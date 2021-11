Naša glumica zbog raka je ponovno u bolnici, sin Luka ne gubi nadu: 'Majka je jako loše, ali ona je borac'

Najpoznatiji hrvatski mađioničar Luka Vidović (42) posljednjih dana ima pune ruke posla. Nakon što mu je koronavirus, kao brojnim hrvatskim umjetnicima, poremetio velike svjetske planove koje je imao čak i u Las Vegasu, trenutačno priprema show koji će 27. studenog održati u zagrebačkom kazalištu “Luda kuća”.

– Inicijalna ideja bila je da izađem s novim showom, ali nažalost za takvo nešto je nedostajalo novca, naš Stožer je odlučio da ne možemo prodati puni kapacitet bez COVID potvrda, a ja ne mogu ljudima uvjetovati COVID potvrde niti želim trenutačno. U doba kad smo počeli prodavati karte nisu bile obavezne pa smo samo smanjili kapacitet i evo ostalo je još samo 10 karata – kaže Luka i najavljuje da će novi show ipak pričekati druga vremena, a možda čak i sam početak godine koji i nije tako daleko. Svakako obećava dobru zabavu i interakciju s publikom i djecom. Mađioničar i iluzionist ove godine broji čak 21 godinu karijere, a posljednje dvije trebale su mu biti velika prekretnica. No, virus je imao drukčije planove.

Foto: Privatna arhiva

– Kad sam napravio veliki show u Areni Stožice u Ljubljani pred pet tisuća ljudi 2019. godine, napravio sam super projekt i čak sam našao sponzora koji bi mi pomogao da dovedem dva velika mađioničara iz Las Vegasa da napravimo tri velika showa – Zagreb, Split, Varaždin i sve se lijepo posložilo baš kad je korona zakucala na vrata i nažalost, sve smo morali odgoditi – kaže nam razočarano. Povrh toga, prošao je na dva velika showa u Las Vegasu koja su mu također propala.

– Prvi put sam prošao na audiciji 2019. godine i zvali su me, trebao sam biti tamo prvi tjedan u travnju ili svibnju 2020., no Trump je zatvorio granice pa su oni snimali s ljudima iz Amerike. Onda sam dobio poziv ove godine i eto nažalost opet zbog pandemije nisam mogao ići. Potom sam prošao na Masters od Illusion u Hollywoodu pa ni to nisam mogao. Tako da dva velika showa i baš mi je žao zbog toga, to su mi dva velika razočaranja – priznaje.

Osim straha i zabrinutosti zbog i dalje nepredvidive situacije s koronavirusom, zabrinut je i zbog majke koja mu je ovih dana, otkriva nam, ponovno u bolnici. Luka je inače dijete legendarnih hrvatskih glumaca, pokojnog Ivice Vidovića i majke Mirjane Majurec (69) koja se već treći put bori s karcinomom dojke. Mirjanina prva borba s ovom bolešću počela je 2010. godine. Prije četiri godine pojavile su joj se metastaze s kojima se uspješno izborila, ali u ljeto 2018. godine počela je novu bitku.

Foto: Privatna arhiva

– Majka je trenutačno jako loše, bolesna je. Na žalost, u bolnici je sada, na Rebru, ima treći ili četvrti stadij, opet joj se vratio. Zbog mjera je, na žalost, ne smijem ni vidjeti. Ne volim plakati preko medija, ali ona je veliki borac, dvaput ga je pobijedila pa će i treći. Poznavajući nju, ona je ratnica, pa će sve biti u redu – priznao nam je uvijek pozitivni Luka. Da uvijek ima nešto u genima, potvrđuje i činjenica da je i on neko vrijeme, poput roditelja, studirao glumu na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti. Iako već proslavljeni glumci, roditelji mu nisu znali za njegove namjere. Tada još uvijek student francuskog jezika na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, jednog je rujna samo odlučio pokušati jer, kako kaže, na Filozofskom se nije baš snašao.

– Odlučio sam za upis pokušati s jednim monologom koji sam znao jer sam dosta bio po očevim predstavama. Naime, naučio sam monolog Mosca, prevaranta u drami “Valpone”. Međutim u taj monolog sam ubacio svoje trikove koji su super pasali. A roditelji su tad snimali u Trilju film “Kad mrtvi zapjevaju”, bilo je to još 1998. godine, tako da sam ja bio sam u Zagrebu – prepričao nam je Luka pa detaljno opisao audiciju.

– Trebao sam, međutim, naučiti za audiciju još jedan monolog i tri recitacije. Tek sam u 12 po noći došao na red, a njih je u žiriju bilo 7 ili 8. Neva Roščić me pitala baš da radim Moscu i eto, baš sam rasturio. Prve godine mi je bilo odlično, na drugoj se nisam baš razumio s profesorima, a treću i četvrtu sam već počeo puno raditi kao mađioničar pa je sve to palo u drugi plan – prisjetio se. Majka Mirjana i dalje je, kaže, u uvjerenju da treba završiti Akademiju, stoga je bila i pomalo razočarana njegovim odustajanjem od fakulteta. S druge strane otac mu je uvijek bio velika podrška za karijeru mađioničara.

Foto: Privatna arhiva

– Pogotovo jer sam tada počeo raditi s Tarikom Filipovićem i Reneom Bitorajcem “Magic Act Show” koji je bio veliki hit. Puno je bitnije da radiš nego da si diplomirani glumac i sjediš doma i čekaš kad će te netko zvati – kaže Luka. Gluma mu je, iako se njome ne bavi prvenstveno, jedna od najbitnijih stavki u njegovim showovima.

– To je jedna od važnijih komponenata mađioničara – scenski nastup. Ne možeš “s neba” naučiti dva trika i doći na pozornicu. Ja sam prošao Akademiju, a imam nešto i u genima tako da mi je to pomoglo. Moraš biti “doma na pozornici”. Nije baš lako stati pred pet tisuća ljudi. Uvijek imaš tremu, ali ona se manifestira na dobar način – kaže i prisjeća se očevih riječi: – Pokojni otac mi je uvijek govorio: “To je znak da ti je stalo do tvog posla. Onda kad te bar malo ne bude uhvatila trema, to je znak da ti je postalo svejedno.” Kako mu je otac rado gledao mađioničarske nastupe, imao bi i pokoji savjet za njega.

– Davao mi je neke male savjete, recimo da stanem malo na pozornici. Nije se petljao u trikove, ali mi je komentirao jesam li sam brz, spor itd. Svi mi i dan.danas kažu da na pozornici po pokretima podsjećam na oca – kaže. Za razliku od oca, majka nije bila uvjerena da je izabrao pravu karijeru.

– Kad sam se tek počeo baviti ovime, govorila je, čak i na jednom intervjuu na VHS kazeti koji imam i danas: “Ma to ga je evo sad uzelo, ali naravno da od toga neće živjeti jednog dana. Bit će on doktor ili odvjetnik.” A ja evo 20 godina režem kruh od toga – s osmijehom se prisjeća Luka.

Iako smo često okruženi raznim trikovima i iluzijama koje možemo vidjeti i u showovima poput “Supertalenta”, neki gledatelji još uvijek imaju dojam da je to sve laž. Međutim, Luka za hrvatsku publiku ima samo jednu poruku.

– Naši ljudi općenito krivo percipiraju doživljaje u kazalištu, posebno od mađioničara. Ja tu i tamo pogledam “Supertalent” pa gledam gospođu Tomčić koja čim se spomene nekakav trik kaže: “A ja to ne volim.” Ili je prisustvovala lošim mađioničarima ili ne znam... I ja sam kao klinac otišao na neku dosadnu operu i više ih nikad nisam htio ići gledati. Ali ima i dobrih opera – kaže pa zaključuje: – Pozicija gledatelja ne smije biti: “Joj, ja se osjećam glupo ako on mene prevari”, to nije istina. Vi samo uživate u doživljaju. I tada je samo bitno je li on postigao kontakt s publikom, je li on dobar zabavljač itd. Meni je trik, kad ga radim u interakciji s publikom, u drugom planu. Mađioničar mora biti vrlo dobar scenski kako bi to izgledalo dobro. Treba publiku, pogotovo našu, dovoljno opustiti da gledaju i uživaju – naglašava.

