljubav još oplemenilo. Nas dvoje još više učvrstilo. Vjeko je predivan otac... Dogodila nam se nadogradnja, ne znam uopće kako bih to nazvala – priznala je tada Marija za In Magazin, a onda se u veljači 2021. dogodilo pravo čudo. Marija je rodila sina Niku i to u 46. godini života.

– Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala sam 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna. Porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam – i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam. I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam doznala da sam u drugom stanju – istaknula je glazbenica te dodala:

– Plakala sam, sjećam se, postoji video, Vjeko me snimio gdje gledam u test, on je bio jadan sav zbunjen: 'Što to znači, što znači ova crtica?' Ja kažem: 'Trudna sam!' – prisjetila se.

Podsjetimo, Marija je također u medijima istaknuta i kao vjernica koja je govorila o svom vjerskom preobraćenju koje se dogodilo kada je bila na vrhuncu glazbene slave s kultnom grupom Divas. – S 27 godina krenula sam putem vjere – kazala je Husar Rimac, koja je osjećala neku prazninu i smatrala je da život prolazi pored nje. Budućeg supruga upoznala je na Taboru kod fra Zvjezdana Linića, koji je pogurao njihovu romansu.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga

– Pater nas je uvijek zvao na druženja u zbornicu kod sebe kad bi završio seminar i tamo smo se družili, pričali, uvijek se dobro jelo, dobro se pilo, ha-ha, zezam se. To se zna, kod patera kad se dođeš, prvo uvijek popiješ rakijicu za dobro raspoloženje. Pater je jako navijao da nas dvoje probijemo tu barijeru, neku prepreku koju smo imali, da budemo zajedno, i onda stalno: "Vjeko, ja mislim da je Marija za tebe" i obrnuto, ja ono: "Dajte, pater..." – prisjetila se Marija.

Na kraju su oboje popustili, započeli su romansu i nakon šest mjeseci zaručili su se. Nakon godinu dana ljubavi ušli su i u brak. – Jedan i drugi sin bili su dugo iščekivani. Ivan je došao nakon pet godina braka, Niko nakon jedanaest. Danas kad ih uspavljujem, grlim i ljubim, i jednog i drugog, onda samo kažem: 'Ja sam najsretnija mama, znate li vi koliko sam vas ja dugo čekala' – zaključila je.